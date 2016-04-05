антихрестович казав, що не було снарядів і ракет на її знищення ,
напевно якість закони та звичаї (правила) ведення війни, орки їх постійно порушують (куча крим впроваджень). А ми , захищаючись маємо їх дотримуватись.
|
|
|
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
антихрестович казав, що не було снарядів і ракет на її знищення ,
напевно якість закони та звичаї (правила) ведення війни, орки їх постійно порушують (куча крим впроваджень). А ми , захищаючись маємо їх дотримуватись.
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:40
рахувати 20 млн боєздатного населення -це перебільшення в 20 разів
не секрет, що при проходженні медкоміссії для вступу до мореходкі (вишу або коледжу), військового інстітуту-годними визнаються тільки третина молоді (17-18) років, у віці 45+ таких на більше 15%, ок ще 15% коміссія вважає не годними під час мирного стану (тобто для війни майже годен), а після 55років і таким набирається меньше (але як показала знайомий врач поліклінні дуже багато чоловіків проходять мед.коміссію останні 4 місяці у віці 55+) наскільки вони боєздатні-велике питання, але якщо так станеться, що молодь за кордоном, то доведеться боронити країну дідуганам 55+
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:42
В 2006 я жил во Львове, открывал филиал фабрики, и каждый корпоратив, после 3й рюмки превращался в спор, кто больше украинец. И песни пели и классиков там цитировали. Весело было.
Не буду нырять в подробности, но то что она несёт я слышал 16 лет назад каждую пятницу после 18:00. Шизофреники контр продуктивны. Ничего нового придумать не могут. Где то услышали лай и давай лаять везде и на всех.
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:47
голод снарядів не припиняється з 24 лютого, за 11 місяців міняється тільки співвідношення , спочатку 1к15, 1к10, 1к7, зараз 1к-3 ( на деяких ділянках 1к2)
чому не знищіли при переправі-здається що прогавили момент (десь перші сутки були втрачені),
коли Шойгу публічно в ефірі дав наказ про вихід з правого берега Суровікіну, на цей час 80% групіровки були вже виведені і виходили тільки частини прикриття (6-8к), з яких вдалось наробити 200/300х
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:48
В Україні спалахнув скандал навколо інформації про те, що Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.
Як повідомила у своєму Facebook народний депутат Мар’яна Безугла, керівництво МОУ тепер доведеться прозвітувати перед парламентарями за свої дії.
“Щодо закупівель в Міністерство оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків”, – зазначила вона.
Також Безугла додала, що через скандал Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав керівництво Міноборони України. Вона уточнила, що засідання буде непублічним.
«Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — повідомила вона.
Безугла не стала називати час проведення засідання, проте повідомила, що воно пройде найближчим часом у закритому форматі.
При цьому вона пообіцяла пізніше повідомити результати засідання.
Додано: Нед 22 січ, 2023 09:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 22 січ, 2023 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Лень зайти в закон посмотреть в каких случаях проводится задержание?
Додано: Нед 22 січ, 2023 10:17
Звичайно я не мав на увазі "підминанням" азіатами Європи накшалт того, що при совсоюзі.
Ні.
Демократія, слабкість самої структури ЕС буде спонукати угорців і Ко, а також усяких лівацьких політсил європейських країн знов тягнутися до дешевих ресурсів рфії.
Шукати більш тісної інтеграції з нею.
А там і самі німці цілком можуть заспівати інші пісні.
Бо якщо вони зараз отакі, то якими стануть при гіпотетичній перемозі рфії?
Ті європейці, кому рфія і нафіг не здалася, дають зброю активніше.
Та же Данія, Нідерланди, Чехія...
"Влада Данії має намір передати бійцям ЗСУ 19 самохідних артилерійських установок CAESAR.
«Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми маємо продовжувати бути такими», - додав міністр.
Також, за словами урядовця, Данії дуже важко зараз знайти баланс між допомогою України та продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.
Якась Данія...
А Франція:
Нещодавній аналіз показав, що частка Франції у постачанні зброї Україні становить менше 2%
Хоча це дані на жовтень.
Додано: Нед 22 січ, 2023 10:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
наступление -это не контр-атака в футболе, где главное во время атаки не потерять футбольный мяч
под Харьковом что прешествовало контр-наступлению? оборонительные бои за Шевченково
итогом стало освобождение территории от Купянска до Лимана (от 100 до 150 км в восточном и юго-восточном направлении) за 10 дней
чтобы продолжить наступление необходимо было постоянно логистически поддерживать топливом(в первую очередь), снарядами, и другим снабжением
к тому же были потери в технике и живой силе (которые за 10 дней за успели и не решились быстро восполнить), причина тому что разведка обладала информацией что за линией Сватово-Лисичанск достаточная концентрация войск противника (что и оказалось правдой)-воевать ковелерийскими рейдами а-ля 1941 это глупо и бесполезно
1)давайте разберем факты-корпус Белова по снегу пешком прошел 100 км за 2 дня
(по прямой там не более 65км )(даже при глубине снега не выше 20см это сделать не реально, т.е. 15-20км за день еще можно, но наследующий день люди не восстановятся, скорей всего было не 2 дня, а 4-5)
2) когда корпус набрел на танкистов Гудериана-для них это было полной неожиданностью, потому что последние 100 км они не видели войск красной армии. У танкистов банально закончилось топливо после успешного стремительного наступления. Конники Белова слегка потрепали танкистов но после прибытия пехоты они ретировали и пошли рейдом по тылам
как показали архивные материалы в тылу Белов не встретил немецких войск, на захваченных селах их не было смысла держать-небольшие гарнизоны численностью до 1 взвода были на узловых жд станциях (для обеспечения логистики), после недели рейда по тылам Белов понял, что его корпус погибнет от голода и морозов (напомню декабрь 1941-мороз-30с) и основной задачей стало поиск фуража для лошадей и продовольствия
военный эффект рейда корпуса Белова был около нулевым (4 месяца ставка считала, что корпус погиб еще в начале декабря), но агония корпуса растянулась на 4-5 месяцев. Пришлось убить почти всех лошадей(кормить было не чем, да мороз делал свое)
Была информация, что в тылу они встретил остатки разбитых дивизий отступавших из под Тулы и Калуги), о подвигах в тылу и партизанском движении-это мифотворчество брежневского периода
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 22 січ, 2023 10:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 22 січ, 2023 10:22
простые менты двигаются по пути наименьшего сопротивления. Чем больше сопротивление, тем меньше у них желания иметь с тобой дело.
После этого случая
Им вообще запрещено проводить задержания в составе группы двух супергероев.
Во дворе дома где я сейчас живу, буянил алкаш. Наехало несколько экипажей его усмирять. Я думал как минимум убийство или взрывчатку нашли, пока не узнал причину кипиша.
Для сопротивлений есть спецотряд альфа и прочие. Доказано / проверено 100500 раз.
|