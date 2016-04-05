Додано: Нед 22 січ, 2023 13:46

ЛАД написав: Bobua написав: ЛАД написав: ..........

К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.

А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.

Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.

Но, к большому сожалению, чего нет, того нет. ..........К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.



Це вже пережовування.



Все реально.

50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).

1500км = 50т-60т людей.

В Україні більше 20+млн працездатних осіб.

20млн/0.06млн = 333.

Лише один місяць з 333місяців (==28років!!!) кожен з 20+млн має побути на фронті. Невже аж така страшна жертва? Побути один раз у активному житті (від 22р до 50р) місяць на фронті? І ще, може і в тилу теж місяць-два щось робити.

Чи, може, просто заважає занадто страшна хитродупість?



І не треба знову жувати про "підготовленість".

Взяли автомат, вивчили, постріляли (на все пару тижнів) і вже готові чекати в окопі хто там вилізе під постріл.



І вбити може кожен.

Коротенький серіал Inside.Man -- 4 серії. Невдалий день, невдалі умови -- і святі вбивають...

Не треба казочок, що більше 20млн людей в тилах не здатні вбивати. Особливо, коли це дозволяють, схвалюють і заохочують.



А зброя вся лишається на фронтах.

Лише людям треба мінятись.

Просто прикрутити хитродупість як то змогли навіть гебреї, у яких всі проходять військ.службу й чергування... Це вже пережовування.Все реально.50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).1500км = 50т-60т людей.В Україні більше 20+млн працездатних осіб.20млн/0.06млн = 333.Лише один місяць з 333місяців (==28років!!!) кожен з 20+млн має побути на фронті. Невже аж така страшна жертва? Побути один раз у активному житті (від 22р до 50р) місяць на фронті? І ще, може і в тилу теж місяць-два щось робити.Чи, може, просто заважає занадто страшна хитродупість?І не треба знову жувати про "підготовленість".Взяли автомат, вивчили, постріляли (на все пару тижнів) і вже готові чекати в окопі хто там вилізе під постріл.І вбити може кожен.Коротенький серіал Inside.Man -- 4 серії. Невдалий день, невдалі умови -- і святі вбивають...Не треба казочок, що більше 20млн людей в тилах не здатні вбивати. Особливо, коли це дозволяють, схвалюють і заохочують.А зброя вся лишається на фронтах.Лише людям треба мінятись.Просто прикрутити хитродупість як то змогли навіть гебреї, у яких всі проходять військ.службу й чергування...









Прекрасно понимаю Ваши чувства, но, к сожалению, Ваши расчёты не верны, хотя красиво смотрятся.

Не буду даже говорить о том, что неверна исходная цифра - в Украине нет 20 млн. мужчин соответствующего возраста. И не уверен, что такая цифра наберётся даже если прибавить женщин "как в Израиле". И, кстати, в Израиле в боевых частях женщин очень немного.



Насчёт "не здатні вбивати" я никогда не говорил. Тут вполне согласен с Вами.



А вот насчёт "підготовленості"... Вы себя сильно недооцениваете. 1) Невозможно сравнивать человека, уже несколько месяцев провоевавшего, и человека, никогда даже близко не подходившего к армии. И Вы прекрасно понимаете, что далеко не все функции солдата сводятся к "чекати в окопі хто там вилізе під постріл".

Тут, да и везде с пренебрежением пишут о российских "мобиках", которых часто используют как мясо, бросая в атаки без всякой подготовки. И правильно пишут. Думаю, ВСУ не добились бы таких результатов с неподготовленными солдатами. Не берусь точно утверждать, но, думаю, что освобождение севера было в большей степени благодаря подготовленным солдатам, а ко времени последующих успехов ВСУ Вы и призванные вместе с Вами или несколько позже уже успели стать обстрелянными и более-менее подготовленными. Если призванных менять каждый месяц (или просто слишком часто) всё это не удалось бы.

О количестве жертв при этом даже говорить не стоит, их было бы значительно больше.



2) Передавать оружие из рук в руки... Думаю, Вы и сами понимаете, что это не работает. В таком случае оружие очень быстро придёт в негодность - "зачем о нём заботиться, мне на месяц как-нибудь хватит".



Что касается "хитродупості" тоже согласен с Вами. Что есть, то есть.



Для ротации хорошо было бы увеличить армию хотя бы раза в полтора или немного больше (с учётом потерь). Тогда можно было бы хотя бы организовать ротацию в режиме 2 месяца на фронте - 3) месяц в тылу/на второй линии.

Уже писал, в чём причины того, что это не делается. На мой взгляд, это нехватка оружия и денег. Только на зарплату военных сегодня расходуется больше, чем были все расходы на оборону в мирное время. Не буду заниматься даже приблизительными подсчётами - не хватает исходных данных, Вы это можете сделать лучше меня, но точно, что расходы большие. Увеличить их ещё в 1,5 раза у государства, думаю, просто нет возможности, бюджет остродефицитный и балансируется только благодаря западным спонсорам.



Возможно, Вы не согласитесь с моими рассуждениями (допускаю, что они не во всём верны), но, думаю, что они хоть в какой-то мере отражают ситуацию. Прекрасно понимаю Ваши чувства, но, к сожалению, Ваши расчёты не верны, хотя красиво смотрятся.Не буду даже говорить о том, что неверна исходная цифра - в Украине нет 20 млн. мужчин соответствующего возраста. И не уверен, что такая цифра наберётся даже если прибавить женщин "как в Израиле". И, кстати, в Израиле вчастях женщин очень немного.Насчёт "не здатні вбивати" я никогда не говорил. Тут вполне согласен с Вами.А вот насчёт "підготовленості"... Вы себя сильно недооцениваете.И Вы прекрасно понимаете, что далеко не все функции солдата сводятся к "чекати в окопі хто там вилізе під постріл".Тут, да и везде с пренебрежением пишут о российских "мобиках", которых часто используют как мясо, бросая в атаки без всякой подготовки. И правильно пишут. Думаю, ВСУ не добились бы таких результатов с неподготовленными солдатами. Не берусь точно утверждать, но, думаю, что освобождение севера было в большей степени благодаря подготовленным солдатам, а ко времени последующих успехов ВСУ Вы и призванные вместе с Вами или несколько позже уже успели стать обстрелянными и более-менее подготовленными. Если призванных менять каждый месяц (или просто слишком часто) всё это не удалось бы.О количестве жертв при этом даже говорить не стоит, их было бы значительно больше.Думаю, Вы и сами понимаете, что это не работает. В таком случае оружие очень быстро придёт в негодность - "зачем о нём заботиться, мне на месяц как-нибудь хватит".Что касается "хитродупості" тоже согласен с Вами. Что есть, то есть.Для ротации хорошо было бы увеличить армию хотя бы раза в полтора или немного больше (с учётом потерь). Тогда можно было бы хотя бы организовать ротацию в режиме 2 месяца на фронте -Уже писал, в чём причины того, что это не делается. На мой взгляд, это нехватка оружия и денег. Только на зарплату военных сегодня расходуется больше, чем были все расходы на оборону в мирное время. Не буду заниматься даже приблизительными подсчётами - не хватает исходных данных, Вы это можете сделать лучше меня, но точно, что расходы большие. Увеличить их ещё в 1,5 раза у государства, думаю, просто нет возможности, бюджет остродефицитный и балансируется только благодаря западным спонсорам.Возможно, Вы не согласитесь с моими рассуждениями (допускаю, что они не во всём верны), но, думаю, что они хоть в какой-то мере отражают ситуацию.

prodigy написав: Kudrjavuy написав: Bobua написав: Це вже пережовування.



Все реально.

50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).

1500км = 50т-60т людей.

Це вже пережовування.Все реально.50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).1500км = 50т-60т людей.



Я, то же когда то был молод и прост...

- цифры, где упоминаются бойцы, умножайте как минимум в 10 раз. на 1500 км фронта. Я, то же когда то был молод и прост...- цифры, где упоминаются бойцы, умножайте как минимум в 10 раз. на 1500 км фронта.



рахувати 20 млн боєздатного населення -це перебільшення в 20 разів



не секрет, що при проходженні медкоміссії для вступу до мореходкі (вишу або коледжу), військового інстітуту-годними визнаються тільки третина молоді (17-18) років, у віці 45+ таких на більше 15%, ок ще 15% коміссія вважає не годними під час мирного стану (тобто для війни майже годен), а після 55років і таким набирається меньше (але як показала знайомий врач поліклінні дуже багато чоловіків проходять мед.коміссію останні 4 місяці у віці 55+) наскільки вони боєздатні-велике питання, але якщо так станеться, що молодь за кордоном, то доведеться боронити країну дідуганам 55+ рахувати 20 млн боєздатного населення -це перебільшення в 20 разівне секрет, що при проходженні медкоміссії для вступу до мореходкі (вишу або коледжу), військового інстітуту-годними визнаються тільки третина молоді (17-18) років, у віці 45+ таких на більше 15%, ок ще 15% коміссія вважає не годними під час мирного стану (тобто для війни майже годен), а після 55років і таким набирається меньше (але як показала знайомий врач поліклінні дуже багато чоловіків проходять мед.коміссію останні 4 місяці у віці 55+) наскільки вони боєздатні-велике питання, але якщо так станеться, що молодь за кордоном, то доведеться боронити країну дідуганам 55+

1)Згоден. Порівнювати неможливо.Перший місяць всі зібрані, згуртовані.А що далі -- то гірше. Напиваються, стріляють, ріжуть... одне іншого.Абс. незрівнянно...2)От після передачі зброю і почистять.Бо є і такі персонажі, що хваляться "а я на разу не чистив" (за пів року...) І потім гигочуть...3)Це мене дивує.От всі ж знають, що гуртожиток -- то погано для життя? Не всі?? А чому ж тоді не купуєте собі кімнату в гуртожитку, чи й узагалі кілька "койко-місць" (двоповерхових) для сім'ї? Подумайте наскільки так можна зекономити на житлі!То який сенс у ротації на ту загадкову "2лінію", якщо люди так і продовжать жити на "койко-місцях" і напиватись...? І їм ще й зарплату плати.Хіба ж не логічніше 5-4-3-2... "лінії" заповнювати новобранцями, а після 0ї давати людям справжній, тривалий відпочинок. Вдома.А не так, що ми поїхали на фронт (хай навіть і не надто активний) після 3х тижнів у тилах. Після 57 вистріляних патронів. Пропустили всі 5-4-3-2-1 лінії. І одразу на 0. Майже всі без досвіду. А "досвідчені" були з тихих часів АТО і мали хіба що досвід життя у бліндажах.Зараз це не проблема.Солдати після поранень легко проходять комісії. Дуже нечасто чую про списання.Певен, що в тилах є багато, мільйони(!) значно міцніших людей, аніж на фронтах (а тим більше у війську в цілому).А множити солдатів на 10 -- не бачу сенсу, бо мені незрозуміла роль всіх тих, що ходять натовпами за десятки км від фронту. Крім хіба що випадку, якби вони замінювали з часом фронтовиків. Які їхатимуть надовго додому. Щомісяця.