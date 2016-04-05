Денис Киреев был проверенным агентом Главного управления разведки Минобороны Украине, а убит он был сотрудниками СБУ. Такое заявление сделал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью радио «Свобода». При этом он фактически дал понять, что сотрудники СБУ, которые убили Киреева, действовали в интересах России.



Ситуацию с убийством Киреева глава ГУР описывает так. Примерно за 200 метров до центрального здания СБУ на Владимирской Киреева перехватили сотрудники "Альфы", с криками "Это СБУ!" пересадили Киреева в микроавтобус, который уехал в сторону от центрального офиса, за несколько кварталов, где и произошло убийство.



По словам Буданова, Киреева убили в машине СБУ. И он знает кто конкретно это сделал.



Он также рассказал, что по этому поводу общался с тогдашним главой СБУ Бакановым.



«Был разговор по поводу этой ситуации с тогдашним главой СБУ Бакановым, он не смог ничего толком объяснить, это был наш последний разговор», - заявил Буданов.



Также он высказал свою точку зрения о мотивах убийства Буданова.



«Главная задача Киреева на переговорах с РФ, которую мы ему поставили – это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Тот, кто убил Киреева, хотел не позволить нам выиграть время. Если вы помните те события, то ситуация тогда была близка к критической. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", - сказал Буданов.



По его словам, сейчас ГБР ведёт расследования убийства Киреева.



Напомним, ранее подробности этой истории рассказала газета The Wall Street Journal. Она тоже утверждает, что Киреева убили сотрудники СБУ. Причём, по данным издания, его предварительно вызвали на встречу звонком из офиса начальника контрразведки СБУ Поклада.



СБУ пока эту информацию не комментировала.



А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что убийство Киреева произошло из-за отсутствия единой координации между ГУР и СБУ.