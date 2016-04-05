detroytred написав:Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.
Мова про протиріччя в самого цього Арестовича. Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз. І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).
В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник. Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.
Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що). Інших варіантів для єдності)) в нього не було.
если бы мне сказали про 2 взрыва, я бы тоже предположил пво..., но сначала был громкий-Х22, потом тихий- пво...а всё остальное-москальское ипсо...
В понедельник был в Днепре. На Победе - разбирали ещё завал. Весь город в непонимании попало чисто по "деловому кварталу".(Не правильно выразился - там где жили чисто деловые "средний класс", ибо когда прилетает по ... почему то ...) Состояние у всех гнетущее - Днепр поднялся, как тыловой опорный Город и на тебе.
цікаво, що там за будинки для переселенців на 16й хвилині?
wadimk написав:Сразу видно, что воскресенье. Половину в накате.
Оркоподібні просто сильніше себе проявляють, а по суті нічого нового.
wadimk написав:Hotab, так что там с "летным проишествием" ?
Нового за цей час небагато. Дивився я місце падіння. Не побачив, за що він міг би зачепитись. Вірніше, за що міг, там вистачає, а от конкретно слідів будь-яких, щось пошкоджене навколо - ні. Дитсадок (2 поверхи) знаходиться в "колодязі" з висоток, 14 поверхів. Тобто він явно зачепив щось на рівні 14 поверху (або вище) і рухнув в "колодязь".
По початковому завданню посадки там не було, але пасажири такого рівня мають право вносити корективи в маршрут. Пілот має право відмовитись , якщо він не може виконати таке через погоду чи по рівню своєї підготовки.
Найжахливіше, що бортові засоби об'єктивного контролю знаходились в тому місці, яке дуже сильно постраждало від пожежі. Можливо, що і розшифровка данних т н. "чорного ящика" не прояснить картину.
User253 написав:Який правовий режим зараз діє в Україні: надзвичайний стан, воєнний стан, стан війни?
Вкладчик, в тебе не так багато резервних ніків залишилось, щоб вистьобуватись. Ворог пробує захопити твоє Запоріжжя, треба б захистити рідну домівку, а не правовий режим з'ясовувати.