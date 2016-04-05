Затримання чоловіка в Одесі працівниками військкомату: призначено службову перевірку
22 січня в мережі з'явилося відео, на якому в Банному провулку в Одесі співробітники центру комплектування та соцпідтримки розмовляють з чоловіком, потім під'їжджає мікроавтобус та його затримують. Після розголосу ситуації в Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що проводять службову перевірку.
Співробітники центру комплектування та соцпідтримки підійшли до чоловіка та звернулися до нього "щодо виконання мобілізаційного обов'язку", але той почав їх ображати та знімати на відео, повідомляють у центрі.
"Працівники РТЦК та СП повелися емоційно і, застосувавши силу, доставили ухилянта до службового приміщення для з'ясування обставин. Там було перевірено його дані і виписано повістку, оскільки громадянин, в порушення чинного законодавства, досі не виконав своє зобов'язання щодо прибуття до РТЦК та СП з початку загальної мобілізації", – йдеться у повідомлені.
З приводу некоректної поведінки працівників центру комплектування та соцпідтримки призначено службову перевірку. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.
User253 написав:Затримання чоловіка в Одесі працівниками військкомату: призначено службову перевірку
22 січня в мережі з'явилося відео, на якому в Банному провулку в Одесі співробітники центру комплектування та соцпідтримки розмовляють з чоловіком, потім під'їжджає мікроавтобус та його затримують. Після розголосу ситуації в Одеському обласному центрі комплектування та соцпідтримки заявили, що проводять службову перевірку.
Співробітники центру комплектування та соцпідтримки підійшли до чоловіка та звернулися до нього "щодо виконання мобілізаційного обов'язку", але той почав їх ображати та знімати на відео, повідомляють у центрі.
"Працівники РТЦК та СП повелися емоційно і, застосувавши силу, доставили ухилянта до службового приміщення для з'ясування обставин. Там було перевірено його дані і виписано повістку, оскільки громадянин, в порушення чинного законодавства, досі не виконав своє зобов'язання щодо прибуття до РТЦК та СП з початку загальної мобілізації", – йдеться у повідомлені.
З приводу некоректної поведінки працівників центру комплектування та соцпідтримки призначено службову перевірку. Винних обіцяють притягнути до відповідальності.
flyman написав:2. Чому не було можливо це зробити літом-осінню, напр. розвинути той же наступ на Херсоні до кримського перешийку, в той момент, коли були шанси. Чи договорняк-рєшалово?
Той випадок, коли дилетант і ухилянт , який ніколи жодної допомоги державі та її ЗСУ не приніс, розсосолює "як треба".
The work began soon after President Volodymyr Zelensky of Ukraine told his generals he wanted to make a dramatic move to demonstrate that his country could push back on the Russian invasion. Under his orders, the Ukrainian military devised a plan to launch a broad assault across the south to reclaim Kherson and cut off Mariupol from the Russian force in the east.
The Ukrainian generals and American officials believed that such a large-scale attack would incur immense casualties and fail to quickly retake large amounts of territory. The Ukrainians were already suffering hundreds of casualties a day in what had become a grinding conflict.
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One critical moment this summer came during a war game with U.S. and Ukrainian officials aimed at testing the success of a broad offensive across the south. The exercise, reported earlier by CNN, suggested such an offensive would fail. Armed with the American skepticism, Ukrainian military officials went back to Mr. Zelensky.
beee написав:Я до конца не верил, что военные присягнут 4 х n = ухилянту. Как так? Это же люди принципа, чести в конце концов Путін так само думав і хотів. Ти не радий, що військові виконують накази "ухилянта"?
У нас же стану війни нема. Він щось наказує? Вроде только указы подписывает и учит тексты
beee написав:вы серьёзно думаете, что например АТБ что-то покупает? пи..ец. к любому ритейлеру почему не обратилось минобороны? там очередь под реализацию, процентов так на 20% дешевле. сами знаете какие откаты на тендерах. 50% минимум нужно отдать. хотелось бы, чтобы вова и резников доложили по этому инциденту в раду, их же вроде вызывают. но по старой привычке они затихарятся, а электорат забудет
Арестович сегодня заявил, что Резников наверное лучший глава Минобороны за всю историю Украины. Короче, позиция озвучена, тему закупок армии можно закрывать.
beee написав:У нас же стану війни нема. Він щось наказує? Вроде...
Пан beee в нашій постійній рубриці "вродє" Коли в підліткові та молоді роки всі навчались у школах та вузах, beee качав біцепси. Добре, довчимо трішки. Розум одного конкретного beee - це частка колективного розуму України