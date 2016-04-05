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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:30
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User253
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:43
edvardd написав: detroytred написав: edvardd написав:
он просто предположил, а всё остальное, сделали ипсошники, разных мастей, и продолжают делать, а вы ведётесь...
Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.
Мова про протиріччя в самого цього Арестовича.
Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз.
І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).
В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник.
Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.
Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що).
Інших варіантів для єдності)) в нього не було.
если бы мне сказали про 2 взрыва, я бы тоже предположил пво..., но сначала был громкий-Х22, потом тихий- пво...а всё остальное-москальское ипсо...
Вже мабуть вчетверте скажу, тільки тепер пряміше нікуди:
навіть якщо б цей Арестович на власні очі бачив оту ППО-шну ракету, навіть якщо сам власноруч цією ракетою збивав, то для отієї єдності, привидів для іпсо і т.д. (про які він сам і веде постійно мову) він, як радник президента, а також ЛОМ, не повинен був навіть припускати.
Так зрозуміло?))
Це ми можемо, а він - ні.
Диктатура в рашці -- це коли навіть і ми (пересічні) не можемо ... навіть припускати))
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 22 січ, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:46
ЛАД написав: Bobua написав: ЛАД написав:
..........
К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.
Це вже пережовування.
Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.
В Україні більше 20+млн працездатних осіб.
20млн/0.06млн = 333.
Лише один місяць з 333місяців (==28років!!!) кожен з 20+млн має побути на фронті. Невже аж така страшна жертва? Побути один раз у активному житті (від 22р до 50р) місяць на фронті? І ще, може і в тилу теж місяць-два щось робити.
Чи, може, просто заважає занадто страшна хитродупість?
І не треба знову жувати про "підготовленість".
Взяли автомат, вивчили, постріляли (на все пару тижнів) і вже готові чекати в окопі хто там вилізе під постріл.
І вбити може кожен.
Коротенький серіал Inside.Man -- 4 серії. Невдалий день, невдалі умови -- і святі вбивають...
Не треба казочок, що більше 20млн людей в тилах не здатні вбивати. Особливо, коли це дозволяють, схвалюють і заохочують.
А зброя вся лишається на фронтах.
Лише людям треба мінятись.
Просто прикрутити хитродупість як то змогли навіть гебреї, у яких всі проходять військ.службу й чергування...
Прекрасно понимаю Ваши чувства, но, к сожалению, Ваши расчёты не верны, хотя красиво смотрятся.
Не буду даже говорить о том, что неверна исходная цифра - в Украине нет 20 млн. мужчин соответствующего возраста. И не уверен, что такая цифра наберётся даже если прибавить женщин "как в Израиле". И, кстати, в Израиле в боевых
частях женщин очень немного.
Насчёт "не здатні вбивати" я никогда не говорил. Тут вполне согласен с Вами.
А вот насчёт "підготовленості"... Вы себя сильно недооцениваете. 1) Невозможно сравнивать человека, уже несколько месяцев провоевавшего, и человека, никогда даже близко не подходившего к армии.
И Вы прекрасно понимаете, что далеко не все функции солдата сводятся к "чекати в окопі хто там вилізе під постріл".
Тут, да и везде с пренебрежением пишут о российских "мобиках", которых часто используют как мясо, бросая в атаки без всякой подготовки. И правильно пишут. Думаю, ВСУ не добились бы таких результатов с неподготовленными солдатами. Не берусь точно утверждать, но, думаю, что освобождение севера было в большей степени благодаря подготовленным солдатам, а ко времени последующих успехов ВСУ Вы и призванные вместе с Вами или несколько позже уже успели стать обстрелянными и более-менее подготовленными. Если призванных менять каждый месяц (или просто слишком часто) всё это не удалось бы.
О количестве жертв при этом даже говорить не стоит, их было бы значительно больше.2) Передавать оружие из рук в руки...
Думаю, Вы и сами понимаете, что это не работает. В таком случае оружие очень быстро придёт в негодность - "зачем о нём заботиться, мне на месяц как-нибудь хватит".
Что касается "хитродупості" тоже согласен с Вами. Что есть, то есть.
Для ротации хорошо было бы увеличить армию хотя бы раза в полтора или немного больше (с учётом потерь). Тогда можно было бы хотя бы организовать ротацию в режиме 2 месяца на фронте - 3) месяц в тылу/на второй линии.
Уже писал, в чём причины того, что это не делается. На мой взгляд, это нехватка оружия и денег. Только на зарплату военных сегодня расходуется больше, чем были все расходы на оборону в мирное время. Не буду заниматься даже приблизительными подсчётами - не хватает исходных данных, Вы это можете сделать лучше меня, но точно, что расходы большие. Увеличить их ещё в 1,5 раза у государства, думаю, просто нет возможности, бюджет остродефицитный и балансируется только благодаря западным спонсорам.
Возможно, Вы не согласитесь с моими рассуждениями (допускаю, что они не во всём верны), но, думаю, что они хоть в какой-то мере отражают ситуацию.
1)
Згоден. Порівнювати неможливо.
Перший місяць всі зібрані, згуртовані.
А що далі -- то гірше. Напиваються, стріляють, ріжуть... одне іншого.
Абс. незрівнянно...
2)
От після передачі зброю і почистять.
Бо є і такі персонажі, що хваляться "а я на разу не чистив" (за пів року...) І потім гигочуть...
3)
Це мене дивує.
От всі ж знають, що гуртожиток -- то погано для життя? Не всі?? А чому ж тоді не купуєте собі кімнату в гуртожитку, чи й узагалі кілька "койко-місць" (двоповерхових) для сім'ї? Подумайте наскільки так можна зекономити на житлі!
То який сенс у ротації на ту загадкову "2лінію", якщо люди так і продовжать жити на "койко-місцях" і напиватись...? І їм ще й зарплату плати.
Хіба ж не логічніше 5-4-3-2... "лінії" заповнювати новобранцями, а після 0ї давати людям справжній, тривалий відпочинок. Вдома.
А не так, що ми поїхали на фронт (хай навіть і не надто активний) після 3х тижнів у тилах. Після 57 вистріляних патронів. Пропустили всі 5-4-3-2-1 лінії. І одразу на 0. Майже всі без досвіду. А "досвідчені" були з тихих часів АТО і мали хіба що досвід життя у бліндажах.
prodigy написав: Kudrjavuy написав:
Bobua написав:
Це вже пережовування.
Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.
Я, то же когда то был молод и прост...
- цифры, где упоминаются бойцы, умножайте как минимум в 10 раз. на 1500 км фронта.
рахувати 20 млн боєздатного населення -це перебільшення в 20 разів
не секрет, що при проходженні медкоміссії для вступу до мореходкі (вишу або коледжу), військового інстітуту-годними визнаються тільки третина молоді (17-18) років, у віці 45+ таких на більше 15%, ок ще 15% коміссія вважає не годними під час мирного стану (тобто для війни майже годен), а після 55років і таким набирається меньше (але як показала знайомий врач поліклінні дуже багато чоловіків проходять мед.коміссію останні 4 місяці у віці 55+) наскільки вони боєздатні-велике питання, але якщо так станеться, що молодь за кордоном, то доведеться боронити країну дідуганам 55+
Зараз це не проблема.
Солдати після поранень легко проходять комісії. Дуже нечасто чую про списання.
Певен, що в тилах є багато, мільйони(!) значно міцніших людей, аніж на фронтах (а тим більше у війську в цілому).
А множити солдатів на 10 -- не бачу сенсу, бо мені незрозуміла роль всіх тих, що ходять натовпами за десятки км від фронту. Крім хіба що випадку, якби вони замінювали з часом фронтовиків. Які їхатимуть надовго додому. Щомісяця.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:46
User253 написав:
Почему-то вспомнился "инцидент" в Княжичах
между силовиками особенно между армией + полиция с одной стороны и СБУ с другой, всегда были противоречия и борьба. Ещё с совка .
Оффтоп объяснять почему, но ответ на поверхности. Теневую экономику кто то крышует. Без крыши налоговая её бы накрыла в первые же дни. В Украине очень маленькая экономика и поверьте, все всех знают. Невозможно работать в тени так, чтобы тебя совсем не видели. Как минимум тебя "увидит" Облэнерго и конкуренты.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 22 січ, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:50
vitaliian написав: User253 написав:
Почему-то вспомнился "инцидент" в Княжичах
между силовиками особенно между армией полицией с одной стороны и СБУ всегда были противоречия и борьба. Оффтоп объяснять почему, но ответ на поверхности. Теневую экономику кто то крышует. Без крыши налоговая её бы накрыла в первые же дни.
Риторические вопросы: кому и "за что" предлагается воевать? Кто и "что" "должен"?
Жду пока крысы съедят друг друга, или их съедят более мощные крысы.
Тратить время и силы на грызню на борьбу "чья крыса сильнее", и "чей рабовладелец лучше владеет рабами" - не в интересах "вільного народу вільної країни", к которому себя отношу
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:53
Bobua написав:
То який сенс у ротації на ту загадкову "2лінію", якщо люди так і продовжать жити на "койко-місцях" і напиватись...? І їм ще й зарплату плати.
Хіба ж не логічніше 5-4-3-2... "лінії" заповнювати новобранцями, а після 0ї давати людям справжній, тривалий відпочинок. Вдома.
А не так, що ми поїхали на фронт (хай навіть і не надто активний) після 3х тижнів у тилах. Після 57 вистріляних патронів. Пропустили всі 5-4-3-2-1 лінії. І одразу на 0. Майже всі без досвіду. А "досвідчені" були з тихих часів АТО і мали хіба що досвід життя у бліндажах.
Решение есть - либерализирировать владение оружием, аналогично США (например). Но власть боится вооружённых рабов, поэтому скорее пожертвует ими, чем рискнёт спасти страну
Поэтому рабы будут ловить пули и ракеты "лопатами" (с), умирать в Мариуполях и Ирпенях (т.к. после подрыва моста они остались в заложниках), воевать "стенка на стенку" по 100к человек в стиле Жукова, - но не защищать "свою землю" (буквально) с оружием в руках
Востаннє редагувалось User253
в Нед 22 січ, 2023 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:55
User253 ответ в другой плоскости. Вся эта система, пускай несправедливая и т.д. все же как то существует. На балансах. Какие то налоги платятся, не платить совсем нельзя, дадут по лапам. Функционируют школы, больницы, органы госвласти.
В случае поражения, придут условные чеченцы и начнут диктовать свои условия, это уже было в Крыму. Хотя наверное правильнее сравнивать с днээрами.
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vitaliian
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:58
antey1969 написав: detroytred написав: beee написав:
После арестовича премия за лучшую мужскую роль на золотом глобусе выглядит убого
Отож.
Те, що людина талановита, всебічно розвинена, дуже розумна, кмітлива і т.д. - це факт.
Распутін (політичний авантюрист) нашого часу.
Арестович - высококлассный специалист в своей нише. Для многих простых украинцев (не все же имеют аналитический склад ума) он был и остаётся лидером мнений, а удерживать эту позицию, тонко манипулируя информацией и дозируя ее подачу, ой как непросто.
И только спустя девять месяцев войны он начал ощутимо терять свою аудиторию. Да и то только потому что 90+% времени своих эфиров он стал заниматься пустопорожними политико-психологическими кружевами (Остапа понесло), которые банально сложно воспринимать большинству населения.
По большому счету "мавр сделал свое дело". Но вот беда то какая - а заменить то его не кем...
вопрос не в кружевах, а в их количестве
заходишь на канал и видишь, что видео 55 минут или даже 1ч10мин
видео смотрится 5 минут непрерывно, потом кусками по 1 минуте через 10 минут
почему уроки и лекции 45 минут-это предел у большинства людей воспринимать информацию
кому как не Арестовичу не знать это
если бы они сократили все свои видео до 20 минут, аудитория была бы в восторге,
еще проблема в том, что Арестович говорит невнятно, как бы шепотом сообщает
можно смотреть на скорости 2.0 чтобы не тратить много времени или вообще не смотреть (тут все индивидуально)
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:59
vitaliian написав:
В случае поражения, придут условные чеченцы и начнут диктовать свои условия, это уже было в Крыму. Хотя наверное правильнее сравнивать с днээрами.
Все "лучшие практики" оттуда успешно перенимаются на подконтрольной территории
Противостояние между украиснкими силовыми органами, ЧВК и т.д. - ничем не отличаются от противостояния "башен кремля" и местных князьков.
Так "какая разница"? Типа "наш рабовладелец имеет рабов в более щадящем режиме"? Не смешите
Вопрос чисто поржать: "где сейчас Азов? (который славили из каждого утюга полгода назад). Почему он не в Бахмуте"?
Ахметов не проплатил пиар ЧВК "Азов-сталь"?
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