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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:43
alex lem написав: Faceless написав:
alex lem написав:В телеграмі є канали Повестки, ну і назва міста. Цікаво локації де відловлюють. В метро на турнікетах, під магазинами, аптеками і перед прохідними на підприємства.
Комусь може пригодиться...
Вмі ці канали - русняві, хоча там бувають і реальні відео, але головна мета таких каналів - дезинформація і залякування
Та як хочете їх називайте, люди діляться де стоять прямо в цей час, викладають фото військового з папкою який стоїть на турнікеті метро, то в чому тут фейк чи дезінформація?
Ага, з них і перли про "ловлять біля станції метро Виноградар, Чайка, Троєщина".
Дійсно бувають і реальні дані, тому серед них куди легше фейки постити
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:44
Hotab написав: detroytred написав:
А просто взяти і посилити примус -- дасть тільки негативний результат.
На мою думку, держава не тільки не перегнула, але ще і проявила слабкість, що ще 2014 року не поставила в правил ну позу Флуманів. А зараз це вже авральна робота, коли клюнув півень. Тобто це точно не про перегини, це про слабкість безгінетальність.
Законність і справедливість.
Бо якщо держава кинеться наводити порядок тільки з умовними флайменами, то, звиняйте, результату не буде.
Змусити обивателя у 21 столітті не так вже й просто.
Прийдеться перетворюватися на диктатуру...
Обиватель обгрунтує свій саботаж тицянням у корупціонерів, ухилянтів посадовців, проріхи в законах і т.д.
Тільки комплексне рішення.
Якщо ж аврал, то тим паче!
Можновладці повинні продемонструвати початок з себе.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 23 січ, 2023 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:47
Howl написав:
vitaliian, одними из главных преступников являются путин и лукашенко + далее по цепочке ниже.
Сомневаюсь, что себя они захотят отдать под трибунал.
За указанное время "передачи/урегулирования" там в рф всё может измениться и передуматься. По хорошему вопрос должен решиться окончательно на момент подписания этой "фантазии" + кто будет в ответе за соблюдения всех этих процессов с готовностью применить силу в случае чего.
Другой вопрос. А как Украина на это отреагирует? Понятно, что на неё Запад может оказать влияние и деваться, как бы, будет некуда.
По хорошему, у рф должен быть план поражение. Т. е. видеть черту пока не поздно выйти относительно с меньшими потерями, затратами. Но видя те зверства, которые они творят для гражданских, то этой черты или вообще нет, или там реально всё одели розовые очки.
Обидві сторони в цугцвангу.
Моє бачення, або заморозка конфлікту, або/і активність зменшується та РФ знаходить чергову жертву для агресії.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:50
alex lem написав:
Та як хочете їх називайте, люди діляться де стоять прямо в цей час, викладають фото військового з папкою який стоїть на турнікеті метро, то в чому тут фейк чи дезінформація?
це нагадує давні часи коли навіть по ФМ радіо були екстрені повідомлення (на кшталт, від нашого користувача "Марго"(умовно))-на розі вулиць **** і **** машіна ГАЇ (перевіряють паски безпеки і ОСАГО), все це почалося в мордорі і згодом було у нас
-паски треба використовувати?так
-страховка має бути-так
але народ попереджали по радіо
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:53
flyman написав:
Моє бачення, або заморозка конфлікту
маячня повна(вже 10 років поспіль)
питаю модератора-чому флай досі не в бані? (на термін до замороження конфлікту, якщо таке станеться, чому ніхто не вірить)
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:54
Hotab написав: detroytred написав:
А просто взяти і посилити примус -- дасть тільки негативний результат.
На мою думку, держава не тільки не перегнула, але ще і проявила слабкість, що ще 2014 року не поставила в правильну позу Флуманів. А зараз це вже авральна робота, коли клюнув півень. Тобто це точно не про перегини, це про слабкість і безгінетальність.
А якби ще з 2014 року пан beee не міг перетнути кордон (а пан Флуман оформити право власності на кавалірку) , поки не поновить свої облікові дані в військоматі, то зараз би все було б чудово. Він би звик ходити щопівроку в військомат і зараз би не верещав , що його примушують туди зайти.
А то країна 9 років воює, а хтось тут верещить, що його нарешті просять зайти в військомат уточнити свої облікові дані.
Чому влада ще у 2014 не оголосила стан війни, а займається правовим нігілізмом?
Питання риторичне.
Мені нема що уточняти, все без змін.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:56
flyman написав:
Обидві сторони в цугцвангу
Цугцва́нг — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции
Яким чином чергова успішно проведена операція по звільненню якоїсь області держави приведе Україну до "погіршення положення"?
Просто Флуману сподобалось незвичне слово?
flyman написав:
Мені нема що уточняти, все без змін
Твій стан здоров'я необхідно уточнити. Навіть якщо особисто ти переконаний, що він у тебе без змін, то держава теж має знати, чи може вона розраховувати на тебе згідно стану здоров'я. (згідно небажання вона і так знає , що ні)
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Додано: Пон 23 січ, 2023 12:02
Hotab написав: flyman написав:
Обидві сторони в цугцвангу
Цугцва́нг — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции
Яким чином чергова успішно проведена операція по звільненню якоїсь області держави приведе Україну до "погіршення положення"?
Просто Флуману сподобалось незвичне слово?
Чим звільняти? Черенками від лопат?
Брати кількістю, як Жуков?
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Додано: Пон 23 січ, 2023 12:05
flyman написав:
Чим звільняти? Черенками від лопат?
Брати кількістю, як Жуков
Ти в інформаційному вакуумі? Чи тобі так зручніше?
Зброєю. Яку дає захід.
Сумарно на не одну бригаду нову. І явно це не кінець.
А чим звільняли Харківщині і витискали з Херсонщини?
То де тут твоє сосківське словєйко "цугцванг"?
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