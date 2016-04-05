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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 січ, 2023 08:12
Дорогие подписчики и гости канала! Во время оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, которое прошло в пятницу в режиме видеоконференции, президент России Владимир Путин отказался обсуждать тему второго этапа мобилизации, заявив при этом, что мобилизацию никто не отменял и подтвердил, что продолжение мобилизации "вопрос решенный".
Во время закрытой части совещания в узком составе президент оказался более словоохотлив, сделав несколько "прогрессивных" заявлений. Так Путин сказал, что необходимо реализовать идею быстрой результативной "спецоперации" в отношении соседней страны, где победу можно практически "гарантировать". Такой страной президент считает Грузию. Путин уверен, что при договорённости с частью нынешнего грузинского руководства можно спровоцировать конфликт, реализовав победный сценарий, и заодно помочь той части пророссийски настроенного руководства Грузии избавиться от "нежелательных элементов" во власти. Параллельно президент России собирается решать "армянский вопрос", каким образом, правда, не уточнил. Готовые сценарии спецоперации находятся у президента ещё с осени прошлого года и сейчас он дал распоряжение адаптировать их к сегодняшним реалиям и представить ему к первому февраля.
На выходных Путин провел ряд консультаций с людьми из ближнего окружения. Темой для обсуждения стали "мирные предложения", переданные через неформальные каналы от руководства влиятельной страны-посредника президенту России. Суть предложений сводится к тому, что Путину предлагают вывести войска на границы 23 февраля 2022 года. Далее, в течение семи лет переходной период передачи Крыма Украине, ЛДНР в территориях на 23 февраля 2022 года остаются под контролем России от семи до десяти лет без формального признания этих территорий российскими со стороны большинства стран, после чего статус этих территорий должен быть урегулирован с Украиной. Демилитаризованная зона границы с Украиной со стороны России и Республики Беларусь, а также передача военных преступников и выплаты компенсаций Украине, также в предложениях. Для "сохранения лица", Путину предложили после вывода войск на границы по состоянию на вечер 23 февраля 2022 года, отсрочку на один год с реализацией остальных решений. Предполагается, что президент России сможет объявить это "победой", что позволит ему или "преемнику" избраться президентом не позднее марта 2024 года. Украине при этом гарантировано вступление в НАТО летом 2024 года. Посредниками готовы выступать семь стран-гарантов. Эти предложения пока НЕ поступали украинской стороне, посредники ждут ответа со стороны Путина. Президента России предупредили, что в случае отказа Украине будет поставлено всё необходимое вооружение для разгрома российских войск на всей территории Украины в границах декабря 1991 года.
Путин думает.
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ROLF
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:21
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Случилось то, что ты единичный факт, раздул до масштабов вселенной
Нажаль не одиничний. Сьогодні в Ужгороді на автобазарі і декількох ресторанах влаштували облаву, правда пакували тільки немісцевих, які не стали на облік.
так таких відео вже повно, і на Закарпатті і в Львові і Франківську
спочатку сміємось з чмобіків а потім самі беремо тактику росіян на озброєння?
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Letusrock
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:24
ROLF написав:
Темой для обсуждения стали "мирные предложения", переданные через неформальные каналы от руководства влиятельной страны-посредника президенту России. Суть предложений сводится к тому, что Путину предлагают вывести войска на границы 23 февраля 2022 года. Далее, в течение семи лет переходной период передачи Крыма Украине, ЛДНР в территориях на 23 февраля 2022 года остаются под контролем России от семи до десяти лет без формального признания этих территорий российскими со стороны большинства стран, после чего статус этих территорий должен быть урегулирован с Украиной. Демилитаризованная зона границы с Украиной со стороны России и Республики Беларусь, а также передача военных преступников и выплаты компенсаций Украине, также в предложениях. Для "сохранения лица", Путину предложили после вывода войск на границы по состоянию на вечер 23 февраля 2022 года, отсрочку на один год с реализацией остальных решений.
єх мрії, мрії, путін це міг би розглядати якщо в нього одночасно скінчаться гроші, нафта, газ, раби і боєприпаси
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Letusrock
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Додано: Пон 23 січ, 2023 09:28
Letusrock написав:
єх мрії, мрії, путін це міг би розглядати якщо в нього одночасно скінчаться гроші, нафта, газ, раби і боєприпаси
Достаточно окончания чего то одного из списка.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:12
Letusrock написав:
самі беремо тактику росіян на озброєння?
якщо є потреба в мобілізації, а волонтерів не вистачає
що ви пропонуєте?
як мають діяти військкомати?
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prodigy
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:15
prodigy написав: Letusrock написав:
самі беремо тактику росіян на озброєння?
якщо є потреба в мобілізації, а волонтерів не вистачає
що ви пропонуєте?
як мають діяти військкомати?
Перетворюватися в Пн.Корею
З.І.
Нема військоматів, є господарчі організації "центри комплектування"
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flyman
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:21
кловуни смалять
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.
Джерело: Арахамія у Telegram
Пряма мова голови фракції "СН": "Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно
. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу.
"Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті".
Деталі: Він зазначив, що це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони.
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jump
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:23
А хоть шось спробувати по закону робити? Не не вариант?
Во первых нужно объявить стан війни. Тогда наши дети получат статус "діти війни" а военные не УБД - издевательски, а "Ветерани Війни". Репарации будут и всё по закону.
А сейчас получается ТЦК СП это незаконный орган (утворений не законом а як приватна компанія) яка набирає яких ось осіб і утворює незаконні военні формування.
Ну и депутаты, менты. Они должны тоже призываться. Депутатов всех уровней тысяч 200? Вперёд с песней. А не за бугор ездят на форумы.
Тогда и запад будет нам должен. Должен за разоружение. И мы сами покажем пример.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:29
prodigy написав: Letusrock написав:
самі беремо тактику росіян на озброєння?
якщо є потреба в мобілізації, а волонтерів не вистачає
що ви пропонуєте?
як мають діяти військкомати?
Подивіться, на що зсилаються відмовлянти від повісток:
- немає "стану війни";
- президент "незаконно продовжив військовий стан";
- "поліцейський не має права передавати документи військовому для заповнення повістки на коліні";
- і так далі, і тому подібне.
Питання, чому майже за рік крупномасштабної війни ці законодавчі питання не врегульовані? Що бракує монобільшості для цього?
Немає стану війни, так оголосіть нарешті.
Військовий не має права перевіряти документи, так надайте таке право законодавчо... І не буде питань.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 23 січ, 2023 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:29
jump написав:
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.
Джерело: Арахамія у Telegram
Пряма мова голови фракції "СН": "Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно
. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу.
"Не на часі" вже не працює. Деякі люди втратили розум і мародерять без страху і докорів совісті".
Деталі: Він зазначив, що це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони.
Не верю.
Минобороны слепил такого горбатого в своем объяснении закупок, что сразу ясно, нихрена они не боятся.
Парни на голубом глазу заявили, что был же типа конкурс, на котором все как один предложили цену на 5 гривен больше, и лишь совестливый добрый победитель смог одолеть прайс в 2-3 раза дороже, чем в Сильпо. И вообще, сравнение цен с Сильпо некорректно, так как победитель обязался доставлять товар на склады МО и даже!!! менять просроченный товар.
Твою же ж мать! Нет бл, в Сильпо поставщики товары нихрена не возят и просрочку не заменяют.
Реально непрошибаемый аттракцион безнаказанности.
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