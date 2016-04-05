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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:08
Bobua написав:
От всі ж знають, що гуртожиток -- то погано для життя? Не всі?? А чому ж тоді не купуєте собі кімнату в гуртожитку, чи й узагалі кілька "койко-місць" (двоповерхових) для сім'ї? Подумайте наскільки так можна зекономити на житлі!
То який сенс у ротації на ту загадкову "2лінію", якщо люди так і продовжать жити на "койко-місцях" і напиватись...? І їм ще й зарплату плати.
Хіба ж не логічніше 5-4-3-2... "лінії" заповнювати новобранцями, а після 0ї давати людям справжній, тривалий відпочинок. Вдома.
А не так, що ми поїхали на фронт (хай навіть і не надто активний) після 3х тижнів у тилах. Після 57 вистріляних патронів. Пропустили всі 5-4-3-2-1 лінії. І одразу на 0. Майже всі без досвіду. А "досвідчені" були з тихих часів АТО і мали хіба що досвід життя у бліндажах.
тобто все М1860 населення має пройти фронт і отримати ПТСР, чи як?
можна почати експеремент із "силовиків", трохи на фронті, трохи далі в погранцях, митниці, поліції, МЧС...
далі продовжити із держслужбовцями і бюджетниками
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 22 січ, 2023 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:10
ЛАД написав: lapay написав: antey1969 написав:
Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.
Консерва ватна, сиди в своїй Німеччині, і не вякай проти тих, хто воює.
Ну и зачем так?
Не было такого интервью?
Не было такого, что записывались в ТРО, чтобы откосить от армии?
И уж на "консерву" antey1969
точно не тянет - на форуме с 2011 и никуда не пропадал.
Да и на тех, кто воюет, он никак не "вякал", писал о тех, кто "устроился" в ТРО.
В мене декілька знайомих не проходили напряму в ЗСУ, то через ТРО "влаштувались" на передову.
Щодо Луценка - недавній його блог:
І наскільки відомо зараз оператор дронів, по крайній мірі не менше причин довіряти цій інформації, чим багатьом повідомленням форумчан.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:13
User253 написав: vitaliian написав: User253 написав:
Почему-то вспомнился "инцидент" в Княжичах
между силовиками особенно между армией полицией с одной стороны и СБУ всегда были противоречия и борьба. Оффтоп объяснять почему, но ответ на поверхности. Теневую экономику кто то крышует. Без крыши налоговая её бы накрыла в первые же дни.
Риторические вопросы: кому и "за что" предлагается воевать? Кто и "что" "должен"?
Жду пока крысы съедят друг друга, или их съедят более мощные крысы.
Тратить время и силы на грызню на борьбу "чья крыса сильнее", и "чей рабовладелец лучше владеет рабами" - не в интересах "вільного народу вільної країни", к которому себя отношу
надо вибрать стаю по сільнєє і стать под кришу її альфи
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:13
vitaliian написав:User253
ответ в другой плоскости. Вся эта система, пускай несправедливая и т.д. все же как то существует. На балансах. Какие то налоги платятся, не платить совсем нельзя, дадут по лапам. Функционируют школы, больницы, органы госвласти.
В случае поражения, придут условные чеченцы и начнут диктовать свои условия, это уже было в Крыму. Хотя наверное правильнее сравнивать с днээрами.
Выбираю позицию американцев - стравливать крыс и туземцев между собой, а когда они перегрызут друга друга - "прибыль приватизируем, убытки национализируем"
Если "до последнего украинца" - то я буду последним. Очередь впереди - уступаю "патриотам" и прочим Фарионшам с Ницойшами. Вперед до перемоги!
Востаннє редагувалось User253
в Нед 22 січ, 2023 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:16
vitaliian написав:User253
ответ в другой плоскости. Вся эта система, пускай несправедливая и т.д. все же как то существует. На балансах. Какие то налоги платятся, не платить совсем нельзя, дадут по лапам. Функционируют школы, больницы, органы госвласти.
В случае поражения, придут условные чеченцы и начнут диктовать свои условия, это уже было в Крыму. Хотя наверное правильнее сравнивать с днээрами.
чечєнци які програли дві війні кришують в РФ, парадокс
вікі:и третий по численности народ в России после русских и татар по переписи 2020
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:19
чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:21
flyman написав:
чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
Там ещё какой-то подписюновик Кирюши Тимошенко из Министерства инфраструктуры с взяткой 400к USD
За це дякую американським партнерам. Давіть їх блдь! (Якщо українцям "не на часі". Хоч хтось має це робити?)
"А скільки ти задонатив ЗСУ?" (Питає в тебе Міноборони з яйцями по 17грн-шт)
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