Ukrainian написав:

Георгій ТукаШановні!Головний висновок, який я роблю, читаючи комннтарі, дуже і дуже прикрий. Ми так і не навчились думати і поважати самі себе.Одні волають «не чіпайте Вову (Кірюшу, Альошу, …), бо саме йому, стоячи, аплодує Конгрес! Саме йому надають зброю!».Інші волають «от, тому, що вони крадуть безбожно, тому і не надають зброю»…По-перше.Аплодують стоячи не «вові», а українському народові! Аплодують стоячи тим сотням тисяч українців, які не тікали, а почали чинити відчайдушний опір ворогові! Тим селянам, які викрадали вороже озброєння, тим юнакам, які на ходу підпалили ворожу автівку «коктейлем молотова», тим бійцям ТРО, ЗСУ, СБУ, нацполіції та прикордонникам, які стояли (і стоять!) на смерть, захищаючи свою Батьківщину! Та, занесіть ви в Конгрес хоч табуретку з прапором України - їй би так само аплодували б стоячи!!По-друге.Те саме стосується і надання допомоги. Надають її не «вові» або «колі»! Її надають (або не надають) нашій державі, нам з вами! А вищеозначені персони лише частково її розподіляють.Що має відбутись, аби ви, нарешті, припинили вже шукати собі «лідера», «вождя», «гетьмана»? Невже ви ще досі не зрозуміли, що це ВИ зупинили окупантів, що це ВИ відкинули їх від Києва, Чернігова, Харкова, Херсону!.. Це ВИ продовжуєте бити сволоту, це ВИ ремонтуєте пошкоджені електромережі, це ВИ працюєте, сплачуючи податки, це ВИ лікуєте, навчаєте, будуєте, розміновуєте, поновлюєте, визволяєте, допомогаєте… Все це - ВИ!І це ВАМ аплодують стоячи! Це ВАМ допомогають! Це ВИ - володарі своєї країни, а не «лідери», «вожді» чи «гетьмани»!Мені дуже прикро від того, що, більшість з вас, не відчувають себе повноцінними ГРОМАДЯНАМИ, а вважають себе вівцями, єдиний сенс існування яких - знайти собі вожака-барана.Болісно мені все це спостерігати. Видаляю всі сьогоднішні дописи. До біса.«Рабів до Раю не пускають»!