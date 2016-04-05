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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:10
ЛАД написав: lapay написав: antey1969 написав:
Как-то вдруг вспомнилось майское интервью от ЮГочки Луценко(интересно, где он сейчас чудит?) о том, как он тянет нелегкую лямку в теробороне Киева, какие у него сослуживцы рядом. Все, как на подбор, бывшие нардепы, судьи, прокуроры и чиновники. Типа, держали блокпосты(хз, в саунах и в клубах, походу) не смыкая глаз.
Консерва ватна, сиди в своїй Німеччині, і не вякай проти тих, хто воює.
Ну и зачем так?
Не было такого интервью?
Не было такого, что записывались в ТРО, чтобы откосить от армии?
И уж на "консерву" antey1969
точно не тянет - на форуме с 2011 и никуда не пропадал.
Да и на тех, кто воюет, он никак не "вякал", писал о тех, кто "устроился" в ТРО.
В мене декілька знайомих не проходили напряму в ЗСУ, то через ТРО "влаштувались" на передову.
Щодо Луценка - недавній його блог:
І наскільки відомо зараз оператор дронів, по крайній мірі не менше причин довіряти цій інформації, чим багатьом повідомленням форумчан.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:19
чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
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flyman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:23
Георгій Тука
Шановні!
Головний висновок, який я роблю, читаючи комннтарі, дуже і дуже прикрий. Ми так і не навчились думати і поважати самі себе.
Одні волають «не чіпайте Вову (Кірюшу, Альошу, …), бо саме йому, стоячи, аплодує Конгрес! Саме йому надають зброю!».
Інші волають «от, тому, що вони крадуть безбожно, тому і не надають зброю»…
По-перше.
Аплодують стоячи не «вові», а українському народові! Аплодують стоячи тим сотням тисяч українців, які не тікали, а почали чинити відчайдушний опір ворогові! Тим селянам, які викрадали вороже озброєння, тим юнакам, які на ходу підпалили ворожу автівку «коктейлем молотова», тим бійцям ТРО, ЗСУ, СБУ, нацполіції та прикордонникам, які стояли (і стоять!) на смерть, захищаючи свою Батьківщину! Та, занесіть ви в Конгрес хоч табуретку з прапором України - їй би так само аплодували б стоячи!!
По-друге.
Те саме стосується і надання допомоги. Надають її не «вові» або «колі»! Її надають (або не надають) нашій державі, нам з вами! А вищеозначені персони лише частково її розподіляють.
Що має відбутись, аби ви, нарешті, припинили вже шукати собі «лідера», «вождя», «гетьмана»? Невже ви ще досі не зрозуміли, що це ВИ зупинили окупантів, що це ВИ відкинули їх від Києва, Чернігова, Харкова, Херсону!.. Це ВИ продовжуєте бити сволоту, це ВИ ремонтуєте пошкоджені електромережі, це ВИ працюєте, сплачуючи податки, це ВИ лікуєте, навчаєте, будуєте, розміновуєте, поновлюєте, визволяєте, допомогаєте… Все це - ВИ!
І це ВАМ аплодують стоячи! Це ВАМ допомогають! Це ВИ - володарі своєї країни, а не «лідери», «вожді» чи «гетьмани»!
Мені дуже прикро від того, що, більшість з вас, не відчувають себе повноцінними ГРОМАДЯНАМИ, а вважають себе вівцями, єдиний сенс існування яких - знайти собі вожака-барана.
Болісно мені все це спостерігати. Видаляю всі сьогоднішні дописи. До біса.
«Рабів до Раю не пускають»!
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:24
flyman написав:
чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
Бо почалась міжусобиця за підтримки раші звісно як же без неї
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:37
Знову випливає жахлива некомпетентність, яка стала поштовхом до війни, і важких наслідків перших днів з втратами територій майже без бою. Як наслідок тепер - необхідність відвойовувати втрачене і затягування конфлікту на невизначений термін.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 22 січ, 2023 15:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 16:19
"Мариуполь не хотел в Россию!" На росТВ назвали врагами жителей Донбасса
Сперва разрушили Мариуполь.
А потом выехавших из Мариуполя в РФ, а у многих просто не было другого выхода (в Украину не выпускали), называют врагами
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Додано: Нед 22 січ, 2023 16:19
Коментар Міністерства оборони України щодо закупівлі послуг харчування військовослужбовців:
Міністр оборони Олексій Резніков вчора звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців за участі представників НАБУ та ДБР.
▫️Міноборони готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період.
▫️Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно закону.
▫️Більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно – у понеділок.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 16:29
flyman написав:
чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
Нужно срочно на что-то переключить внимание населения. Это тоже элемент войны, только информационной.
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antey1969
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Додано: Нед 22 січ, 2023 16:32
antey1969 написав:
Нужно срочно на что-то переключить внимание населения. Это тоже элемент войны, только информационной.
Что-то грядет в ближайшие месяцы?
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Andrey2512
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Додано: Нед 22 січ, 2023 17:05
Andrey2512 написав: antey1969 написав:
Нужно срочно на что-то переключить внимание населения. Это тоже элемент войны, только информационной.
Что-то грядет в ближайшие месяцы?
Ну вобщем-то война на дворе. И моральный дух населения нужно поддерживать.
Сразу несколько фейлов подряд этому совсем не способствуют.
Арестович вдруг на ровном месте споткнулся, а потом заметался.
Елене Зеленской почему-то было трудно съездить на похороны в Бровары, неужели так сложно сообразить, почему это надо было сделать.
День Соборности как бы предполагает, что все вместе, а скандалы с закупками говорят, что кто-то более вместе, чем все остальные.
Вот по-этому и приходится теперь лихорадочно искать, чем горячим можно забить новостную ленту.
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