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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3368336933703371
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:41

  beee написав:После арестовича премия за лучшую мужскую роль на золотом глобусе выглядит убого

Отож.
Те, що людина талановита, всебічно розвинена, дуже розумна, кмітлива і т.д. - це факт.
Распутін (політичний авантюрист) нашого часу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:49

  detroytred написав:
  edvardd написав:он просто предположил, а всё остальное, сделали ипсошники, разных мастей, и продолжают делать, а вы ведётесь...

Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.

Мова про протиріччя в самого цього Арестовича.
Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз.
І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).

В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник.
Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.

Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що).
Інших варіантів для єдності)) в нього не було.

Люся знайшла формальну причину покинути тонучу зе галеру, на загал виноситься відображення глибинних процесів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 12:51

  detroytred написав:
  beee написав:После арестовича премия за лучшую мужскую роль на золотом глобусе выглядит убого

Отож.
Те, що людина талановита, всебічно розвинена, дуже розумна, кмітлива і т.д. - це факт.
Распутін (політичний авантюрист) нашого часу.

Распутін плохо кончіл, хоча мав коняче здоров"я. Але царській сім"ї, як і РІ його "відставка" не можна сказати, що допомогла.
flyman
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  #<1 ... 3368336933703371
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