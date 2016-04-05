RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3373337433753376
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:15

  wadimk написав:Я не сомневался, что переciчнi никогда правды не узнают. Это как МАК. Как "кукуруза". Я для себя выводы сделал. Херовые они. Даже война ничего не поменяла.

Я розумію, що вам потрібні сенсації, які б підтвердили , що "нам фсьо равно правды не скажут".

Але про те, що т н "чорний ящик" можливо постраждав, це не закинута кимось версія, щоб готувати суспільство, що їм правди не скажуть. Це моя особиста думка з побаченого. Тобто не потрібно вам поспішати з цими істериками "нам не скажуть" :mrgreen:

Може там все ціле, і все вам скажуть.
А що, у вас є переконання, що там така причина, що треба від вас сховати правду? Яка ж це причина на вашу думку? :mrgreen:

  flyman написав:Виводи такі, що холопам нема чого заморочуватися розборками між панами

Дуже глибокі комплекси меншовартості у Флумана. Хтось пан, а він холоп.
Хтось керує його життям, а не він сам.
Хтось держава , а не він.
Хтось має її захищати, а він має як клоп в матраці сховатись.
Мілка пуста гнила душа.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8555
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Польща знову посилила тиск на Німеччину після того, як та відмовилася прийняти рішення про передачу Україні основних бойових танків німецького виробництва з європейських країн.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пообіцяв створити “меншу коаліцію” країн, готових відправити танки та іншу техніку, назвавши позицію Німеччини “неприйнятною”, – повідомляють Економічні новини з посиланням на агентство PAP.

“Я намагаюся зважувати свої слова, але скажу прямо. Україна і Європа виграють цю війну – з Німеччиною чи без неї”, – сказав Моравецький.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_p ... yu-abo-bez
Starikan
2
 
Повідомлень: 19097
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/10002394408420 ... 1izWjfwQl/
"Правду скажуть без брехні Єдині Новини!" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 23 січ, 2023 00:51, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19097
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:42

  Hotab написав:
  wadimk написав:Я не сомневался, что переciчнi никогда правды не узнают. Это как МАК. Как "кукуруза". Я для себя выводы сделал. Херовые они. Даже война ничего не поменяла.

Я розумію, що вам потрібні сенсації,

Да какие сенсации? Я же далеко не мальчик. В большинстве все понимаю.
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 122
З нами з: 27.01.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:50


Про золоті яйця - не так страшна корупція, як реакція влади на її викриття.
Schmit
 
Повідомлень: 3437
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wadimk написав:Да какие сенсации? Я же далеко не мальчик. В большинстве все понимаю

Тому чому ви опираючись на озвучені мною мої власні думки придумали, що від вас якась влада ховає правду? І яка ця справжня правда?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8555
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3373337433753376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111364
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.