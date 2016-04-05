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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3378337933803381
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:то це 3-4 батальйони.

Але 3-4 батальйони не вирішують ситуацію на тривалий час.
Перша ж суттєва наступальна операція України - і до половини вибудуть якщо не повністю, то тимчасово. А таких операцій треба не менше 5 (південь - дві операції, Крим - одна масштабна, Донбас - не менше двох).

Тобто треба, щоб потенційно нам дали кількасот за рік-два.

Причому в залежності від успіху по демілітаризації рашистів, то і партнери будуть готові давати останнє. І навпаки, в разі поразок, кожна країна буде думати, що скоро їм самим доведеться воювати і будуть притримувати техніку і зброю.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Обидві сторони в цугцвангу.
В данном положении находится рф изначально (имеется в виду с 24 февраля 2022 года).
Её методы войны и идеология, которой они придерживаются с 2014 года, играют против её.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:46

Hotab я це розумію. І моя думка, що отримати кількасот Леопардів більш ймовірно, ніж кількасот Абрамсів.
Моя думка, ідеальний варіант з точки зору логістики - це Бредлі від США та Леопарди від решти країн коаліції.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:48

Ще цікавий момент. Якщо раніше кремль говорив про переговори, то зараз вони відмовляються.
Видно, справді розраховують невдовзі провести успішний наступ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Видно, справді розраховують невдовзі провести успішний наступ

Так. Я давно казав свою думку, що вирішальна битва ще попереду. Можливо не одна. До цього ніяких переговорів бути не може. Кожна з сторін вважає, що здатна перемогти.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 12:50

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:З іншого боку, судячи з усього Польша - третій по кільскості Леопардів експлуатант(після Німеччини та Саудівської Аравії), і могла б самостійно передати нам певну к-сть

Польща десь глибоко в умі теж тримає варіант, що і і Україна впаде, і через Білорусь рипнеться ерефія на неї. І навіть якщо при тверезому розумі всі розуміють, що це малоймовірно, проте опозиційні сили Польщі запросто можуть розіграти цю карту. Начебто влада залишила свою державу з голим задом.
Ідеально було б єдина машина, така, якої багато , і яку можна ремонтувати в Європі в одному місці.
Можливо не найновіші Абрамси. Їх справді дуже багато.

Не думаю, что раися после нас будет рыпаться на Польшу через территорию Беларуси.
Все будет сделано в лучших традициях гибридных войн, и под это дело запилят на Западе Украины очередную псевдореспублику. С территории этого серого образования марионеточные полукриминальные царьки будут тыкать стволами в сторону Польши. А раися традиционно будет разводить руками на тему ихтамнет и призывать договориться по хорошему, так как исторически территория до Гданьска включительно всегда принадлежала к ЗУНР.
Схема давно и прочно отработана
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:03

Цікаві люди у війську бувають:
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=5 ... 0992648961



  detroytred написав:Bobua, Успіх
Натрапив на отакий інформаційний масив рапортів та заяв на усі випадки служби, життя потім:
https://legal100.org.ua/uchasnykam-rosi ... cVO1MM9s6s
Зразки рапортів та заяв.


Дякую.
Дивно, що вчора сайт не працював...
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:06

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  sashaqbl написав:З іншого боку, судячи з усього Польша - третій по кільскості Леопардів експлуатант(після Німеччини та Саудівської Аравії), і могла б самостійно передати нам певну к-сть

Польща десь глибоко в умі теж тримає варіант, що і і Україна впаде, і через Білорусь рипнеться ерефія на неї. І навіть якщо при тверезому розумі всі розуміють, що це малоймовірно, проте опозиційні сили Польщі запросто можуть розіграти цю карту. Начебто влада залишила свою державу з голим задом.
Ідеально було б єдина машина, така, якої багато , і яку можна ремонтувати в Європі в одному місці.
Можливо не найновіші Абрамси. Їх справді дуже багато.

Не думаю, что раися после нас будет рыпаться на Польшу через территорию Беларуси.
Все будет сделано в лучших традициях гибридных войн, и под это дело запилят на Западе Украины очередную псевдореспублику. С территории этого серого образования марионеточные полукриминальные царьки будут тыкать стволами в сторону Польши. А раися традиционно будет разводить руками на тему ихтамнет и призывать договориться по хорошему, так как исторически территория до Гданьска включительно всегда принадлежала к ЗУНР.
Схема давно и прочно отработана

Варіант фантастичний із жанру утопії.
Якщо РФ вважає, що в Україні вона воює з НАТО, то логічніше напасти на НАТО напряму: РП, Прибалтика, а ще можна ліквідувати загрозу від Фінляндії (яка хоче в НАТО ) через спецоперацію.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 13:12

  Howl написав:
  flyman написав:Обидві сторони в цугцвангу.
В данном положении находится рф изначально (имеется в виду с 24 февраля 2022 года).
Её методы войны и идеология, которой они придерживаются с 2014 года, играют против её.

Я не согласен. Поле для маневра у РФ на +1 больше. Они могут наступать, держать оборону или отступать на границы 91 года. Ничего их этого не будет поражением, строго говоря (потом можно придумать, что отдать Украине Крым и было целью спецоперации, типа нам он был не нужен но просто так вернуть не по фен-шую, пусть в бою докажут что они достойны)

Мы можем только наступать и держать оборону. То есть 3/2
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