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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:43
alex lem написав: Faceless написав:
alex lem написав:В телеграмі є канали Повестки, ну і назва міста. Цікаво локації де відловлюють. В метро на турнікетах, під магазинами, аптеками і перед прохідними на підприємства.
Комусь може пригодиться...
Вмі ці канали - русняві, хоча там бувають і реальні відео, але головна мета таких каналів - дезинформація і залякування
Та як хочете їх називайте, люди діляться де стоять прямо в цей час, викладають фото військового з папкою який стоїть на турнікеті метро, то в чому тут фейк чи дезінформація?
Ага, з них і перли про "ловлять біля станції метро Виноградар, Чайка, Троєщина".
Дійсно бувають і реальні дані, тому серед них куди легше фейки постити
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:44
Hotab написав: detroytred написав:
А просто взяти і посилити примус -- дасть тільки негативний результат.
На мою думку, держава не тільки не перегнула, але ще і проявила слабкість, що ще 2014 року не поставила в правил ну позу Флуманів. А зараз це вже авральна робота, коли клюнув півень. Тобто це точно не про перегини, це про слабкість безгінетальність.
Законність і справедливість.
Бо якщо держава кинеться наводити порядок тільки з умовними флайменами, то, звиняйте, результату не буде.
Змусити обивателя у 21 столітті не так вже й просто.
Прийдеться перетворюватися на диктатуру...
Обиватель обгрунтує свій саботаж тицянням у корупціонерів, ухилянтів посадовців, проріхи в законах і т.д.
Тільки комплексне рішення.
Якщо ж аврал, то тим паче!
Можновладці повинні продемонструвати початок з себе.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 23 січ, 2023 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:50
alex lem написав:
Та як хочете їх називайте, люди діляться де стоять прямо в цей час, викладають фото військового з папкою який стоїть на турнікеті метро, то в чому тут фейк чи дезінформація?
це нагадує давні часи коли навіть по ФМ радіо були екстрені повідомлення (на кшталт, від нашого користувача "Марго"(умовно))-на розі вулиць **** і **** машіна ГАЇ (перевіряють паски безпеки і ОСАГО), все це почалося в мордорі і згодом було у нас
-паски треба використовувати?так
-страховка має бути-так
але народ попереджали по радіо
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:54
Hotab написав: detroytred написав:
А просто взяти і посилити примус -- дасть тільки негативний результат.
На мою думку, держава не тільки не перегнула, але ще і проявила слабкість, що ще 2014 року не поставила в правильну позу Флуманів. А зараз це вже авральна робота, коли клюнув півень. Тобто це точно не про перегини, це про слабкість і безгінетальність.
А якби ще з 2014 року пан beee не міг перетнути кордон (а пан Флуман оформити право власності на кавалірку) , поки не поновить свої облікові дані в військоматі, то зараз би все було б чудово. Він би звик ходити щопівроку в військомат і зараз би не верещав , що його примушують туди зайти.
А то країна 9 років воює, а хтось тут верещить, що його нарешті просять зайти в військомат уточнити свої облікові дані.
Чому влада ще у 2014 не оголосила стан війни, а займається правовим нігілізмом?
Питання риторичне.
Мені нема що уточняти, все без змін.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 11:56
flyman написав:
Обидві сторони в цугцвангу
Цугцва́нг — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции
Яким чином чергова успішно проведена операція по звільненню якоїсь області держави приведе Україну до "погіршення положення"?
Просто Флуману сподобалось незвичне слово?
flyman написав:
Мені нема що уточняти, все без змін
Твій стан здоров'я необхідно уточнити. Навіть якщо особисто ти переконаний, що він у тебе без змін, то держава теж має знати, чи може вона розраховувати на тебе згідно стану здоров'я. (згідно небажання вона і так знає , що ні)
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Додано: Пон 23 січ, 2023 12:05
flyman написав:
Чим звільняти? Черенками від лопат?
Брати кількістю, як Жуков
Ти в інформаційному вакуумі? Чи тобі так зручніше?
Зброєю. Яку дає захід.
Сумарно на не одну бригаду нову. І явно це не кінець.
А чим звільняли Харківщину і витискали з Херсонщини?
То де тут твоє сосківське словєйко "цугцванг"?
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Додано: Пон 23 січ, 2023 12:10
Howl спасибо, очень разумные мысли. Добавлю все эти отсрочки на 7-10 лет самообман и Минск 3, то есть передышка для нового раунда сражения. Ничего нового не придумали, переписали Минск поменяв стороны местами. Такие договоры заканчиваются ничем потому что упираются в формальности, в законы которые не позволяют их выполнить. Одно дело подписать писульку в Минске/Стамбуле, другое изменить под эту писульку Конституцию.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 12:26
prodigy написав:
Як зазначив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик в ефірі місцевого радіо, така безкомпромісність у майбутньому обернеться слабкістю для Німеччини, адже її позиція суперечить принципам міжнародного права та головним європейським цінностям.
Щодо танків. ІМХО, оптимальним рішенням було б передача одночасно достатньої кількості танків для кількох батальйонів. Тобто рішення мають прийняти багато країн. Інакше (як у випадку з Челенджерами) логістичні затрати не набагато нижні від ефекту застосування самих танків.
Тому Польща правильно робить, що мочить Німеччину, бо та - виробник і найбільший експлуатант Леопардів.
З іншого боку, судячи з усього Польша -теж потужний експлуатант танків, і могла б самостійно передати нам певну к-сть. Але вона зараз отримує політичні дивіденди, мочачи Німеччину, разом з тим запиту на реекспорт ще не послала - по тоді може зникнути вагомий аргумент мочіння Німеччини.
Як на мене, від Польші ми не отримаємо Леопардів у товарних кількостях, поки вони не передадуть нам всі свої радянські танки. Тим не менше, на даний момент саме Польша передала нам найбільшу к-сть танків.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 12:34
sashaqbl написав:
З іншого боку, судячи з усього Польша - третій по кільскості Леопардів експлуатант(після Німеччини та Саудівської Аравії), і могла б самостійно передати нам певну к-сть
Польща десь глибоко в умі теж тримає варіант, що і і Україна впаде, і через Білорусь рипнеться ерефія на неї. І навіть якщо при тверезому розумі всі розуміють, що це малоймовірно, проте опозиційні сили Польщі запросто можуть розіграти цю карту. Начебто влада залишила свою державу з голим задом.
Ідеально було б єдина машина, така, якої багато , і яку можна ремонтувати в Європі в одному місці.
Можливо не найновіші Абрамси. Їх справді дуже багато.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 23 січ, 2023 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 12:39
Hotab написав:
Можливо не найновіші Абрамси. Їх справді дуже багато
Абрамсів справді багато. Але в них є один мінус - не так багато країн експлуатантів, і з них тільки одна нас підтримує. Відповідно достатня кількість - це значні фінансові витрати, на які, на фоні інших вливань в Україну, США буде важко піти.
В той час є 14 країн-експлуатантів Леопарів, які підтримують Україну. Якщо кожна передасть по 10-15 танків - то це 3-4 батальйони.
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