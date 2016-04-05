Затримання чоловіка в Одесі працівниками військкомату: призначено службову перевірку
22 січня в мережі з'явилося відео, на якому в Банному провулку в Одесі співробітники центру комплектування та соцпідтримки розмовляють з чоловіком, потім під'їжджає мікроавтобус та його затримують. Після розголосу ситуації в Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що проводять службову перевірку.
Співробітники центру комплектування та соцпідтримки підійшли до чоловіка та звернулися до нього "щодо виконання мобілізаційного обов'язку", але той почав їх ображати та знімати на відео, повідомляють у центрі.
"Працівники РТЦК та СП повелися емоційно і, застосувавши силу, доставили ухилянта до службового приміщення для з'ясування обставин. Там було перевірено його дані і виписано повістку, оскільки громадянин, в порушення чинного законодавства, досі не виконав своє зобов'язання щодо прибуття до РТЦК та СП з початку загальної мобілізації", – йдеться у повідомлені.
З приводу некоректної поведінки працівників центру комплектування та соцпідтримки призначено службову перевірку. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.
User253 написав:Затримання чоловіка в Одесі працівниками військкомату: призначено службову перевірку
22 січня в мережі з'явилося відео, на якому в Банному провулку в Одесі співробітники центру комплектування та соцпідтримки розмовляють з чоловіком, потім під'їжджає мікроавтобус та його затримують. Після розголосу ситуації в Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що проводять службову перевірку.
Співробітники центру комплектування та соцпідтримки підійшли до чоловіка та звернулися до нього "щодо виконання мобілізаційного обов'язку", але той почав їх ображати та знімати на відео, повідомляють у центрі.
"Працівники РТЦК та СП повелися емоційно і, застосувавши силу, доставили ухилянта до службового приміщення для з'ясування обставин. Там було перевірено його дані і виписано повістку, оскільки громадянин, в порушення чинного законодавства, досі не виконав своє зобов'язання щодо прибуття до РТЦК та СП з початку загальної мобілізації", – йдеться у повідомлені.
З приводу некоректної поведінки працівників центру комплектування та соцпідтримки призначено службову перевірку. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.
User253 написав:Затримання чоловіка в Одесі працівниками військкомату: призначено службову перевірку
22 січня в мережі з'явилося відео, на якому в Банному провулку в Одесі співробітники центру комплектування та соцпідтримки розмовляють з чоловіком, потім під'їжджає мікроавтобус та його затримують. Після розголосу ситуації в Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що проводять службову перевірку.
Співробітники центру комплектування та соцпідтримки підійшли до чоловіка та звернулися до нього "щодо виконання мобілізаційного обов'язку", але той почав їх ображати та знімати на відео, повідомляють у центрі.
"Працівники РТЦК та СП повелися емоційно і, застосувавши силу, доставили ухилянта до службового приміщення для з'ясування обставин. Там було перевірено його дані і виписано повістку, оскільки громадянин, в порушення чинного законодавства, досі не виконав своє зобов'язання щодо прибуття до РТЦК та СП з початку загальної мобілізації", – йдеться у повідомлені.
З приводу некоректної поведінки працівників центру комплектування та соцпідтримки призначено службову перевірку. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.