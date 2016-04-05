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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3373337433753376>
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сразу видно, что воскресенье. Половину в накате. Hotab, так что там с "летным проишествием" ? Я почему у тебя интересуюсь...Думаю , что ты луЧЧе других знаешь. Судя по аватарке.
wadimk
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:47

  antey1969 написав:Успих наконец-то дождался.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/22/7386025/
Зеленский поручил создать резервы личного состава для ротаций бойцов на передовой.

возвращаетесь из Германии?
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:48

Журналист переспросил, верно ли понял, что Германия не будет возражать, если Польша отправит танки Leopard 2 в Украину. "Вы меня правильно поняли", - ответила Бербок.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/22/7386030/
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:48

  antey1969 написав:Успих наконец-то дождался.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/22/7386025/
Зеленский поручил создать резервы личного состава для ротаций бойцов на передовой.

Даже фото этого резерва есть, маскировка 87левел
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:54

  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:
  detroytred написав:Так справа не в мені і навіть не в іпсошниках.

Мова про протиріччя в самого цього Арестовича.
Він каже про єдність, по суті про єдину позицію, яка необхідна саме зараз.
І в той час, коли всі посадовці розганяють на увесь світ про навмисний теракт цивільного населення рашистами ракетою Х22, то Арестович "просто припускає" - про випадкове (тому що ППО-шна ракета вплинула).

В наслідок чого повинен був реагувати Командувач ПС, а потім і речник.
Оскільки такої підступності ніхто не очікував, то й вийшло в них якось ще гірше, ніж ігнор.

Єдиний вихід в нього був - це тільки прямо однозначно визнати, що свідомо збрехав для хайпу. Навіть, якщо це не так (тобто насправді лише припускав. Або помилився, або будь що).
Інших варіантів для єдності)) в нього не було.

если бы мне сказали про 2 взрыва, я бы тоже предположил пво..., но сначала был громкий-Х22, потом тихий- пво...а всё остальное-москальское ипсо...

В понедельник был в Днепре.
На Победе - разбирали ещё завал. Весь город в непонимании попало чисто по "деловому кварталу".(Не правильно выразился - там где жили чисто деловые "средний класс", ибо когда прилетает по ... почему то ...)
Состояние у всех гнетущее - Днепр поднялся, как тыловой опорный Город и на тебе.

цікаво, що там за будинки для переселенців на 16й хвилині?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 23:59

  antey1969 написав:Успих наконец-то дождался.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/22/7386025/
Зеленский поручил создать резервы личного состава для ротаций бойцов на передовой.

Якщо буде отой орконаступ (на який вказував Залужний і ціла низка інших прогнозує зараз), то спочатку хлопці, які зараз на передовій, стримають його...
А потім вже й ота ротація.
За необхідністю...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 січ, 2023 00:01, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wadimk написав:Сразу видно, что воскресенье. Половину в накате.


Оркоподібні просто сильніше себе проявляють, а по суті нічого нового.

  wadimk написав:Hotab, так что там с "летным проишествием" ?


Нового за цей час небагато. Дивився я місце падіння. Не побачив, за що він міг би зачепитись. Вірніше, за що міг, там вистачає, а от конкретно слідів будь-яких, щось пошкоджене навколо - ні.
Дитсадок (2 поверхи) знаходиться в "колодязі" з висоток, 14 поверхів.
Тобто він явно зачепив щось на рівні 14 поверху (або вище) і рухнув в "колодязь".

По початковому завданню посадки там не було, але пасажири такого рівня мають право вносити корективи в маршрут. Пілот має право відмовитись , якщо він не може виконати таке через погоду чи по рівню своєї підготовки.

Найжахливіше, що бортові засоби об'єктивного контролю знаходились в тому місці, яке дуже сильно постраждало від пожежі. Можливо, що і розшифровка данних т н. "чорного ящика" не прояснить картину.
  User253 написав:Який правовий режим зараз діє в Україні: надзвичайний стан, воєнний стан, стан війни?

Вкладчик, в тебе не так багато резервних ніків залишилось, щоб вистьобуватись.
Ворог пробує захопити твоє Запоріжжя, треба б захистити рідну домівку, а не правовий режим з'ясовувати. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не сомневался, что переciчнi никогда правды не узнают. Это как МАК. Как "кукуруза". Я для себя выводы сделал. Херовые они. Даже война ничего не поменяла.
wadimk
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мадяр фильм грузит. Пора
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:10

  wadimk написав:Я не сомневался, что переciчнi никогда правды не узнают. Это как МАК. Как "кукуруза". Я для себя выводы сделал. Херовые они. Даже война ничего не поменяла.

Виводи такі, що холопам нема чого заморочуватися розборками між панами, а коритися без заперечень та робити, що сказав барин.
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