Я розумію, що вам потрібні сенсації, які б підтвердили , що "нам фсьо равно правды не скажут".
Але про те, що т н "чорний ящик" можливо постраждав, це не закинута кимось версія, щоб готувати суспільство, що їм правди не скажуть. Це моя особиста думка з побаченого. Тобто не потрібно вам поспішати з цими істериками "нам не скажуть"
Може там все ціле, і все вам скажуть.
А що, у вас є переконання, що там така причина, що треба від вас сховати правду? Яка ж це причина на вашу думку?
Дуже глибокі комплекси меншовартості у Флумана. Хтось пан, а він холоп.
Хтось керує його життям, а не він сам.
Хтось держава , а не він.
Хтось має її захищати, а він має як клоп в матраці сховатись.
Мілка пуста гнила душа.