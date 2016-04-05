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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3367336833693370>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:з правого берега Дніпра вивели групіровку понад 30к , вона нажаль не була ліквідовано
під час відступу (3-5к 200/300х не більше)

антихрестович казав, що не було снарядів і ракет на її знищення ,
напевно якість закони та звичаї (правила) ведення війни, орки їх постійно порушують (куча крим впроваджень). А ми , захищаючись маємо їх дотримуватись.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:40

  Kudrjavuy написав:
  Bobua написав:Це вже пережовування.

Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.

:oops:
Я, то же когда то был молод и прост... :oops: :cry:
- цифры, где упоминаются бойцы, умножайте как минимум в 10 раз. на 1500 км фронта.


рахувати 20 млн боєздатного населення -це перебільшення в 20 разів

не секрет, що при проходженні медкоміссії для вступу до мореходкі (вишу або коледжу), військового інстітуту-годними визнаються тільки третина молоді (17-18) років, у віці 45+ таких на більше 15%, ок ще 15% коміссія вважає не годними під час мирного стану (тобто для війни майже годен), а після 55років і таким набирається меньше (але як показала знайомий врач поліклінні дуже багато чоловіків проходять мед.коміссію останні 4 місяці у віці 55+) наскільки вони боєздатні-велике питання, але якщо так станеться, що молодь за кордоном, то доведеться боронити країну дідуганам 55+
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:42

  Goodman написав:
  vitaliian написав:Даже без звука видно, что она сумашедшая.

згоден, вікове. Треба зважати у спілкуванні з такими людьми.

В 2006 я жил во Львове, открывал филиал фабрики, и каждый корпоратив, после 3й рюмки превращался в спор, кто больше украинец. И песни пели и классиков там цитировали. Весело было.

Не буду нырять в подробности, но то что она несёт я слышал 16 лет назад каждую пятницу после 18:00. Шизофреники контр продуктивны. Ничего нового придумать не могут. Где то услышали лай и давай лаять везде и на всех.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:47

  Goodman написав:
  prodigy написав:з правого берега Дніпра вивели групіровку понад 30к , вона нажаль не була ліквідовано
під час відступу (3-5к 200/300х не більше)

антихрестович казав, що не було снарядів і ракет на її знищення ,
напевно якість закони та звичаї (правила) ведення війни, орки їх постійно порушують (куча крим впроваджень). А ми , захищаючись маємо їх дотримуватись.


голод снарядів не припиняється з 24 лютого, за 11 місяців міняється тільки співвідношення , спочатку 1к15, 1к10, 1к7, зараз 1к-3 ( на деяких ділянках 1к2)
чому не знищіли при переправі-здається що прогавили момент (десь перші сутки були втрачені),
коли Шойгу публічно в ефірі дав наказ про вихід з правого берега Суровікіну, на цей час 80% групіровки були вже виведені і виходили тільки частини прикриття (6-8к), з яких вдалось наробити 200/300х
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:48

  beee написав:хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет


В Україні спалахнув скандал навколо інформації про те, що Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.

Як повідомила у своєму Facebook народний депутат Мар’яна Безугла, керівництво МОУ тепер доведеться прозвітувати перед парламентарями за свої дії.

Щодо закупівель в Міністерство оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків”, – зазначила вона.

Також Безугла додала, що через скандал Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав керівництво Міноборони України. Вона уточнила, що засідання буде непублічним.

«Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — повідомила вона.

Безугла не стала називати час проведення засідання, проте повідомила, що воно пройде найближчим часом у закритому форматі.

При цьому вона пообіцяла пізніше повідомити результати засідання.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:В Україні спалахнув

не більше чим відволікти увагу від вертольота.
це така махіна (тилове забезпечення) , що кожний генерал може побудувати дачу в тропическом лесу і мати ще на додачу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Goodman написав:vitaliian а що не так? на ТГ є адвокатеса яка пояснює всі нюанси.

На відео працівники воєнкомату поцікавилися - батя їх послав.
Хтось підключив поліцію - батя їх теж послав.
Поліціянти крутять батю за непокору , пакують у відділок.
У відділку баті стане зле , від супутніх вікових недуг - його відпустять додому.
-------------------------------
Воєнкоми, типовий набір з ТРО , що роблять надзусилля для плану, щоб самим не поїхати на 0.

Лень зайти в закон посмотреть в каких случаях проводится задержание?
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:17

  Goodman написав:
  detroytred написав:На мою думку, програш України рфії попри підтримки Заходу означає неминучий розпад ЕС з подальшим підминанням частини Європи рашкою.
А також необхідністю Німеччини-Франції співпрацювати більш тісно з рфією, ніж з Штатами, Британією.


Не рівняйте ерефію з радянським союзом.
її "перемога" нічого не принесе, тільки все усугубить до космічних розмірів.
8 років окупації сходу України, вони "щось поимели" кроме геммору з цього?
Крим хоч копійку дав в бюджет раисеи?

Звичайно я не мав на увазі "підминанням" азіатами Європи накшалт того, що при совсоюзі.
Ні.

Демократія, слабкість самої структури ЕС буде спонукати угорців і Ко, а також усяких лівацьких політсил європейських країн знов тягнутися до дешевих ресурсів рфії.
Шукати більш тісної інтеграції з нею.
А там і самі німці цілком можуть заспівати інші пісні.
Бо якщо вони зараз отакі, то якими стануть при гіпотетичній перемозі рфії?

Ті європейці, кому рфія і нафіг не здалася, дають зброю активніше.
Та же Данія, Нідерланди, Чехія...
"Влада Данії має намір передати бійцям ЗСУ 19 самохідних артилерійських установок CAESAR.
«Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми маємо продовжувати бути такими», - додав міністр.
Також, за словами урядовця, Данії дуже важко зараз знайти баланс між допомогою України та продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.
https://www.slovoidilo.ua/2023/01/19/no ... minoborony
Якась Данія...

А Франція:
Нещодавній аналіз показав, що частка Франції у постачанні зброї Україні становить менше 2%
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63115755
Хоча це дані на жовтень.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Возможно, шансы на большее развитие наступление были в Харьковской области, но, похоже, тогда просто не ожидали такого значительного успеха и не были готовы/не решились развивать наступление дальше.


наступление -это не контр-атака в футболе, где главное во время атаки не потерять футбольный мяч

под Харьковом что прешествовало контр-наступлению? оборонительные бои за Шевченково
итогом стало освобождение территории от Купянска до Лимана (от 100 до 150 км в восточном и юго-восточном направлении) за 10 дней
чтобы продолжить наступление необходимо было постоянно логистически поддерживать топливом(в первую очередь), снарядами, и другим снабжением
к тому же были потери в технике и живой силе (которые за 10 дней за успели и не решились быстро восполнить), причина тому что разведка обладала информацией что за линией Сватово-Лисичанск достаточная концентрация войск противника (что и оказалось правдой)-воевать ковелерийскими рейдами а-ля 1941 это глупо и бесполезно

Общее контрнаступление советских войск под Москвой началось 5 декабря 1941 г. Но 1-й Гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова еще раньше, первым из всех советских войск атаковал фашистов 27 ноября 1941 г. у города Каширы, куда он прибыл форсированным маршем по приказу Ставки от Серпухова, за двое суток совершив бросок в сто километров пешим маршем вдоль Оки, по мерзлой земле с нековаными конями в поводу. От Каширы до Москвы почти не было советских войск, и у фашистов могла открыться прямая свободная дорога на Москву.

«Вопрос сейчас в том, кто окажется быстрее, конница или танки, и кто окажется сильнее…»

(И. В. Сталин, ноябрь 1941 г.).

Сталин называл генерала П.А. Белова «Спасателем», а его конников - «Пожарной командой». Однако наши современники незаслуженно мало знают об этой замечательной победе, когда кавалерийский корпус разгромил и заставил отступить гордость вермахта - фашистскую танковую армию, такое случилось впервые с начала Великой Отечественной войны.


1)давайте разберем факты-корпус Белова по снегу пешком прошел 100 км за 2 дня
(по прямой там не более 65км :roll: )(даже при глубине снега не выше 20см это сделать не реально, т.е. 15-20км за день еще можно, но наследующий день люди не восстановятся, скорей всего было не 2 дня, а 4-5)
2) когда корпус набрел на танкистов Гудериана-для них это было полной неожиданностью, потому что последние 100 км они не видели войск красной армии. У танкистов банально закончилось топливо после успешного стремительного наступления. Конники Белова слегка потрепали танкистов но после прибытия пехоты они ретировали и пошли рейдом по тылам

Далее Корпус Белова, прорвав боевые порядки гитлеровцев, ушел в глубокий рейд по тылам противника, где в течение пяти месяцев при поддержке десантников и партизан удерживал территорию в 400 км по периметру фронта, и в конце июня успешно вышел в расположение своих войск.


как показали архивные материалы в тылу Белов не встретил немецких войск, на захваченных селах их не было смысла держать-небольшие гарнизоны численностью до 1 взвода были на узловых жд станциях (для обеспечения логистики), после недели рейда по тылам Белов понял, что его корпус погибнет от голода и морозов (напомню декабрь 1941-мороз-30с) и основной задачей стало поиск фуража для лошадей и продовольствия

военный эффект рейда корпуса Белова был около нулевым (4 месяца ставка считала, что корпус погиб еще в начале декабря), но агония корпуса растянулась на 4-5 месяцев. Пришлось убить почти всех лошадей(кормить было не чем, да мороз делал свое)
Была информация, что в тылу они встретил остатки разбитых дивизий отступавших из под Тулы и Калуги), о подвигах в тылу и партизанском движении-это мифотворчество брежневского периода
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 22 січ, 2023 10:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:22

  beee написав:Лень зайти в закон посмотреть в каких случаях проводится задержание
простые менты двигаются по пути наименьшего сопротивления. Чем больше сопротивление, тем меньше у них желания иметь с тобой дело.

После этого случая
https://dnepr.news/tags/ybiistvo-patryl-nych-v-dnepre
Им вообще запрещено проводить задержания в составе группы двух супергероев.

Во дворе дома где я сейчас живу, буянил алкаш. Наехало несколько экипажей его усмирять. Я думал как минимум убийство или взрывчатку нашли, пока не узнал причину кипиша.

Для сопротивлений есть спецотряд альфа и прочие. Доказано / проверено 100500 раз.
vitaliian
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