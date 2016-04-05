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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 січ, 2023 12:41
beee написав:
После арестовича премия за лучшую мужскую роль на золотом глобусе выглядит убого
Отож.
Те, що людина талановита, всебічно розвинена, дуже розумна, кмітлива і т.д. - це факт.
Распутін (політичний авантюрист) нашого часу.
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detroytred
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Додано: Нед 22 січ, 2023 12:49
detroytred написав: edvardd написав:
он просто предположил, а всё остальное, сделали ипсошники, разных мастей, и продолжают делать, а вы ведётесь...
Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.
Мова про протиріччя в самого цього Арестовича.
Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз.
І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).
В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник.
Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.
Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що).
Інших варіантів для єдності)) в нього не було.
Люся знайшла формальну причину покинути тонучу зе галеру, на загал виноситься відображення глибинних процесів.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 12:51
detroytred написав: beee написав:
После арестовича премия за лучшую мужскую роль на золотом глобусе выглядит убого
Отож.
Те, що людина талановита, всебічно розвинена, дуже розумна, кмітлива і т.д. - це факт.
Распутін (політичний авантюрист) нашого часу.
Распутін плохо кончіл, хоча мав коняче здоров"я. Але царській сім"ї, як і РІ його "відставка" не можна сказати, що допомогла.
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