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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:19
чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
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flyman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:23
Георгій Тука
Шановні!
Головний висновок, який я роблю, читаючи комннтарі, дуже і дуже прикрий. Ми так і не навчились думати і поважати самі себе.
Одні волають «не чіпайте Вову (Кірюшу, Альошу, …), бо саме йому, стоячи, аплодує Конгрес! Саме йому надають зброю!».
Інші волають «от, тому, що вони крадуть безбожно, тому і не надають зброю»…
По-перше.
Аплодують стоячи не «вові», а українському народові! Аплодують стоячи тим сотням тисяч українців, які не тікали, а почали чинити відчайдушний опір ворогові! Тим селянам, які викрадали вороже озброєння, тим юнакам, які на ходу підпалили ворожу автівку «коктейлем молотова», тим бійцям ТРО, ЗСУ, СБУ, нацполіції та прикордонникам, які стояли (і стоять!) на смерть, захищаючи свою Батьківщину! Та, занесіть ви в Конгрес хоч табуретку з прапором України - їй би так само аплодували б стоячи!!
По-друге.
Те саме стосується і надання допомоги. Надають її не «вові» або «колі»! Її надають (або не надають) нашій державі, нам з вами! А вищеозначені персони лише частково її розподіляють.
Що має відбутись, аби ви, нарешті, припинили вже шукати собі «лідера», «вождя», «гетьмана»? Невже ви ще досі не зрозуміли, що це ВИ зупинили окупантів, що це ВИ відкинули їх від Києва, Чернігова, Харкова, Херсону!.. Це ВИ продовжуєте бити сволоту, це ВИ ремонтуєте пошкоджені електромережі, це ВИ працюєте, сплачуючи податки, це ВИ лікуєте, навчаєте, будуєте, розміновуєте, поновлюєте, визволяєте, допомогаєте… Все це - ВИ!
І це ВАМ аплодують стоячи! Це ВАМ допомогають! Це ВИ - володарі своєї країни, а не «лідери», «вожді» чи «гетьмани»!
Мені дуже прикро від того, що, більшість з вас, не відчувають себе повноцінними ГРОМАДЯНАМИ, а вважають себе вівцями, єдиний сенс існування яких - знайти собі вожака-барана.
Болісно мені все це спостерігати. Видаляю всі сьогоднішні дописи. До біса.
«Рабів до Раю не пускають»!
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:24
flyman написав:
чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
Бо почалась міжусобиця за підтримки раші звісно як же без неї
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Додано: Нед 22 січ, 2023 15:37
Знову випливає жахлива некомпетентність, яка стала поштовхом до війни, і важких наслідків перших днів з втратами територій майже без бою. Як наслідок тепер - необхідність відвойовувати втрачене і затягування конфлікту на невизначений термін.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 22 січ, 2023 15:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 16:19
"Мариуполь не хотел в Россию!" На росТВ назвали врагами жителей Донбасса
Сперва разрушили Мариуполь.
А потом выехавших из Мариуполя в РФ, а у многих просто не было другого выхода (в Украину не выпускали), называют врагами
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Додано: Нед 22 січ, 2023 16:29
flyman написав:
чому зараз це все вспливає?
Люся, вертоліт, постачання ЗСУ ...
Нужно срочно на что-то переключить внимание населения. Это тоже элемент войны, только информационной.
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antey1969
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Додано: Нед 22 січ, 2023 16:32
antey1969 написав:
Нужно срочно на что-то переключить внимание населения. Это тоже элемент войны, только информационной.
Что-то грядет в ближайшие месяцы?
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Andrey2512
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Додано: Нед 22 січ, 2023 17:05
Andrey2512 написав: antey1969 написав:
Нужно срочно на что-то переключить внимание населения. Это тоже элемент войны, только информационной.
Что-то грядет в ближайшие месяцы?
Ну вобщем-то война на дворе. И моральный дух населения нужно поддерживать.
Сразу несколько фейлов подряд этому совсем не способствуют.
Арестович вдруг на ровном месте споткнулся, а потом заметался.
Елене Зеленской почему-то было трудно съездить на похороны в Бровары, неужели так сложно сообразить, почему это надо было сделать.
День Соборности как бы предполагает, что все вместе, а скандалы с закупками говорят, что кто-то более вместе, чем все остальные.
Вот по-этому и приходится теперь лихорадочно искать, чем горячим можно забить новостную ленту.
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Додано: Нед 22 січ, 2023 17:34
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flyman
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Додано: Нед 22 січ, 2023 18:33
Італія спільно з Францією закінчують підготовку передачі зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який має бути переданий Україні.
Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Corriere della Sera, пише "Європейська правда"
"Італія вже надала Україні 5 пакетів допомоги у сфері оборони на суму близько 1 мільярда євро. Готується шостий пакет, який включає системи протиповітряної оборони... У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP-T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", - сказав Таяні.
Глава МЗС також заявив, що на нинішньому етапі серйозні переговори про припинення війни неможливі.
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