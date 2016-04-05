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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3377337833793380>
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:30

В телеграмі є канали Повестки, ну і назва міста. Цікаво локації де відловлюють. В метро на турнікетах, під магазинами, аптеками і перед прохідними на підприємства.
Комусь може пригодиться...
Востаннє редагувалось alex lem в Пон 23 січ, 2023 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Хотаб надасть інфо про річну зарплату

Не така вже й велика. Бойові лише за дні бойових вильотів. За перебування десь не платять.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:30

Німеччину чекає дипломатичний провал та міжнародна ізоляція

ЛАД 2 дні тому сперечався, що моральна сторона питання для Німеччини в питанні постачання зброї (і конкретно танків) має мінімальний вплив на німців, на першому плані
власні інтереси країні

Безкомпромісність Берліна щодо поставок німецьких танків Україні суперечить принципам міжнародного права та головним європейським цінностям, а також робить становище країни дуже слабким, вважає польський дипломат.


Німеччину чекає дипломатичний провал та міжнародна ізоляція, якщо вона не змінить позицію і продовжить блокувати поставки німецьких танків Leopard 2 Україні.

Як зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик в ефірі місцевого радіо, така безкомпромісність у майбутньому обернеться слабкістю для Німеччини, адже її позиція суперечить принципам міжнародного права та головним європейським цінностям.

"Німеччина, не погодившись відправити танки потрапляє в певну міжнародну ізоляцію і їх положення буде дуже слабким, якщо вони будуть продовжувати займати цю позицію", - сказав дипломат.

Також він прокоментував заяву головного дипломата Німеччини Анналени Бербок про те, що німецький уряд нібито не проти, щоб Польща поставила Україні ті танки Leopard 2, які є у Варшави в запасі. Він зазначив, що раніше не чув такої пропозиції від Берліна - це для нього в новинку.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 23 січ, 2023 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Німеччину чекає дипломатичний провал та міжнародна ізоляція, якщо вона не змінить позицію і продовжить блокувати поставки німецьких танків Leopard 2 Україні.


Усе в їхніх руках. Нехай приймаю рішення.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:34

  Hotab написав:Тобто ви хочете сказати, що жорсткі методи , які зараз застосовує держава, вони не такі вже і жорсткі? Необхідно було давно ще нахлобучувати цих Флуманів з beee-лами , а не лише зараз?
Тут згоден.

Так!
Наприклад, в США як вирішують питання з податками?
Нам і не снилося.

Але звертаю увагу, що компроміс...
Бо перегнути можна. Громадянини не дурні, повинна бути і законність, і справедливість.

А просто взяти і посилити примус -- дасть тільки негативний результат.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alex lem написав:В телеграмі є канали Повестки, ну і назва міста. Цікаво локації де відловлюють. В метро на турнікетах, під магазинами, аптеками і перед прохідними на підприємства.
Комусь може пригодиться...
Всі ці канали - русняві, хоча там бувають і реальні відео, але головна мета таких каналів - дезинформація і залякування
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian, одними из главных преступников являются путин и лукашенко + далее по цепочке ниже.
Сомневаюсь, что себя они захотят отдать под трибунал.

За указанное время "передачи/урегулирования" там в рф всё может измениться и передуматься. По хорошему вопрос должен решиться окончательно на момент подписания этой "фантазии" + кто будет в ответе за соблюдения всех этих процессов с готовностью применить силу в случае чего.

Другой вопрос. А как Украина на это отреагирует? Понятно, что на неё Запад может оказать влияние и деваться, как бы, будет некуда.

По хорошему, у рф должен быть план поражение. Т. е. видеть черту пока не поздно выйти относительно с меньшими потерями, затратами. Но видя те зверства, которые они творят для гражданских, то этой черты или вообще нет, или там реально всё одели розовые очки.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А просто взяти і посилити примус -- дасть тільки негативний результат.

На мою думку, держава не тільки не перегнула, але ще і проявила слабкість, що ще 2014 року не поставила в правильну позу Флуманів. А зараз це вже авральна робота, коли клюнув півень. Тобто це точно не про перегини, це про слабкість і безгінетальність.
А якби ще з 2014 року пан beee не міг перетнути кордон (а пан Флуман оформити право власності на кавалірку) , поки не поновить свої облікові дані в військоматі, то зараз би все було б чудово. Він би звик ходити щопівроку в військомат і зараз би не верещав , що його примушують туди зайти.

А то країна 9 років воює, а хтось тут верещить, що його нарешті просять зайти в військомат уточнити свої облікові дані.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 11:43, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:39

  Hotab написав:Не така вже й велика. Бойові лише за дні бойових вильотів. За перебування десь не платять.

Отож. Законної халяви від держави для пересічного ніде нема.
От що-що, а це держави чітко контролює))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 11:41

  Faceless написав:
alex lem написав:В телеграмі є канали Повестки, ну і назва міста. Цікаво локації де відловлюють. В метро на турнікетах, під магазинами, аптеками і перед прохідними на підприємства.
Комусь може пригодиться...
Вмі ці канали - русняві, хоча там бувають і реальні відео, але головна мета таких каналів - дезинформація і залякування

Та як хочете їх називайте, люди діляться де стоять прямо в цей час, викладають фото військового з папкою який стоїть на турнікеті метро, то в чому тут фейк чи дезінформація? :shock:
alex lem
 
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