подскажите зачем вы пытаетесь вступить в полемику с биологическим мусором?
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Додано: Нед 22 січ, 2023 23:04
Додано: Нед 22 січ, 2023 23:07
биомусор вдруг обнаружил что у него есть не только "права" но и обязанности
упс, нежданчик...
Додано: Нед 22 січ, 2023 23:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чим тикає переляканий качок beee , коли стверджує, що верховний головнокомандувач ЗСУ не може віддавати накази ЗСУ без оголошення війни?
Державі, коли їй загрожує окупація іншою державою
Жодного дня в РА. Треба б пану beee бути уважнішим в своїй дурості.
Додано: Нед 22 січ, 2023 23:13
Військова необхідність. Треба то й усе.
В історії всяко бувало. Авіапольові дивізії в Германії в кінці 2 світової як не було топлива і літаків формували з персоналу авіаційних частин. Десантники в Червоній Армії на початку війни пішли в окопи як звичайна піхота. Підрозділи на суші в окопах з моряків і в німців і в Червоній Армії були.
Додано: Нед 22 січ, 2023 23:14
Когда тебе представляется 17 летний, что подписал контракт на три года ...
- Такого не было даже при совке.
Додано: Нед 22 січ, 2023 23:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 22 січ, 2023 23:29
Успих наконец-то дождался.
Зеленский поручил создать резервы личного состава для ротаций бойцов на передовой.
Додано: Нед 22 січ, 2023 23:30
viewtopic.php?p=5533223#p5533223
Мне у Вас и учиться этому уже за...дло
Додано: Нед 22 січ, 2023 23:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так, за необхідності так і буде.
А вірніше, якщо техніки вже не залишиться (і ніхто не обіцятиме) , а люди будуть.
В якийсь момент , на самому початку війни, була думка приєднатись до ССО та кошмарити з ними тили фашистів по чернігівським лісам, які я трохи знаю. (А що , фізика у мене чудова, все життя jogging, вага 90+ , і це не жир, , тобто тягнути вантаж зможу, базові військові знання є, на відміну від успіхів вмію в азимути та сторони горизонту, а також здатність навчатись новому також присутні). Але потім нам дали зрозуміти, що мікроскопом цвяхи забивати не дадуть. Надто дороге задоволення. Ну і навіть якщо закінчиться пострадянська техніка у партнерів, то вже багато хто, в тому числі я, освоїли західну. Може будуть її давати багато. Перейдемо всі на неї.
Додано: Нед 22 січ, 2023 23:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
О беженцах этак 70+
На Старый Новый Год, увидел выехавших в мае со словами: "вернёмся после Войны".
Едем на Родину!
Обое коренные жители Карпат.
Двери подъезда бабка целовала - "своя постель!..."
А пока стучу по кнопкам - идут приходы Ураганов, где -то из под Александровки или Петровки.
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