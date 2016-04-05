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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3370337133723373
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:03

А что случилось?

Затримання чоловіка в Одесі працівниками військкомату: призначено службову перевірку
22 січня в мережі з'явилося відео, на якому в Банному провулку в Одесі співробітники центру комплектування та соцпідтримки розмовляють з чоловіком, потім під'їжджає мікроавтобус та його затримують. Після розголосу ситуації в Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що проводять службову перевірку.

Співробітники центру комплектування та соцпідтримки підійшли до чоловіка та звернулися до нього "щодо виконання мобілізаційного обов'язку", але той почав їх ображати та знімати на відео, повідомляють у центрі.

"Працівники РТЦК та СП повелися емоційно і, застосувавши силу, доставили ухилянта до службового приміщення для з'ясування обставин. Там було перевірено його дані і виписано повістку, оскільки громадянин, в порушення чинного законодавства, досі не виконав своє зобов'язання щодо прибуття до РТЦК та СП з початку загальної мобілізації", – йдеться у повідомлені.

З приводу некоректної поведінки працівників центру комплектування та соцпідтримки призначено службову перевірку. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.


https://suspilne.media/364194-zatrimanna-colovika-v-odesi-pracivnikami-vijskkomatu-priznaceno-sluzbovu-perevirku/
User253
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 20:08

User253
Случилось то, что ты единичный факт, раздул до масштабов вселенной

Всё, как делает российская пропаганда и лично ты
pesikot
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  #<1 ... 3370337133723373
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