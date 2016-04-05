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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:42
beee написав:
Тогда наши дети получат статус "діти війни"
На підставі якого закону?
beee написав:
военные не УБД - издевательски, а "Ветерани Війни".
Перелік пільг однаковий у цих категорій. На місцевому рівні для УБД навіть більший.
beee написав:
Репарации будут и всё по закону
Яким чином з'являться репарації після оголошення стану війни? Є посилання на закон?
beee написав:
А сейчас получается ТЦК СП это незаконный орган
Тобто ти б з Флуманом не ухилявся, якби він був законний? Пішов би добровольцем?
Letusrock написав:
спочатку сміємось з чмобіків а потім самі беремо тактику росіян на озброєння?
Як змусити чоловіків і вас особисто самостійно виконати свої обов'язки при зміні місця проживання: прибути до нового в̶і̶й̶с̶ь̶к̶о̶м̶а̶т̶у ТЦК і стати на облік?
Мова не йде про те, що вас відловлюють в ресторані і везуть на фронт. Мова про те, що потрібно навести порядок в обліку. Коли роками всі забивали на закон і не стояли на обліку по місцю фактичного проживання.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 10:57
beee написав:
Нащо тобі взагалі закони
Якщо ти неуч прибитий штангою, то будемо вчити тебе! Змушені! Бо такі як ти сіють в суспільство невігластво.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про соціальний захист дітей війни
Цей Закон установлює правовий статус дітей війни і визначає основи їх соціального захисту та гарантує їх соціальну захищеність шляхом надання пільг і державної соціальної підтримки.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
дитина війни - особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років.
Скільки ти вже будеш ляпати без жодних пруфів?
Ти десь вчився взагалі??
beee написав:
треба призвати по бєспрєдєлу.
Тебе призивають по двом законам України. Флуману вище я їх назвав. Підніми очі.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 23 січ, 2023 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:04
Hotab написав: wadimk написав:
Hotab, так что там с "летным проишествием" ?
Нового за цей час небагато. Дивився я місце падіння. Не побачив, за що він міг би зачепитись. Вірніше, за що міг, там вистачає, а от конкретно слідів будь-яких, щось пошкоджене навколо - ні.
Дитсадок (2 поверхи) знаходиться в "колодязі" з висоток, 14 поверхів.
Тобто він явно зачепив щось на рівні 14 поверху (або вище) і рухнув в "колодязь".
Можливо що мачта мобільного оператору? В тумані летіли, то й зачепили?
Аж бігом на висотних житлових домах ставлять соти мобільні.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:08
alex lem написав:
Можливо що мачта мобільного оператору?
Запросто.
beee написав:
Хотаб на твоє хамство є протидія
Справжньою протидією могли б стати твої спроби почати щось читати нарешті в житті (бажано Закони України) , а не дивитись відосіки з дбл в автомобілях на блокпостах.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 23 січ, 2023 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:10
flyman написав:
Мобіки йдуть в окопи (
Куди йдеш ти?
Я б сказав, але ми тут всі виховані.
Майже всі.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 23 січ, 2023 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:15
Hotab написав:
Мова про те, що потрібно навести порядок в обліку. Коли роками всі забивали на закон і не стояли на обліку по місцю фактичного проживання.
Можна переформулювати)) -- коли роками військомати не виконували цих своїх обов'язків.
Адмінпокарання (штрафи) за порушення правил війського обліку були раніше?
Були.
Чому не виписували?
Так ця гра не відбувається.
Що держава враз і схотіла виконання обов'язків з громадян.
При цьому у зворотній бік як держава каже?
Не перерахували пенсію, то -- подавай до суду. І пофіг, що в законі вказано про обов'язок держави перерахувати самій.
Вказано, що держава зобов'язана забезпечити рівень медицини і т.д...
Хз, але тут філософське питання - що первинне))
Обидві сторони праві. По-своєму.
Держава тримається на компромісі.
З неактивними громадянами. Які є більшістю в суспільстві.
Суспільств, де активісти, більшість --- ну про таке мріяли лише будівельники комунізму.
А так в реаліях -- обивателі, споживачі.
(Хоча може є виключення).
І якщо громадянам апріорі важко знайти загальне! серед них спільне оптимальне рішення (бо їх багато і дуже різні), то посадовим особам держави (тобто державі) треба бути головними в цьому пошуку -- оптимального рішення.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:15
beee написав:
І весь день сидять на форумах
У році 8760 годин.
Мій наліт у 2022 році склав близько 200 годин. Очевидно, у мене є повно часу зробити з тебе хоч трішки більш освічену людину.
detroytred написав:
Можна переформулювати)) -- коли роками військомати не виконували цих своїх обов'язків.
Адмінпокарання (штрафи) за порушення правил війського обліку були раніше?
Були.
Чому не виписували
Тобто ви хочете сказати, що жорсткі методи , які зараз застосовує держава, вони не такі вже і жорсткі? Необхідно було давно ще нахлобучувати цих Флуманів з beee-лами , а не лише зараз?
Тут згоден.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 23 січ, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:23
Hotab написав: beee написав:
І весь день сидять на форумах
У році 8760 годин.
Мій наліт у 2022 році склав близько 200 годин. Очевидно, у мене є повно часу зробити з тебе хоч трішки більш освідчену людину.
Дуже дякую. Тепер в мене буде третя вища освіта - по міжнародному праву
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:25
detroytred написав: Hotab написав:
Мова про те, що потрібно навести порядок в обліку. Коли роками всі забивали на закон і не стояли на обліку по місцю фактичного проживання.
Можна переформулювати)) -- коли роками військомати не виконували цих своїх обов'язків.
Адмінпокарання (штрафи) за порушення правил війського обліку були раніше?
Були.
Чому не виписували?
Так ця гра не відбувається.
Що держава враз і схотіла виконання обов'язків з громадян.
При цьому у зворотній бік як держава каже?
Не перерахували пенсію, то -- подавай до суду. І пофіг, що в законі вказано про обов'язок держави перерахувати самій.
Вказано, що держава зобов'язана забезпечити рівень медицини і т.д...
Хз, але тут філософське питання - що первинне))
Обидві сторони праві. По-своєму.
Держава тримається на компромісі.
З неактивними громадянами. Які є більшістю в суспільстві.
Суспільств, де активісти, більшість --- ну про таке мріяли лише будівельники комунізму.
А так в реаліях -- обивателі, споживачі.
(Хоча може є виключення).
І якщо громадянам апріорі важко знайти загальне! серед них спільне оптимальне рішення (бо їх багато і дуже різні), то посадовим особам держави (тобто державі) треба бути головними в цьому пошуку -- оптимального рішення.
Суспільство тримається на колективній угоді (Конституції) та примусі держави щодо її виконання. Але якщо держава сама ж порушує цю угоду, то про що далі може йти мова.
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flyman
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:29
flyman написав:
Суспільство тримається на колективній угоді (Конституції) та примусі держави щодо її виконання. Але якщо держава сама ж порушує цю угоду, то про що далі може йти мова.
Я й назвав це компромісом.
Бо, звиняйте, але повністю реально забезпечити виконання Конституції апріорі неможливо в жодній державі.
Тому якийсь-то компроміс.
Де Конституція є основою, напрямом.
І:
Ви помиляєтесь.
В кредит ніхто нікому не платить і не платив.
А з суцільним переходом професіоналів на контракти (з 2007 року!) і овсім про що може бути мова??!!
Закінчився 1,3,5,10 контракт і все.
Гудбай.
Лише якщо маєш право на пенсію за вислугу! років (за вже вислужені роки), то отримуєш саме за них.
А отакі балачки про халявщиків військових (на бюджетній сісьці) саме й привели до отого стану армії...
Бо це не при совку вийшов дозвіл на цивільну форму одягу для всл, щоб не було конфліктів з ким?
З місцевими.
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