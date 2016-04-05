Все реально. 50-60 піхоти закривають 1.5км фронту (і при цьому третина їх має 2 вихідні за 4доби чергування). 1500км = 50т-60т людей.
Я, то же когда то был молод и прост... - цифры, где упоминаются бойцы, умножайте как минимум в 10 раз. на 1500 км фронта.
рахувати 20 млн боєздатного населення -це перебільшення в 20 разів
не секрет, що при проходженні медкоміссії для вступу до мореходкі (вишу або коледжу), військового інстітуту-годними визнаються тільки третина молоді (17-18) років, у віці 45+ таких на більше 15%, ок ще 15% коміссія вважає не годними під час мирного стану (тобто для війни майже годен), а після 55років і таким набирається меньше (але як показала знайомий врач поліклінні дуже багато чоловіків проходять мед.коміссію останні 4 місяці у віці 55+) наскільки вони боєздатні-велике питання, але якщо так станеться, що молодь за кордоном, то доведеться боронити країну дідуганам 55+
Я, не раз пытался расставить ВСЕ точки над "Ї", на жаль Вы не поняли: там, ещё папередники столько, ГАВНА наложили, что...
Хотелось бы на порядок больше разложить происходящее, но здесь, вроде как и не этично.
Сила безмозглых обдарованных посредственностей(соросят) - тупо, полезла в "болото" которое замутило стадо папередников - теперь твари "придумывают" "Законы", как бы население Украины оставить в дали от Государства.
detroytred написав:Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.
Мова про протиріччя в самого цього Арестовича. Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз. І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).
В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник. Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.
Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що). Інших варіантів для єдності)) в нього не було.
если бы мне сказали про 2 взрыва, я бы тоже предположил пво..., но сначала был громкий-Х22, потом тихий- пво...а всё остальное-москальское ипсо...
В понедельник был в Днепре. На Победе - разбирали ещё завал. Весь город в непонимании попало чисто по "деловому кварталу".(Не правильно выразился - там где жили чисто деловые "средний класс", ибо когда прилетает по ... почему то ...) Состояние у всех гнетущее - Днепр поднялся, как тыловой опорный Город и на тебе.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 січ, 2023 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Шановні! Головний висновок, який я роблю, читаючи комннтарі, дуже і дуже прикрий. Ми так і не навчились думати і поважати самі себе. Одні волають «не чіпайте Вову (Кірюшу, Альошу, …), бо саме йому, стоячи, аплодує Конгрес! Саме йому надають зброю!». Інші волають «от, тому, що вони крадуть безбожно, тому і не надають зброю»… По-перше. Аплодують стоячи не «вові», а українському народові! Аплодують стоячи тим сотням тисяч українців, які не тікали, а почали чинити відчайдушний опір ворогові! Тим селянам, які викрадали вороже озброєння, тим юнакам, які на ходу підпалили ворожу автівку «коктейлем молотова», тим бійцям ТРО, ЗСУ, СБУ, нацполіції та прикордонникам, які стояли (і стоять!) на смерть, захищаючи свою Батьківщину! Та, занесіть ви в Конгрес хоч табуретку з прапором України - їй би так само аплодували б стоячи!! По-друге. Те саме стосується і надання допомоги. Надають її не «вові» або «колі»! Її надають (або не надають) нашій державі, нам з вами! А вищеозначені персони лише частково її розподіляють. Що має відбутись, аби ви, нарешті, припинили вже шукати собі «лідера», «вождя», «гетьмана»? Невже ви ще досі не зрозуміли, що це ВИ зупинили окупантів, що це ВИ відкинули їх від Києва, Чернігова, Харкова, Херсону!.. Це ВИ продовжуєте бити сволоту, це ВИ ремонтуєте пошкоджені електромережі, це ВИ працюєте, сплачуючи податки, це ВИ лікуєте, навчаєте, будуєте, розміновуєте, поновлюєте, визволяєте, допомогаєте… Все це - ВИ! І це ВАМ аплодують стоячи! Це ВАМ допомогають! Це ВИ - володарі своєї країни, а не «лідери», «вожді» чи «гетьмани»! Мені дуже прикро від того, що, більшість з вас, не відчувають себе повноцінними ГРОМАДЯНАМИ, а вважають себе вівцями, єдиний сенс існування яких - знайти собі вожака-барана. Болісно мені все це спостерігати. Видаляю всі сьогоднішні дописи. До біса. «Рабів до Раю не пускають»!
А у самого понимания, я так понимаю до сих пор обмаль?
https://www.rbc.ua/ukr/news/zsu-vikoris ... 62238.html "Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться скованностью российских войск в Бахмуте, медленно перемещая или удерживая системы вооружений и поставки, необходимые для крупномасштабных контрнаступательных операций", - констатируют эксперты.
Более того, погодный фактор использует РФ, перегруппировку использует РФ, Ланцеты,..... А у нас, как и ранее ,... -"Арестович".
flyman написав:Процедура введення і продовження військового стану військовому хотабу відома?
Тобто ти ховаєшся від захисту своєї держави з яких причини, я ніяк не зрозумію.
Бо це не твоя держава?( Шмигаль виявляється мій, але не твій) Бо тобі неправильно ввели військовий стан? (Ось якби правильно, ти б вже під Бахмутом Успіха міняв) Чи (ну а що якщо раптово!) ти сцикливий від народження, а первинні статеві ознаки чоловіка у тебе виросли раптово через генетичний збій.