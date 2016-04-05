wadimk написав:Я не сомневался, что переciчнi никогда правды не узнают. Это как МАК. Как "кукуруза". Я для себя выводы сделал. Херовые они. Даже война ничего не поменяла.
Я розумію, що вам потрібні сенсації, які б підтвердили , що "нам фсьо равно правды не скажут".
Але про те, що т н "чорний ящик" можливо постраждав, це не закинута кимось версія, щоб готувати суспільство, що їм правди не скажуть. Це моя особиста думка з побаченого. Тобто не потрібно вам поспішати з цими істериками "нам не скажуть"
Може там все ціле, і все вам скажуть. А що, у вас є переконання, що там така причина, що треба від вас сховати правду? Яка ж це причина на вашу думку?
flyman написав:Виводи такі, що холопам нема чого заморочуватися розборками між панами
Дуже глибокі комплекси меншовартості у Флумана. Хтось пан, а він холоп. Хтось керує його життям, а не він сам. Хтось держава , а не він. Хтось має її захищати, а він має як клоп в матраці сховатись. Мілка пуста гнила душа.
Польща знову посилила тиск на Німеччину після того, як та відмовилася прийняти рішення про передачу Україні основних бойових танків німецького виробництва з європейських країн.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пообіцяв створити “меншу коаліцію” країн, готових відправити танки та іншу техніку, назвавши позицію Німеччини “неприйнятною”, – повідомляють Економічні новини з посиланням на агентство PAP.
“Я намагаюся зважувати свої слова, але скажу прямо. Україна і Європа виграють цю війну – з Німеччиною чи без неї”, – сказав Моравецький.
Hotab 50 оттенков серого. Вот и вся правда. Я могу рассказать одну историю. В 2013 году в челябинске упал метеорит. В озеро чебаркуль. О нем заявили задолго до прилета. Все обсерватории мира пытались его увидеть. Увидели?! А если отмотать историю назад на пару месяцев, то можно найти, что из себя представлял этот "метеорит". И я точно понимаю, почему за ним следили все обсерватории мира. Уже был такой. Имя ему «Космос-954». Этот назывался по другому. У него сработала штатная система самоликвидации. РИТЭГ etc. ИМХО. Я и кажу - брешуть. ЗЫ: Я честно удивлен, что вы были на месте проишествия. Но восхищен. Снимаю шляпу...
Востаннє редагувалось wadimk в Пон 23 січ, 2023 01:31, всього редагувалось 1 раз.
Ви так і не відповіли на мої питання. Яка ж там "схована" правда?
wadimk написав:честно удивлен, что вы были на месте проишествия.
Я хочу враховувати чужі помилки. Краще вчитись не на своїх. Загалом, льотний склад завжди вивчає всі аварії і катастрофи. Інколи через багато років , навіть, молодь вивчає що колись було. А ще я був на прощанні з екіпажем в Ніжині. Вчора. Це теж звична практика.
Польща знову посилила тиск на Німеччину після того, як та відмовилася прийняти рішення про передачу Україні основних бойових танків німецького виробництва з європейських країн.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пообіцяв створити “меншу коаліцію” країн, готових відправити танки та іншу техніку, назвавши позицію Німеччини “неприйнятною”, – повідомляють Економічні новини з посиланням на агентство PAP.
“Я намагаюся зважувати свої слова, але скажу прямо. Україна і Європа виграють цю війну – з Німеччиною чи без неї”, – сказав Моравецький.
Не потрібно ніякого тиску. Для початку офіційний запит про передачу Поляки щось чудять.
Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо Польща відправить свої танки Leopard 2 без схвалення Німеччини, Бербок сказала: "Ми не будемо стояти на заваді. На даний момент це питання не ставилося, але якби нас запитали, ми б не стали перешкоджати". "Ми знаємо, наскільки важливі ці танки, і саме тому ми обговорюємо це зараз з нашими партнерами… Ми повинні переконатися, що життя людей будуть врятовані, а територія України звільнена", - додала вона. Журналіст перепитав, чи вірно зрозумів, що Німеччина не буде заперечувати, якщо Польща відправить танки Leopard 2 в Україну. "Ви мене правильно зрозуміли", - відповіла Бербок. https://twitter.com/DariusRochebin/stat ... 7386030%2F