RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3368336933703371>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:35

  vitaliian написав:
  edvardd написав:посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо
я не верю что на 332й день в публичной плоскости произошло важное событие, а "мои" 60+ ТГ каналов его не заметили (заметил один Арестович). Это прямое противоречие здравому смыслу. Как правило, о чем либо, что громче пука, ТГ каналы дружно лают как сельские собаки. Одна гавкнула и понеслось.

а если самому подумать над его словами? да и не все "ваши" 60+ ТГ каналов как это сказать помягче проукраинские...
видео, с 12й минуты:
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8396
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 10:44

  edvardd написав:каналов как это сказать помягче проукраинские...
у меня нет иллюзий, что все 60+ каналов проукранские. Про то, что русня готовится оставить Херсон я прочитал за неделю до этого, у врагов. На эту тему там уже раздували зраду. В то время наши ТГ каналы говорили, не верьте они только делают вид, что отходят, а сами переодеваются в гражданское и прячутся по квартирам.

На видео додумки и догадки. Если любите конспиралогию, вот вам ещё одно таинственное событие
https://www.ukr.net/news/details/kropiv ... 31102.html
Интересно что об этом думает Арестович
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16454
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:у меня нет иллюзий, что все 60+ каналов проукранские.


мало кто думает , за их качество, важен контент.
оцените работи полиции и вспомните ЗСУ, которие положили почти всю росгвардию, собр и омон , ехавших наводить здесь "порядок".
https://t.me/vatnoeboloto/7577
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5644
З нами з: 23.11.14
Подякував: 729 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:14

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо
я не верю что на 332й день в публичной плоскости произошло важное событие, а "мои" 60+ ТГ каналов его не заметили (заметил один Арестович). Это прямое противоречие здравому смыслу. Как правило, о чем либо, что громче пука, ТГ каналы дружно лают как сельские собаки. Одна гавкнула и понеслось.

а если самому подумать над его словами? да и не все "ваши" 60+ ТГ каналов как это сказать помягче проукраинские...
видео, с 12й минуты:

Це точно можна отримати вибух мізків))
Арестович закликає до єдності, критично ставитися до вбросів напередодні наступу, після того як власне сам зробив такий вкид, що куди там всяким статтям Волстритджорнал про якесь вбивство Кирєєва.
Тобто сам став отим самим потужним ударом в оцій інформаційній атаці на Україну.

Це треш...
Повторюю: він просто глузує.
Хоча розумніша людина.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25952
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Повторюю: він просто глузує.
Хоча розумніша людина.


куратори провели з ним виховну роботу...
щоб не корчив з себе
найкрасивішого або найрозумнішого

не приділяйте багато уваги значенню цих відео і інтернету взагалі.
Звичайно існує величезний влив ТВ і медіа на загальне населення,
але лінію фронту це не впливає

Наш президент дуже вразливий до цього, йому не варто таке дивитися,
вважаю, що на такі дурощі він не має ні часу ні бажання
Та і майже за рік війни він багатому навчився і багато чого пізнав (тобто набув безцінний досвід у керуванні країною і ще в такий складний час)
prodigy
 
Повідомлень: 9272
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3091 раз.
Подякували: 3161 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:42

  antey1969 написав:
  beee написав:вы серьёзно думаете, что например АТБ что-то покупает?
пи..ец. к любому ритейлеру почему не обратилось минобороны? там очередь под реализацию, процентов так на 20% дешевле. сами знаете какие откаты на тендерах. 50% минимум нужно отдать.
хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет

Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины.
Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.

Арестович - красавчик. По его реакциям хоть часы сверяй.
Сегодня лучший министр уже объявил, дескать все это манипуляции с цифрами (не ложь и клевета, а именно манипуляции) и МО требует от СБУ разобраться (наверное с утечкой информации).
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11685
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1604 раз.
Подякували: 3489 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:53

Зображення
Лад это юмор. Вот смайлик :D а то опять скажете что источник недостоверный....
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16454
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2093 раз.
Подякували: 2973 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:07

  edvardd написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:посмотрите 332й день, Арестовича, и всё поймете, если конечно захотите, где то со 2й половины, иначе многие пытаются работать на москальское ипсо
я не верю что на 332й день в публичной плоскости произошло важное событие, а "мои" 60+ ТГ каналов его не заметили (заметил один Арестович). Это прямое противоречие здравому смыслу. Как правило, о чем либо, что громче пука, ТГ каналы дружно лают как сельские собаки. Одна гавкнула и понеслось.

а если самому подумать над его словами? да и не все "ваши" 60+ ТГ каналов как это сказать помягче проукраинские...
видео, с 12й минуты:

Це точно можна отримати вибух мізків))
Арестович закликає до єдності, критично ставитися до вбросів напередодні наступу, після того як власне сам зробив такий вкид, що куди там всяким статтям Волстритджорнал про якесь вбивство Кирєєва.
Тобто сам став отим самим потужним ударом в оцій інформаційній атаці на Україну.

Це треш...
Повторюю: він просто глузує.
Хоча розумніша людина.[/quote]

он просто предположил, а всё остальное, сделали ипсошники, разных мастей, и продолжают делать, а вы ведётесь...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8396
З нами з: 20.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

После арестовича премия за лучшую мужскую роль на золотом глобусе выглядит убого
beee
 
Повідомлень: 108
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:35

  edvardd написав:он просто предположил, а всё остальное, сделали ипсошники, разных мастей, и продолжают делать, а вы ведётесь...

Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.

Мова про протиріччя в самого цього Арестовича.
Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз.
І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).

В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник.
Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.

Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що).
Інших варіантів для єдності)) в нього не було.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25952
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3368336933703371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111357
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479172
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4666
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3781)
22.01.2023 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.