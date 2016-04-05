Додано: Нед 22 січ, 2023 10:44

edvardd написав: каналов как это сказать помягче проукраинские... каналов как это сказать помягче проукраинские...

у меня нет иллюзий, что все 60+ каналов проукранские. Про то, что русня готовится оставить Херсон я прочитал за неделю до этого, у врагов. На эту тему там уже раздували зраду. В то время наши ТГ каналы говорили, не верьте они только делают вид, что отходят, а сами переодеваются в гражданское и прячутся по квартирам.На видео додумки и догадки. Если любите конспиралогию, вот вам ещё одно таинственное событиеИнтересно что об этом думает Арестович