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Додано: Пон 23 січ, 2023 14:50
Британская разведка сообщает
Додано: Пон 23 січ, 2023 14:55
Эти цифры далеки от факта.
Ибо каждый национальный специалист-эксперт имеет своё видение происходящего.
На сколько оно далеко от факта может сказать только Залужный.
Те, кто увидел результат в окрестностях Киева уже протрезвели.
Но всего ... Вам никто не покажет и доходчиво не объяснит.
Додано: Пон 23 січ, 2023 14:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Яких фіз.осіб? В чому винити?
Я здається цілком конкретно кажу про ухилення від обов'язків по захисту своєї держави у відповідності до ЗУ Про оборону України та ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу.
Кого я захищаю в хто привів до чого?
Я задаю цілком конткретні питання і хочу почути цілком конткретні відповіді, без оцієї води:
"Що необхідно робити і як захищати державу, якщо судідня країна з 1+ мільйонною армією (ще до початку війни) додатково мобілізує 0.5-0.7 млн осіб?
Розказувати про не так сформовані ТЦК?
Казати "я не проф.військтвий"? (Так від ерефії теж сотні тисяч не проф.війсткових воює.
Конкретні кроки по захисту держави мене цікавлять! Сьогодні і зараз!
Додано: Пон 23 січ, 2023 15:05
На жаль, треба було раніше, ще під час епопеї з коронавірусом, приділяти цьому увагу, коли попереджали, що це лише початок:
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