edvardd написав:он просто предположил, а всё остальное, сделали ипсошники, разных мастей, и продолжают делать, а вы ведётесь...
Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.
Мова про протиріччя в самого цього Арестовича. Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз. І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).
В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник. Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.
Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що). Інших варіантів для єдності)) в нього не було.
Люся знайшла формальну причину покинути тонучу зе галеру, на загал виноситься відображення глибинних процесів.
beee написав:После арестовича премия за лучшую мужскую роль на золотом глобусе выглядит убого
Отож. Те, що людина талановита, всебічно розвинена, дуже розумна, кмітлива і т.д. - це факт. Распутін (політичний авантюрист) нашого часу.
Арестович - высококлассный специалист в своей нише. Для многих простых украинцев (не все же имеют аналитический склад ума) он был и остаётся лидером мнений, а удерживать эту позицию, тонко манипулируя информацией и дозируя ее подачу, ой как непросто. И только спустя девять месяцев войны он начал ощутимо терять свою аудиторию. Да и то только потому что 90+% времени своих эфиров он стал заниматься пустопорожними политико-психологическими кружевами (Остапа понесло), которые банально сложно воспринимать большинству населения. По большому счету "мавр сделал свое дело". Но вот беда то какая - а заменить то его не кем...
Если такая "неразбериха" на таких "высотах" - то лучше не представлять, что творится на уровнях пониже
Денис Киреев был проверенным агентом Главного управления разведки Минобороны Украине, а убит он был сотрудниками СБУ. Такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью радио «Свобода». При этом он фактически дал понять, что сотрудники СБУ, которые убили Киреева, действовали в интересах России.
Ситуацию с убийством Киреева глава ГУР описывает так. Примерно за 200 метров до центрального здания СБУ на Владимирской Киреева перехватили сотрудники "Альфы", с криками "Это СБУ!" пересадили Киреева в микроавтобус, который уехал в сторону от центрального офиса, за несколько кварталов, где и произошло убийство.
По словам Буданова, Киреева убили в машине СБУ. И он знает кто конкретно это сделал.
Он также рассказал, что по этому поводу общался с тогдашним главой СБУ Бакановым.
«Был разговор по поводу этой ситуации с тогдашним главой СБУ Бакановым, он не смог ничего толком объяснить, это был наш последний разговор», - заявил Буданов.
Также он высказал свою точку зрения о мотивах убийства Буданова.
«Главная задача Киреева на переговорах с РФ, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Тот, кто убил Киреева, хотел не позволить нам выиграть время. Если вы помните те события, то ситуация тогда была близка к критической. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", - сказал Буданов.
По его словам, сейчас ГБР ведёт расследования убийства Киреева.
Напомним, ранее подробности этой истории рассказала газета The Wall Street Journal. Она тоже утверждает, что Киреева убили сотрудники СБУ. Причём, по данным издания, его предварительно вызвали на встречу звонком из офиса начальника контрразведки СБУ Поклада.
СБУ пока эту информацию не комментировала.
А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева произошло из-за отсутствия единой координации между ГУР и СБУ.
beee написав:После арестовича премия за лучшую мужскую роль на золотом глобусе выглядит убого
Отож. Те, що людина талановита, всебічно розвинена, дуже розумна, кмітлива і т.д. - це факт. Распутін (політичний авантюрист) нашого часу.
Арестович - высококлассный специалист в своей нише. Для многих простых украинцев (не все же имеют аналитический склад ума) он был и остаётся лидером мнений, а удерживать эту позицию, тонко манипулируя информацией и дозируя ее подачу, ой как непросто. И только спустя девять месяцев войны он начал ощутимо терять свою аудиторию. Да и то только потому что 90+% времени своих эфиров он стал заниматься пустопорожними политико-психологическими кружевами (Остапа понесло), которые банально сложно воспринимать большинству населения. По большому счету "мавр сделал свое дело". Но вот беда то какая - а заменить то его не кем...
Марк Міллі вважає, що здолати РФ у 2023 році буде «дуже і дуже важко» , але у ГУР кажуть, що «Україна має тверезе та адекватне розуміння ситуації та своїх здібностей»
«Повірте, є адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні та тверезі завдання для Сил оборони та розуміння, що ми можемо. Так от, ми справді можемо звільнити наші землі», – заявив представник ГУР. https://zaxid.net/news/
edvardd написав:он просто предположил, а всё остальное, сделали ипсошники, разных мастей, и продолжают делать, а вы ведётесь...
Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.
Мова про протиріччя в самого цього Арестовича. Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз. І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).
В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник. Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.
Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що). Інших варіантів для єдності)) в нього не було.
если бы мне сказали про 2 взрыва, я бы тоже предположил пво..., но сначала был громкий-Х22, потом тихий- пво...а всё остальное-москальское ипсо...
User253 написав:Если такая "неразбериха" на таких "высотах" - то лучше не представлять, что творится на уровнях пониже
Денис Киреев был проверенным агентом Главного управления разведки Минобороны Украине, а убит он был сотрудниками СБУ. Такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью радио «Свобода». При этом он фактически дал понять, что сотрудники СБУ, которые убили Киреева, действовали в интересах России.
Ситуацию с убийством Киреева глава ГУР описывает так. Примерно за 200 метров до центрального здания СБУ на Владимирской Киреева перехватили сотрудники "Альфы", с криками "Это СБУ!" пересадили Киреева в микроавтобус, который уехал в сторону от центрального офиса, за несколько кварталов, где и произошло убийство.
По словам Буданова, Киреева убили в машине СБУ. И он знает кто конкретно это сделал.
Он также рассказал, что по этому поводу общался с тогдашним главой СБУ Бакановым.
«Был разговор по поводу этой ситуации с тогдашним главой СБУ Бакановым, он не смог ничего толком объяснить, это был наш последний разговор», - заявил Буданов.
Также он высказал свою точку зрения о мотивах убийства Буданова.
«Главная задача Киреева на переговорах с РФ, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Тот, кто убил Киреева, хотел не позволить нам выиграть время. Если вы помните те события, то ситуация тогда была близка к критической. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", - сказал Буданов.
По его словам, сейчас ГБР ведёт расследования убийства Киреева.
Напомним, ранее подробности этой истории рассказала газета The Wall Street Journal. Она тоже утверждает, что Киреева убили сотрудники СБУ. Причём, по данным издания, его предварительно вызвали на встречу звонком из офиса начальника контрразведки СБУ Поклада.
СБУ пока эту информацию не комментировала.
А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева произошло из-за отсутствия единой координации между ГУР и СБУ.
Почему-то вспомнился "инцидент" в Княжичах
посмотрите день 332, с 12й минуты, там всё расписано...
detroytred написав:Марк Міллі вважає, що здолати РФ у 2023 році буде «дуже і дуже важко» , але у ГУР кажуть, що «Україна має тверезе та адекватне розуміння ситуації та своїх здібностей»
«Повірте, є адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні та тверезі завдання для Сил оборони та розуміння, що ми можемо. Так от, ми справді можемо звільнити наші землі», – заявив представник ГУР. https://zaxid.net/news/