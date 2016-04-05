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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3370337133723373
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:37

  prodigy написав:Буданов: співробітника ГУР Кірєєва вбили в авто СБУ, а тіло викинули на вулицю

https://www.unian.ua/politics/budanov-pracivnika-gur-kiryeyeva-vbili-v-avto-sbu-a-tilo-vikinuli-na-vulicyu-12118230.html



Знову випливає жахлива некомпетентність, яка стала поштовхом до війни, і важких наслідків перших днів з втратами територій майже без бою. Як наслідок тепер - необхідність відвойовувати втрачене і затягування конфлікту на невизначений термін.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 22 січ, 2023 15:39, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 15:58

Дякую американським партнерам за боротьбу з українськими корупціонерами! (Бо українцям "не на часі")

Коли ви чуєте про нетерпимість до корупції в МО, та про те, що журналісти оприлюднили неправдиву інформацію, яка несе загрозу державі, то просто послухайте цей фрагмент.

Автор розслідування Юрій Ніколов розказує, як він два тижні ходив з цими документами по високих кабінетах і просив відреагувати на цей безлад.

Йому в реакції відмовили.
Не надали докази того що він помиляється, не пояснили чому такі ціни, не змінили контракт. Ні.
Від нього просто відмахнулись.

А тепер, після розголосу, говорять що це не правда, це російське ІПСО, і потрібно щоб СБУ відкрила проти ЗМІ справу.

Ще раз.
Журналіст, в умовах війни, зробив все, щоб це розслідування не вийшло! А тепер з нього будуть робити крайнього. Але ми не дамо!

Повне відео розмови з Ніколовим про закупівлю харчів в МО дивіться за посиланням.


User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я так вижу, что на этом форуме пытаются разгонять тему, мол, в Украине начали мобилизировать всех подряд.
Многие в этом активно участвуют, особенно vitaliian

Из чего можно сделать вывод, что в РФ началась очередная волна мобилизации. Они всегда проецируют
pesikot
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  #<1 ... 3370337133723373
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