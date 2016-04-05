Але 3-4 батальйони не вирішують ситуацію на тривалий час. Перша ж суттєва наступальна операція України - і до половини вибудуть якщо не повністю, то тимчасово. А таких операцій треба не менше 5 (південь - дві операції, Крим - одна масштабна, Донбас - не менше двох).
Тобто треба, щоб потенційно нам дали кількасот за рік-два.
Причому в залежності від успіху по демілітаризації рашистів, то і партнери будуть готові давати останнє. І навпаки, в разі поразок, кожна країна буде думати, що скоро їм самим доведеться воювати і будуть притримувати техніку і зброю.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab я це розумію. І моя думка, що отримати кількасот Леопардів більш ймовірно, ніж кількасот Абрамсів. Моя думка, ідеальний варіант з точки зору логістики - це Бредлі від США та Леопарди від решти країн коаліції.
sashaqbl написав:З іншого боку, судячи з усього Польша - третій по кільскості Леопардів експлуатант(після Німеччини та Саудівської Аравії), і могла б самостійно передати нам певну к-сть
Польща десь глибоко в умі теж тримає варіант, що і і Україна впаде, і через Білорусь рипнеться ерефія на неї. І навіть якщо при тверезому розумі всі розуміють, що це малоймовірно, проте опозиційні сили Польщі запросто можуть розіграти цю карту. Начебто влада залишила свою державу з голим задом. Ідеально було б єдина машина, така, якої багато , і яку можна ремонтувати в Європі в одному місці. Можливо не найновіші Абрамси. Їх справді дуже багато.
Не думаю, что раися после нас будет рыпаться на Польшу через территорию Беларуси. Все будет сделано в лучших традициях гибридных войн, и под это дело запилят на Западе Украины очередную псевдореспублику. С территории этого серого образования марионеточные полукриминальные царьки будут тыкать стволами в сторону Польши. А раися традиционно будет разводить руками на тему ихтамнет и призывать договориться по хорошему, так как исторически территория до Гданьска включительно всегда принадлежала к ЗУНР. Схема давно и прочно отработана
sashaqbl написав:З іншого боку, судячи з усього Польша - третій по кільскості Леопардів експлуатант(після Німеччини та Саудівської Аравії), і могла б самостійно передати нам певну к-сть
Польща десь глибоко в умі теж тримає варіант, що і і Україна впаде, і через Білорусь рипнеться ерефія на неї. І навіть якщо при тверезому розумі всі розуміють, що це малоймовірно, проте опозиційні сили Польщі запросто можуть розіграти цю карту. Начебто влада залишила свою державу з голим задом. Ідеально було б єдина машина, така, якої багато , і яку можна ремонтувати в Європі в одному місці. Можливо не найновіші Абрамси. Їх справді дуже багато.
Не думаю, что раися после нас будет рыпаться на Польшу через территорию Беларуси. Все будет сделано в лучших традициях гибридных войн, и под это дело запилят на Западе Украины очередную псевдореспублику. С территории этого серого образования марионеточные полукриминальные царьки будут тыкать стволами в сторону Польши. А раися традиционно будет разводить руками на тему ихтамнет и призывать договориться по хорошему, так как исторически территория до Гданьска включительно всегда принадлежала к ЗУНР. Схема давно и прочно отработана
Варіант фантастичний із жанру утопії. Якщо РФ вважає, що в Україні вона воює з НАТО, то логічніше напасти на НАТО напряму: РП, Прибалтика, а ще можна ліквідувати загрозу від Фінляндії (яка хоче в НАТО ) через спецоперацію.
В данном положении находится рф изначально (имеется в виду с 24 февраля 2022 года). Её методы войны и идеология, которой они придерживаются с 2014 года, играют против её.
Я не согласен. Поле для маневра у РФ на +1 больше. Они могут наступать, держать оборону или отступать на границы 91 года. Ничего их этого не будет поражением, строго говоря (потом можно придумать, что отдать Украине Крым и было целью спецоперации, типа нам он был не нужен но просто так вернуть не по фен-шую, пусть в бою докажут что они достойны)
Мы можем только наступать и держать оборону. То есть 3/2