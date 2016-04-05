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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3373337433753376>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:04

  Hotab написав:
  flyman написав:правовий лікбез пройдіть спочатку

Який наступний наступ бажає цокольний партизан з житомирського котла Флуман?
Зображення


Замовляй!

подскажите зачем вы пытаетесь вступить в полемику с биологическим мусором?
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:07

  flyman написав:
  Hotab написав:
  beee написав:У нас стану війни нема. Він армії не наказує.


Тобто штанга не накачала звилину настільки, щоб зрозуміти, що верховний головнокомандувач наказує ЗСУ і без війни?

:lol:

А до чого тут цивільні, яких виловлють як біглих рабів на вулиці?

Чому на передку мобілізовані Успіхи, які про армію тільки в кіно бачили,
а силовики, які служили в армії, щоб потім попасти в силові стурктури зараз відловлюють долярчиків.

Воюють на передку дилетанти-Успіхи, а професіонали хотаби, що отримували роками бабло від платників податків, здобувають перемоги в офісах і вчать як колись політруи "любіть родіну"

P.S.
Ти читав свого Шмигаля
https://www.pravda.com.ua/eng/news/2022/12/13/7380586/
чи тобі ще які пруфи потрібні? Від тумана в економіці?

биомусор вдруг обнаружил что у него есть не только "права" но и обязанности
упс, нежданчик...
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Но вдруг чего - он тычет страничкой из Википедии

Чим тикає переляканий качок beee , коли стверджує, що верховний головнокомандувач ЗСУ не може віддавати накази ЗСУ без оголошення війни?
  beee написав:Им все по жизни обязаны

Державі, коли їй загрожує окупація іншою державою
  beee написав:Не чипайте совкових "військових

Жодного дня в РА. Треба б пану beee бути уважнішим в своїй дурості.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:13

  antey1969 написав:Отправлять пилотов в окопы?
Интересно, что навеяло такую внезапную идею?

Військова необхідність. Треба то й усе.
В історії всяко бувало. Авіапольові дивізії в Германії в кінці 2 світової як не було топлива і літаків формували з персоналу авіаційних частин. Десантники в Червоній Армії на початку війни пішли в окопи як звичайна піхота. Підрозділи на суші в окопах з моряків і в німців і в Червоній Армії були.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:14

  beee написав:Не чипайте совкових "військових".
Вони живуть жуковськими ідеалами, а закони тичуть тільки для виправдання своєї нікчемності, коли їм вигідно

Им все по жизни обязаны.
Это полезно для масштабирования ситуации вцелом.
Попробуй ляпнуть про свои права.
Но вдруг чего - он тычет страничкой из Википедии

Когда тебе представляется 17 летний, что подписал контракт на три года ...
- Такого не было даже при совке.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Куевские


Так может выразиться только сепарский петушок. Ты ж, я надеюсь, не такой?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:29

Успих наконец-то дождался.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/22/7386025/
Зеленский поручил создать резервы личного состава для ротаций бойцов на передовой.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:30

  Andrey2512 написав:
  Kudrjavuy написав:Куевские


Так может выразиться только сепарский петушок. Ты ж, я надеюсь, не такой?

:mrgreen:
viewtopic.php?p=5533223#p5533223
Мне у Вас и учиться этому уже за...дло :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:Військова необхідність. Треба то й усе

Так, за необхідності так і буде.
А вірніше, якщо техніки вже не залишиться (і ніхто не обіцятиме) , а люди будуть.

В якийсь момент , на самому початку війни, була думка приєднатись до ССО та кошмарити з ними тили фашистів по чернігівським лісам, які я трохи знаю. (А що , фізика у мене чудова, все життя jogging, вага 90+ , і це не жир, , тобто тягнути вантаж зможу, базові військові знання є, на відміну від успіхів вмію в азимути та сторони горизонту, а також здатність навчатись новому також присутні). Але потім нам дали зрозуміти, що мікроскопом цвяхи забивати не дадуть. Надто дороге задоволення. Ну і навіть якщо закінчиться пострадянська техніка у партнерів, то вже багато хто, в тому числі я, освоїли західну. Може будуть її давати багато. Перейдемо всі на неї.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О беженцах этак 70+
На Старый Новый Год, увидел выехавших в мае со словами: "вернёмся после Войны".
Едем на Родину!
Обое коренные жители Карпат.
Двери подъезда бабка целовала - "своя постель!..."
А пока стучу по кнопкам - идут приходы Ураганов, где -то из под Александровки или Петровки.
Kudrjavuy
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