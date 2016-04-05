В телеграмі є канали Повестки, ну і назва міста. Цікаво локації де відловлюють. В метро на турнікетах, під магазинами, аптеками і перед прохідними на підприємства.
Комусь може пригодиться...
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:30
В телеграмі є канали Повестки, ну і назва міста. Цікаво локації де відловлюють. В метро на турнікетах, під магазинами, аптеками і перед прохідними на підприємства.
Комусь може пригодиться...
Востаннє редагувалось alex lem в Пон 23 січ, 2023 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:30
Німеччину чекає дипломатичний провал та міжнародна ізоляція
ЛАД 2 дні тому сперечався, що моральна сторона питання для Німеччини в питанні постачання зброї (і конкретно танків) має мінімальний вплив на німців, на першому плані
власні інтереси країні
Німеччину чекає дипломатичний провал та міжнародна ізоляція, якщо вона не змінить позицію і продовжить блокувати поставки німецьких танків Leopard 2 Україні.
Як зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик в ефірі місцевого радіо, така безкомпромісність у майбутньому обернеться слабкістю для Німеччини, адже її позиція суперечить принципам міжнародного права та головним європейським цінностям.
"Німеччина, не погодившись відправити танки потрапляє в певну міжнародну ізоляцію і їх положення буде дуже слабким, якщо вони будуть продовжувати займати цю позицію", - сказав дипломат.
Також він прокоментував заяву головного дипломата Німеччини Анналени Бербок про те, що німецький уряд нібито не проти, щоб Польща поставила Україні ті танки Leopard 2, які є у Варшави в запасі. Він зазначив, що раніше не чув такої пропозиції від Берліна - це для нього в новинку.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 23 січ, 2023 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:34
Так!
Наприклад, в США як вирішують питання з податками?
Нам і не снилося.
Але звертаю увагу, що компроміс...
Бо перегнути можна. Громадянини не дурні, повинна бути і законність, і справедливість.
А просто взяти і посилити примус -- дасть тільки негативний результат.
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всі ці канали - русняві, хоча там бувають і реальні відео, але головна мета таких каналів - дезинформація і залякування
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
vitaliian, одними из главных преступников являются путин и лукашенко + далее по цепочке ниже.
Сомневаюсь, что себя они захотят отдать под трибунал.
За указанное время "передачи/урегулирования" там в рф всё может измениться и передуматься. По хорошему вопрос должен решиться окончательно на момент подписания этой "фантазии" + кто будет в ответе за соблюдения всех этих процессов с готовностью применить силу в случае чего.
Другой вопрос. А как Украина на это отреагирует? Понятно, что на неё Запад может оказать влияние и деваться, как бы, будет некуда.
По хорошему, у рф должен быть план поражение. Т. е. видеть черту пока не поздно выйти относительно с меньшими потерями, затратами. Но видя те зверства, которые они творят для гражданских, то этой черты или вообще нет, или там реально всё одели розовые очки.
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На мою думку, держава не тільки не перегнула, але ще і проявила слабкість, що ще 2014 року не поставила в правильну позу Флуманів. А зараз це вже авральна робота, коли клюнув півень. Тобто це точно не про перегини, це про слабкість і безгінетальність.
А якби ще з 2014 року пан beee не міг перетнути кордон (а пан Флуман оформити право власності на кавалірку) , поки не поновить свої облікові дані в військоматі, то зараз би все було б чудово. Він би звик ходити щопівроку в військомат і зараз би не верещав , що його примушують туди зайти.
А то країна 9 років воює, а хтось тут верещить, що його нарешті просять зайти в військомат уточнити свої облікові дані.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 11:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:39
Додано: Пон 23 січ, 2023 11:41
Та як хочете їх називайте, люди діляться де стоять прямо в цей час, викладають фото військового з папкою який стоїть на турнікеті метро, то в чому тут фейк чи дезінформація?
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