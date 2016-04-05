vitaliian написав:А что будет в течении 2-3 недель?
В районі Бахмуту орки намагаються перерізати трасу. Хочуть створити оточення. На півдні в рамках підготовки до наступу орки займають сіру зону (думаю це відволікаючі дії, основні дії будуть не тут). Якраз в рамках оборонної операції на форумі на 2 тижні зачинили в клітці панікера.
beee написав:за рахунок більш сильних
Я так розумію сильніші у нас це ті, хто як зайці ховаються від своїх обов'язків по захисту держави, виправдовуючись тим, що ТЦК на їх думку сформовані не законно. От якби були старі добрі військомати, то вони б зразу виконати свій обов'язок....
Весна та початок літа будуть вирішальними у війні, — ГУР
«Якщо великий наступ росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом росії та путіна», — зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi.
За його словами, на Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої. Водночас новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.
Флай, хоча я і пристосувася до системи, де закон використовуть за доцільністю, це грає в злий жарт, коли попадаєш в європейське суспільство, де закон вище за все. Тому в них все так довго але безповоротно. Та попри все, я інстинктивно прагну захищати слабших, тому бентежусь від свавілля, за що піддаюсь тут хамству. А от по риториці (самі бачете і читаєте) для когось, примус та порушення це ж наркотична залежність накшталт смотрового в колонії. Тому не боріться з системою, а дійте по її "понятіям" або емігруйте поступово, як я
Оно не "думает" - оно форсирует события и захваченные территории. - Думают семь гарантов. К стати со стороны орков правильные действия по захвату, с использованием погодных возможностей. Перспективу происходящему я изложил в самом начале. При чём именно со стороны "союзников".
Емігруйте як я - це в принципі сильна позиція чоловіка, від якого чекають захисту своєї держави. Не жоьавиш тут нічого. Поступово - це лише у вигляді органів. Спочатку нирки, потім печінка. І т.д. А Флуман доволі чітко сформулював свої плани і бажання: якнайшвидше перемир'я і заморожування війни, відкриття кордонів, далі Флуман стрімголов тікає з держави, а потім йому вже не цікаво як будуть розвиватись події після перемир'я. Бо до порушення перемир'я кацапами, Флуман продасть свої кавалірки, які мають здорожчати на тлі тимчасового закінчення війни. Все просто, наче цоколь у житомирському лісі.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Прекращайте флудить по поводу броне-техники. 1. Абрамс машинка классная - но далеко не для наших условий. (В состоянии расписать на пару страниц даже с цифрами - но оно Вам побоку) 2. Леопард-2 - это наиболее приемлемый вариант для европейского театра событий. 3. Самый приемлемый - Оплот, с доведённым до ума прицелом и орудием. (вот здесь как раз стоит взглянуть на НАТОвский страндарт орудия и немецкого производителя, но это в перспективе, а сейчас рады всему) 4. БК-? Топливо-? Обслуживание-? Разбитые ракетами предприятия, энергетика,... - запасные части?.....
Активна Війна на років 5. А потім, як сказав Буданов, багато років боротьби на звільнених територіях. На наш вік вистачить. То треба подивитися правді в вічі. Вже ніхто не виїде. Воювати будемо усі. Але особисто я пішов би пліч опліч з депутатам хочаб міської ради.
Доречі мобіків у нас досталь. Не вистачає офіцерів, командирів. Я кожен день дивлюсь Мадяра. Без управління від танків та мобіків, як наприклад я, немає ніякого сенсу
Хотаб, під словом "емігрую поступово", я маю на увазі: нерухомість та дітей, для яких ця нерухомість і призначена
А взагалі, вигідна позиція винити та стидити звичайних фіз осіб в позиціях, а захищати тих, хто своєю бездіяльністю та політикою привів до цього. Шедеврально
Востаннє редагувалось beee в Пон 23 січ, 2023 14:43, всього редагувалось 1 раз.
По поводу призывников вопросов больше чем ответов. - Проблемы не просто ЕСТЬ. - Попадают те, у кого бронь, те, кто по состоянию здоровья "проблемный", те, ... И наоборот большинство призывников тупо "шифруются". И проблема в этом именно в "системе". Или добровольцем, где на твои проблемы никто не смотрит и ... К сожалению именно системы позволяющей безоглядно ей доверять НЕТ.
Выворачивать подробности пройдя с 14го.... - это не просто полоскание грязью. Отдельно: "Маленькая коррупционная шалость в Киеве" - на местах оборачивается большими проблемами. И если об этом не означили публично - это не значит, что этих "проблем" на местах нет - по большому счёту они ТОТАЛЬНЫЕ.
За оцінками, оприлюдненими в неділю головнокомандувачем армії Норвегії, Росія на сьогоднішній день втратила 180 000 вбитими або пораненими в Україні, тоді як цифра для українців становить 100 000 військових і 30 000 загиблих серед цивільних.
"Втрати росіян починають наближатися до 180 000 убитих або поранених солдатів", - сказав начальник оборонного відомства Норвегії Ейрік Крістофферсен в інтерв'ю TV2, не уточнюючи, як були підраховані ці цифри.
Норвегія, країна, яка межує з Росією, є членом НАТО з часу його заснування в 1949 році.
«Українські втрати, ймовірно, становлять понад 100 тисяч загиблих і поранених. Крім того, близько 30 тисяч мирних жителів України загинули в цій жахливій війні», — сказав норвезький генерал.
Москва та Київ місяцями не надають інформацію про втрати, яка б заслуговувала на довіру.
У листопаді голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі заявив, що російська армія втратила понад 100 000 убитими або пораненими, "імовірно" така ж кількість жертв з українського боку.
Ці цифри неможливо перевірити незалежно.
Незважаючи на значні втрати, "Росія здатна продовжувати (цю війну) протягом досить тривалого часу", - сказав Крістофферсен у неділю, вказуючи на мобілізаційні можливості Москви та виробництво зброї.
«Найбільше хвилює те, чи зможе Україна утримати російську авіацію від участі у війні», — сказав він, додавши, що поки це вдається «завдяки українській протиповітряній обороні».