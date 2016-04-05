Letusrock написав:
так таких відео вже повно, і на Закарпатті і в Львові і Франківську
спочатку сміємось з чмобіків а потім самі беремо тактику росіян на озброєння?
Одиничний факт (с)
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:07
Одиничний факт (с)
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:15
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:21
кловуни смалять
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.
Джерело: Арахамія у Telegram
Пряма мова голови фракції "СН": "Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу.
"Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті".
Деталі: Він зазначив, що це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони.
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А хоть шось спробувати по закону робити? Не не вариант?
Во первых нужно объявить стан війни. Тогда наши дети получат статус "діти війни" а военные не УБД - издевательски, а "Ветерани Війни". Репарации будут и всё по закону.
А сейчас получается ТЦК СП это незаконный орган (утворений не законом а як приватна компанія) яка набирає яких ось осіб і утворює незаконні военні формування.
Ну и депутаты, менты. Они должны тоже призываться. Депутатов всех уровней тысяч 200? Вперёд с песней. А не за бугор ездят на форумы.
Тогда и запад будет нам должен. Должен за разоружение. И мы сами покажем пример.
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:29
Подивіться, на що зсилаються відмовлянти від повісток:
- немає "стану війни";
- президент "незаконно продовжив військовий стан";
- "поліцейський не має права передавати документи військовому для заповнення повістки на коліні";
- і так далі, і тому подібне.
Питання, чому майже за рік крупномасштабної війни ці законодавчі питання не врегульовані? Що бракує монобільшості для цього?
Немає стану війни, так оголосіть нарешті.
Військовий не має права перевіряти документи, так надайте таке право законодавчо... І не буде питань.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 23 січ, 2023 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 січ, 2023 10:29
Не верю.
Минобороны слепил такого горбатого в своем объяснении закупок, что сразу ясно, нихрена они не боятся.
Парни на голубом глазу заявили, что был же типа конкурс, на котором все как один предложили цену на 5 гривен больше, и лишь совестливый добрый победитель смог одолеть прайс в 2-3 раза дороже, чем в Сильпо. И вообще, сравнение цен с Сильпо некорректно, так как победитель обязался доставлять товар на склады МО и даже!!! менять просроченный товар.
Твою же ж мать! Нет бл, в Сильпо поставщики товары нихрена не возят и просрочку не заменяют.
Реально непрошибаемый аттракцион безнаказанности.
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