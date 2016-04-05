⚡Польща готова направити в Україну роту танків Leopard 2 (14 одиниць) без дозволу Німеччини - очільник польського уряду Матеуш Моравецький. https://t.me/SvitUA_org/3011
Аналітики іспанського порталу Infodefensa видали публікацію, в якій шукали відповідь на два питання – скільки танків Leopard 2, і яких модифікацій зараз мають збройні сили Іспанії, і що з цього насправді можна було б передати як військову допомогу Україні.
Вони при цьому виходили із того, що в рамках "танкової коаліції" Заходу скоріш за все будуть передаватись саме танки Leopard 2A4, як найбільш поширеної моделі. І що якщо Іспанія таки ухвалить політичне рішення дати танки для ЗСУ, то краще давати машини саме із стройових частин. Бо повернення до варіанту з відновленням ОБТ із баз зберігання уже є недоцільним, бо Україні танки потрібні "тут і зараз".
Найбільш поширеними в строю іспанської армії є танки версії Leopard 2E – загалом 239 машин, із яких 219 стройових, 4 навчальні та 16 у версії БРЕМ. Ці ОБТ розподілені між 4 механізованими бригадами сухопутних військ ЗС Іспанії, також до роти таких танків має контингент іспанських військ в Іспанії.
Leopard 2E виготовлялись на базі Leopard 2A6, в рамках спільного іспано-німецького оборонного проекту, та відрізняються посиленим бронезахистом. Поставка таких танків почалась в 2004 році, та коштувала майже 2 мільярди євро за тодішнім курсом. Втім, за логікою авторів Infodefensa, варіант з передачею Leopard 2E все рівно відпадає, бо більш ймовірним є варіант з танками Leopard 2A4.
Формально "на папері" Іспанія має аж 108 танків Leopard 2A4, поставку яких оплачувала Німеччині "в розстрочку" із 1994 по 2016 роки, із середнім платежем 17 мільйонів євро в рік. Із цієї кількості 53 танки фактично стоять на зберіганні в промзоні "Касетас", місто Сарагоса. Саме з цієї бази зберігання Іспанія влітку 2022 року планувала дати танки Україні.
Інші 55 машин в строю розподілені між двома кавалерійськими полками "Монтеза" та "Алькантара", дислокованих в іспанських містах Сеута та Мелілья відповідно. Нюанс в тому, що ці міста – фактично анклави на узбережжі Марокко, і ці позиції є стратегічно важливими для Мадрида. Очевидно, що для підтримання боєздатності танків цих "марокканських" полків іспанські військові критично "роззули" на запчастини поставлені на зберігання Leopard 2A4.
Тому для Іспанії виникає такий вибір – чи готова вона "пожертвувати" боєздатністю свої військ на узбережжі Марокко, щоб дати танки для ЗСУ.
І на фоні всего цього з'являться інформація, що Марокко відправило до України близько 20 танків Т-72Б і це перша партія!
. На выходных Путин провел ряд консультаций с людьми из ближнего окружения. Темой для обсуждения стали "мирные предложения", переданные через неформальные каналы от руководства влиятельной страны-посредника президенту России. Суть предложений сводится к тому, что Путину предлагают вывести войска на границы 23 февраля 2022 года. Далее, в течение семи лет переходной период передачи Крыма Украине, ЛДНР в территориях на 23 февраля 2022 года остаются под контролем России от семи до десяти лет без формального признания этих территорий российскими со стороны большинства стран, после чего статус этих территорий должен быть урегулирован с Украиной. Демилитаризованная зона границы с Украиной со стороны России и Республики Беларусь, а также передача военных преступников и выплаты компенсаций Украине, также в предложениях. Для "сохранения лица", Путину предложили после вывода войск на границы по состоянию на вечер 23 февраля 2022 года, отсрочку на один год с реализацией остальных решений. Предполагается, что президент России сможет объявить это "победой", что позволит ему или "преемнику" избраться президентом не позднее марта 2024 года. Украине при этом гарантировано вступление в НАТО летом 2024 года. Посредниками готовы выступать семь стран-гарантов. Эти предложения пока НЕ поступали украинской стороне, посредники ждут ответа со стороны Путина. Президента России предупредили, что в случае отказа Украине будет поставлено всё необходимое вооружение для разгрома российских войск на всей территории Украины в границах декабря 1991 года. Путин думает.
Хорошо увязывается с паузой Германии в поставке танков. Даже если правда, имхо, пуйло на такое не пойдет. Не для того затевается войны, чтобы агрессор так просто отступил или сдался.
Дорогие подписчики и гости канала! Во время оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, которое прошло в пятницу в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин отказался обсуждать тему второго этапа мобилизации, заявив при этом, что мобилизацию никто не отменял и подтвердил, что продолжение мобилизации "вопрос решенный". Во время закрытой части совещания в узком составе президент оказался более словоохотлив, сделав несколько "прогрессивных" заявлений. Так Путин сказал, что необходимо реализовать идею быстрой результативной "спецоперации" в отношении соседней страны, где победу можно практически "гарантировать". Такой страной президент считает Грузию. Путин уверен, что при договорённости с частью нынешнего грузинского руководства можно спровоцировать конфликт, реализовав победный сценарий, и заодно помочь той части пророссийски настроенного руководства Грузии избавиться от "нежелательных элементов" во власти. Параллельно президент России собирается решать "армянский вопрос", каким образом, правда, не уточнил. Готовые сценарии спецоперации находятся у президента ещё с осени прошлого года и сейчас он дал распоряжение адаптировать их к сегодняшним реалиям и представить ему к первому февраля. На выходных Путин провел ряд консультаций с людьми из ближнего окружения. Темой для обсуждения стали "мирные предложения", переданные через неформальные каналы от руководства влиятельной страны-посредника президенту России. Суть предложений сводится к тому, что Путину предлагают вывести войска на границы 23 февраля 2022 года. Далее, в течение семи лет переходной период передачи Крыма Украине, ЛДНР в территориях на 23 февраля 2022 года остаются под контролем России от семи до десяти лет без формального признания этих территорий российскими со стороны большинства стран, после чего статус этих территорий должен быть урегулирован с Украиной. Демилитаризованная зона границы с Украиной со стороны России и Республики Беларусь, а также передача военных преступников и выплаты компенсаций Украине, также в предложениях. Для "сохранения лица", Путину предложили после вывода войск на границы по состоянию на вечер 23 февраля 2022 года, отсрочку на один год с реализацией остальных решений. Предполагается, что президент России сможет объявить это "победой", что позволит ему или "преемнику" избраться президентом не позднее марта 2024 года. Украине при этом гарантировано вступление в НАТО летом 2024 года. Посредниками готовы выступать семь стран-гарантов. Эти предложения пока НЕ поступали украинской стороне, посредники ждут ответа со стороны Путина. Президента России предупредили, что в случае отказа Украине будет поставлено всё необходимое вооружение для разгрома российских войск на всей территории Украины в границах декабря 1991 года. Путин думает.