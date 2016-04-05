edvardd написав:посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо
я не верю что на 332й день в публичной плоскости произошло важное событие, а "мои" 60+ ТГ каналов его не заметили (заметил один Арестович). Это прямое противоречие здравому смыслу. Как правило, о чем либо, что громче пука, ТГ каналы дружно лают как сельские собаки. Одна гавкнула и понеслось.
а если самому подумать над его словами? да и не все "ваши" 60+ ТГ каналов как это сказать помягче проукраинские... видео, с 12й минуты:
edvardd написав:каналов как это сказать помягче проукраинские...
у меня нет иллюзий, что все 60+ каналов проукранские. Про то, что русня готовится оставить Херсон я прочитал за неделю до этого, у врагов. На эту тему там уже раздували зраду. В то время наши ТГ каналы говорили, не верьте они только делают вид, что отходят, а сами переодеваются в гражданское и прячутся по квартирам.
vitaliian написав:у меня нет иллюзий, что все 60+ каналов проукранские.
мало кто думает , за их качество, важен контент. оцените работи полиции и вспомните ЗСУ, которие положили почти всю росгвардию, собр и омон , ехавших наводить здесь "порядок". https://t.me/vatnoeboloto/7577
edvardd написав:посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо
я не верю что на 332й день в публичной плоскости произошло важное событие, а "мои" 60+ ТГ каналов его не заметили (заметил один Арестович). Это прямое противоречие здравому смыслу. Как правило, о чем либо, что громче пука, ТГ каналы дружно лают как сельские собаки. Одна гавкнула и понеслось.
а если самому подумать над его словами? да и не все "ваши" 60+ ТГ каналов как это сказать помягче проукраинские... видео, с 12й минуты:
Це точно можна отримати вибух мізків)) Арестович закликає до єдності, критично ставитися до вбросів напередодні наступу, після того як власне сам зробив такий вкид, що куди там всяким статтям Волстритджорнал про якесь вбивство Кирєєва. Тобто сам став отим самим потужним ударом в оцій інформаційній атаці на Україну.
Це треш... Повторюю: він просто глузує. Хоча розумніша людина.
detroytred написав:Повторюю: він просто глузує. Хоча розумніша людина.
куратори провели з ним виховну роботу... щоб не корчив з себе найкрасивішого або найрозумнішого
не приділяйте багато уваги значенню цих відео і інтернету взагалі. Звичайно існує величезний влив ТВ і медіа на загальне населення, але лінію фронту це не впливає
Наш президент дуже вразливий до цього, йому не варто таке дивитися, вважаю, що на такі дурощі він не має ні часу ні бажання Та і майже за рік війни він багатому навчився і багато чого пізнав (тобто набув безцінний досвід у керуванні країною і ще в такий складний час)
beee написав:вы серьёзно думаете, что например АТБ что-то покупает? пи..ец. к любому ритейлеру почему не обратилось минобороны? там очередь под реализацию, процентов так на 20% дешевле. сами знаете какие откаты на тендерах. 50% минимум нужно отдать. хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет
Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины. Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.
Арестович - красавчик. По его реакциям хоть часы сверяй. Сегодня лучший министр уже объявил, дескать все это манипуляции с цифрами (не ложь и клевета, а именно манипуляции) и МО требует от СБУ разобраться (наверное с утечкой информации).
edvardd написав:посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо
я не верю что на 332й день в публичной плоскости произошло важное событие, а "мои" 60+ ТГ каналов его не заметили (заметил один Арестович). Это прямое противоречие здравому смыслу. Как правило, о чем либо, что громче пука, ТГ каналы дружно лают как сельские собаки. Одна гавкнула и понеслось.
а если самому подумать над его словами? да и не все "ваши" 60+ ТГ каналов как это сказать помягче проукраинские... видео, с 12й минуты:
Це точно можна отримати вибух мізків)) Арестович закликає до єдності, критично ставитися до вбросів напередодні наступу, після того як власне сам зробив такий вкид, що куди там всяким статтям Волстритджорнал про якесь вбивство Кирєєва. Тобто сам став отим самим потужним ударом в оцій інформаційній атаці на Україну.
Це треш... Повторюю: він просто глузує. Хоча розумніша людина.[/quote]
он просто предположил, а всё остальное, сделали ипсошники, разных мастей, и продолжают делать, а вы ведётесь...
edvardd написав:он просто предположил, а всё остальное, сделали ипсошники, разных мастей, и продолжают делать, а вы ведётесь...
Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.
Мова про протиріччя в самого цього Арестовича. Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз. І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).
В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник. Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.
Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що). Інших варіантів для єдності)) в нього не було.