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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3367336833693370
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:35

  vitaliian написав:
  edvardd написав:посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо
я не верю что на 332й день в публичной плоскости произошло важное событие, а "мои" 60+ ТГ каналов его не заметили (заметил один Арестович). Это прямое противоречие здравому смыслу. Как правило, о чем либо, что громче пука, ТГ каналы дружно лают как сельские собаки. Одна гавкнула и понеслось.

а если самому подумать над его словами? да и не все "ваши" 60+ ТГ каналов как это сказать помягче проукраинские...
видео, с 12й минуты:
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:44

  edvardd написав:каналов как это сказать помягче проукраинские...
у меня нет иллюзий, что все 60+ каналов проукранские. Про то, что русня готовится оставить Херсон я прочитал за неделю до этого, у врагов. На эту тему там уже раздували зраду. В то время наши ТГ каналы говорили, не верьте они только делают вид, что отходят, а сами переодеваются в гражданское и прячутся по квартирам.

На видео додумки и догадки. Если любите конспиралогию, вот вам ещё одно таинственное событие
https://www.ukr.net/news/details/kropiv ... 31102.html
Интересно что об этом думает Арестович
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:у меня нет иллюзий, что все 60+ каналов проукранские.


мало кто думает , за их качество, важен контент.
оцените работи полиции и вспомните ЗСУ, которие положили почти всю росгвардию, собр и омон , ехавших наводить здесь "порядок".
https://t.me/vatnoeboloto/7577
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:14

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо
я не верю что на 332й день в публичной плоскости произошло важное событие, а "мои" 60+ ТГ каналов его не заметили (заметил один Арестович). Это прямое противоречие здравому смыслу. Как правило, о чем либо, что громче пука, ТГ каналы дружно лают как сельские собаки. Одна гавкнула и понеслось.

а если самому подумать над его словами? да и не все "ваши" 60+ ТГ каналов как это сказать помягче проукраинские...
видео, с 12й минуты:

Це точно можна отримати вибух мізків))
Арестович закликає до єдності, критично ставитися до вбросів напередодні наступу, після того як власне сам зробив такий вкид, що куди там всяким статтям Волстритджорнал про якесь вбивство Кирєєва.
Тобто сам став отим самим потужним ударом в оцій інформаційній атаці на Україну.

Це треш...
Повторюю: він просто глузує.
Хоча розумніша людина.
detroytred
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