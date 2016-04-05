чому зараз це все вспливає? Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
Люся просто "покидает тонущий корабль" Вертоліт - классика украинской коррупции и пофигизма, где "небожителям" закон не писан. Жадность и тупость фраеров сгубила. Природа очистилась постачання ЗСУ - спасибо партнёрам за работу. Ждём аналогичных новостей по "великим ..." Киреев - тоже спасибо партнёрам за подсветку темы
Зарубежной прессе вообще большое СПАСИБО. Слава партнёрам, что она не подчиняется Офису Ермака, и есть хоть какое-то окошко в реальный мир из The-матрицы