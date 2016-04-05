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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3370337133723373
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 17:15

  flyman написав:
  prodigy написав:Буданов: співробітника ГУР Кірєєва вбили в авто СБУ, а тіло викинули на вулицю

https://www.unian.ua/politics/budanov-pracivnika-gur-kiryeyeva-vbili-v-avto-sbu-a-tilo-vikinuli-na-vulicyu-12118230.html

чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...

Люся просто "покидает тонущий корабль"
Вертоліт - классика украинской коррупции и пофигизма, где "небожителям" закон не писан. Жадность и тупость фраеров сгубила. Природа очистилась
постачання ЗСУ - спасибо партнёрам за работу. Ждём аналогичных новостей по "великим ..."
Киреев - тоже спасибо партнёрам за подсветку темы

Зарубежной прессе вообще большое СПАСИБО. Слава партнёрам, что она не подчиняется Офису Ермака, и есть хоть какое-то окошко в реальный мир из The-матрицы
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 17:34

ігри престолів

flyman
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  #<1 ... 3370337133723373
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