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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:37
Знову випливає жахлива некомпетентність, яка стала поштовхом до війни, і важких наслідків перших днів з втратами територій майже без бою. Як наслідок тепер - необхідність відвойовувати втрачене і затягування конфлікту на невизначений термін.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 22 січ, 2023 15:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:58
Дякую американським партнерам за боротьбу з українськими корупціонерами! (Бо українцям "не на часі")
Коли ви чуєте про нетерпимість до корупції в МО, та про те, що журналісти оприлюднили неправдиву інформацію, яка несе загрозу державі, то просто послухайте цей фрагмент.
Автор розслідування Юрій Ніколов розказує, як він два тижні ходив з цими документами по високих кабінетах і просив відреагувати на цей безлад.
Йому в реакції відмовили.
Не надали докази того що він помиляється, не пояснили чому такі ціни, не змінили контракт. Ні.
Від нього просто відмахнулись.
А тепер, після розголосу, говорять що це не правда, це російське ІПСО, і потрібно щоб СБУ відкрила проти ЗМІ справу.
Ще раз.
Журналіст, в умовах війни, зробив все, щоб це розслідування не вийшло! А тепер з нього будуть робити крайнього. Але ми не дамо!
Повне відео розмови з Ніколовим про закупівлю харчів в МО дивіться за посиланням.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 16:02
Я так вижу, что на этом форуме пытаются разгонять тему, мол, в Украине начали мобилизировать всех подряд.
Многие в этом активно участвуют, особенно vitaliian
Из чего можно сделать вывод, что в РФ началась очередная волна мобилизации. Они всегда проецируют
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pesikot
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