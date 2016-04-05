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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:43
edvardd написав: detroytred написав: edvardd написав:
он просто предположил, а всё остальное, сделали ипсошники, разных мастей, и продолжают делать, а вы ведётесь...
Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.
Мова про протиріччя в самого цього Арестовича.
Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз.
І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).
В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник.
Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.
Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що).
Інших варіантів для єдності)) в нього не було.
если бы мне сказали про 2 взрыва, я бы тоже предположил пво..., но сначала был громкий-Х22, потом тихий- пво...а всё остальное-москальское ипсо...
Вже мабуть вчетверте скажу, тільки тепер пряміше нікуди:
навіть якщо б цей Арестович на власні очі бачив оту ППО-шну ракету, навіть якщо сам власноруч цією ракетою збивав, то для отієї єдності, привидів для іпсо і т.д. (про які він сам і веде постійно мову) він, як радник президента, а також ЛОМ, не повинен був навіть припускати.
Так зрозуміло?))
Це ми можемо, а він - ні.
Диктатура в рашці -- це коли навіть і ми (пересічні) не можемо ... навіть припускати))
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 22 січ, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:46
ЛАД написав: Bobua написав: ЛАД написав:
..........
К сожалению, в условиях войны "поїхав би Успіх додому на рік-два-три" - не реально. В лучшем случае на пару недель.
А насчёт свободы... Проблема в том, что при этом потеряется и свобода (и не только Ваша личная, но и всего государства), и деньги.
Если бы хватало вооружений, было бы логично резко увеличить численность армии с тем, чтобы создать подавляющее превосходство над агрессором и быстро закончить войну.
Но, к большому сожалению, чего нет, того нет.
Це вже пережовування.
Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.
В Україні більше 20+млн працездатних осіб.
20млн/0.06млн = 333.
Лише один місяць з 333місяців (==28років!!!) кожен з 20+млн має побути на фронті. Невже аж така страшна жертва? Побути один раз у активному житті (від 22р до 50р) місяць на фронті? І ще, може і в тилу теж місяць-два щось робити.
Чи, може, просто заважає занадто страшна хитродупість?
І не треба знову жувати про "підготовленість".
Взяли автомат, вивчили, постріляли (на все пару тижнів) і вже готові чекати в окопі хто там вилізе під постріл.
І вбити може кожен.
Коротенький серіал Inside.Man -- 4 серії. Невдалий день, невдалі умови -- і святі вбивають...
Не треба казочок, що більше 20млн людей в тилах не здатні вбивати. Особливо, коли це дозволяють, схвалюють і заохочують.
А зброя вся лишається на фронтах.
Лише людям треба мінятись.
Просто прикрутити хитродупість як то змогли навіть гебреї, у яких всі проходять військ.службу й чергування...
Прекрасно понимаю Ваши чувства, но, к сожалению, Ваши расчёты не верны, хотя красиво смотрятся.
Не буду даже говорить о том, что неверна исходная цифра - в Украине нет 20 млн. мужчин соответствующего возраста. И не уверен, что такая цифра наберётся даже если прибавить женщин "как в Израиле". И, кстати, в Израиле в боевых
частях женщин очень немного.
Насчёт "не здатні вбивати" я никогда не говорил. Тут вполне согласен с Вами.
А вот насчёт "підготовленості"... Вы себя сильно недооцениваете. 1) Невозможно сравнивать человека, уже несколько месяцев провоевавшего, и человека, никогда даже близко не подходившего к армии.
И Вы прекрасно понимаете, что далеко не все функции солдата сводятся к "чекати в окопі хто там вилізе під постріл".
Тут, да и везде с пренебрежением пишут о российских "мобиках", которых часто используют как мясо, бросая в атаки без всякой подготовки. И правильно пишут. Думаю, ВСУ не добились бы таких результатов с неподготовленными солдатами. Не берусь точно утверждать, но, думаю, что освобождение севера было в большей степени благодаря подготовленным солдатам, а ко времени последующих успехов ВСУ Вы и призванные вместе с Вами или несколько позже уже успели стать обстрелянными и более-менее подготовленными. Если призванных менять каждый месяц (или просто слишком часто) всё это не удалось бы.
О количестве жертв при этом даже говорить не стоит, их было бы значительно больше.2) Передавать оружие из рук в руки...
Думаю, Вы и сами понимаете, что это не работает. В таком случае оружие очень быстро придёт в негодность - "зачем о нём заботиться, мне на месяц как-нибудь хватит".
Что касается "хитродупості" тоже согласен с Вами. Что есть, то есть.
Для ротации хорошо было бы увеличить армию хотя бы раза в полтора или немного больше (с учётом потерь). Тогда можно было бы хотя бы организовать ротацию в режиме 2 месяца на фронте - 3) месяц в тылу/на второй линии.
Уже писал, в чём причины того, что это не делается. На мой взгляд, это нехватка оружия и денег. Только на зарплату военных сегодня расходуется больше, чем были все расходы на оборону в мирное время. Не буду заниматься даже приблизительными подсчётами - не хватает исходных данных, Вы это можете сделать лучше меня, но точно, что расходы большие. Увеличить их ещё в 1,5 раза у государства, думаю, просто нет возможности, бюджет остродефицитный и балансируется только благодаря западным спонсорам.
Возможно, Вы не согласитесь с моими рассуждениями (допускаю, что они не во всём верны), но, думаю, что они хоть в какой-то мере отражают ситуацию.
1)
Згоден. Порівнювати неможливо.
Перший місяць всі зібрані, згуртовані.
А що далі -- то гірше. Напиваються, стріляють, ріжуть... одне іншого.
Абс. незрівнянно...
2)
От після передачі зброю і почистять.
Бо є і такі персонажі, що хваляться "а я на разу не чистив" (за пів року...) І потім гигочуть...
3)
Це мене дивує.
От всі ж знають, що гуртожиток -- то погано для життя? Не всі?? А чому ж тоді не купуєте собі кімнату в гуртожитку, чи й узагалі кілька "койко-місць" (двоповерхових) для сім'ї? Подумайте наскільки так можна зекономити на житлі!
То який сенс у ротації на ту загадкову "2лінію", якщо люди так і продовжать жити на "койко-місцях" і напиватись...? І їм ще й зарплату плати.
Хіба ж не логічніше 5-4-3-2... "лінії" заповнювати новобранцями, а після 0ї давати людям справжній, тривалий відпочинок. Вдома.
А не так, що ми поїхали на фронт (хай навіть і не надто активний) після 3х тижнів у тилах. Після 57 вистріляних патронів. Пропустили всі 5-4-3-2-1 лінії. І одразу на 0. Майже всі без досвіду. А "досвідчені" були з тихих часів АТО і мали хіба що досвід життя у бліндажах.
prodigy написав: Kudrjavuy написав:
Bobua написав:
Це вже пережовування.
Все реально.
50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування).
1500км = 50т-60т людей.
Я, то же когда то был молод и прост...
- цифры, где упоминаются бойцы, умножайте как минимум в 10 раз. на 1500 км фронта.
рахувати 20 млн боєздатного населення -це перебільшення в 20 разів
не секрет, що при проходженні медкоміссії для вступу до мореходкі (вишу або коледжу), військового інстітуту-годними визнаються тільки третина молоді (17-18) років, у віці 45+ таких на більше 15%, ок ще 15% коміссія вважає не годними під час мирного стану (тобто для війни майже годен), а після 55років і таким набирається меньше (але як показала знайомий врач поліклінні дуже багато чоловіків проходять мед.коміссію останні 4 місяці у віці 55+) наскільки вони боєздатні-велике питання, але якщо так станеться, що молодь за кордоном, то доведеться боронити країну дідуганам 55+
Зараз це не проблема.
Солдати після поранень легко проходять комісії. Дуже нечасто чую про списання.
Певен, що в тилах є багато, мільйони(!) значно міцніших людей, аніж на фронтах (а тим більше у війську в цілому).
А множити солдатів на 10 -- не бачу сенсу, бо мені незрозуміла роль всіх тих, що ходять натовпами за десятки км від фронту. Крім хіба що випадку, якби вони замінювали з часом фронтовиків. Які їхатимуть надовго додому. Щомісяця.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:46
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:55
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Додано: Нед 22 січ, 2023 13:58
antey1969 написав: detroytred написав: beee написав:
После арестовича премия за лучшую мужскую роль на золотом глобусе выглядит убого
Отож.
Те, що людина талановита, всебічно розвинена, дуже розумна, кмітлива і т.д. - це факт.
Распутін (політичний авантюрист) нашого часу.
Арестович - высококлассный специалист в своей нише. Для многих простых украинцев (не все же имеют аналитический склад ума) он был и остаётся лидером мнений, а удерживать эту позицию, тонко манипулируя информацией и дозируя ее подачу, ой как непросто.
И только спустя девять месяцев войны он начал ощутимо терять свою аудиторию. Да и то только потому что 90+% времени своих эфиров он стал заниматься пустопорожними политико-психологическими кружевами (Остапа понесло), которые банально сложно воспринимать большинству населения.
По большому счету "мавр сделал свое дело". Но вот беда то какая - а заменить то его не кем...
вопрос не в кружевах, а в их количестве
заходишь на канал и видишь, что видео 55 минут или даже 1ч10мин
видео смотрится 5 минут непрерывно, потом кусками по 1 минуте через 10 минут
почему уроки и лекции 45 минут-это предел у большинства людей воспринимать информацию
кому как не Арестовичу не знать это
если бы они сократили все свои видео до 20 минут, аудитория была бы в восторге,
еще проблема в том, что Арестович говорит невнятно, как бы шепотом сообщает
можно смотреть на скорости 2.0 чтобы не тратить много времени или вообще не смотреть (тут все индивидуально)
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:08
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:10
ЛАД написав: lapay написав: antey1969 написав:
Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.
Консерва ватна, сиди в своїй Німеччині, і не вякай проти тих, хто воює.
Ну и зачем так?
Не было такого интервью?
Не было такого, что записывались в ТРО, чтобы откосить от армии?
И уж на "консерву" antey1969
точно не тянет - на форуме с 2011 и никуда не пропадал.
Да и на тех, кто воюет, он никак не "вякал", писал о тех, кто "устроился" в ТРО.
В мене декілька знайомих не проходили напряму в ЗСУ, то через ТРО "влаштувались" на передову.
Щодо Луценка - недавній його блог:
І наскільки відомо зараз оператор дронів, по крайній мірі не менше причин довіряти цій інформації, чим багатьом повідомленням форумчан.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:19
чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
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flyman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:23
Георгій Тука
Шановні!
Головний висновок, який я роблю, читаючи комннтарі, дуже і дуже прикрий. Ми так і не навчились думати і поважати самі себе.
Одні волають «не чіпайте Вову (Кірюшу, Альошу, …), бо саме йому, стоячи, аплодує Конгрес! Саме йому надають зброю!».
Інші волають «от, тому, що вони крадуть безбожно, тому і не надають зброю»…
По-перше.
Аплодують стоячи не «вові», а українському народові! Аплодують стоячи тим сотням тисяч українців, які не тікали, а почали чинити відчайдушний опір ворогові! Тим селянам, які викрадали вороже озброєння, тим юнакам, які на ходу підпалили ворожу автівку «коктейлем молотова», тим бійцям ТРО, ЗСУ, СБУ, нацполіції та прикордонникам, які стояли (і стоять!) на смерть, захищаючи свою Батьківщину! Та, занесіть ви в Конгрес хоч табуретку з прапором України - їй би так само аплодували б стоячи!!
По-друге.
Те саме стосується і надання допомоги. Надають її не «вові» або «колі»! Її надають (або не надають) нашій державі, нам з вами! А вищеозначені персони лише частково її розподіляють.
Що має відбутись, аби ви, нарешті, припинили вже шукати собі «лідера», «вождя», «гетьмана»? Невже ви ще досі не зрозуміли, що це ВИ зупинили окупантів, що це ВИ відкинули їх від Києва, Чернігова, Харкова, Херсону!.. Це ВИ продовжуєте бити сволоту, це ВИ ремонтуєте пошкоджені електромережі, це ВИ працюєте, сплачуючи податки, це ВИ лікуєте, навчаєте, будуєте, розміновуєте, поновлюєте, визволяєте, допомогаєте… Все це - ВИ!
І це ВАМ аплодують стоячи! Це ВАМ допомогають! Це ВИ - володарі своєї країни, а не «лідери», «вожді» чи «гетьмани»!
Мені дуже прикро від того, що, більшість з вас, не відчувають себе повноцінними ГРОМАДЯНАМИ, а вважають себе вівцями, єдиний сенс існування яких - знайти собі вожака-барана.
Болісно мені все це спостерігати. Видаляю всі сьогоднішні дописи. До біса.
«Рабів до Раю не пускають»!
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:24
flyman написав:
чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
Бо почалась міжусобиця за підтримки раші звісно як же без неї
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