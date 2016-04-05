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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3380338133823383
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 14:50

Британская разведка сообщает

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 14:55

  jump написав:Москва та Київ місяцями не надають інформацію про втрати, яка б заслуговувала на довіру.

Эти цифры далеки от факта.
Ибо каждый национальный специалист-эксперт имеет своё видение происходящего.
На сколько оно далеко от факта может сказать только Залужный.
Те, кто увидел результат в окрестностях Киева уже протрезвели.
Но всего ... Вам никто не покажет и доходчиво не объяснит.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:взагалі, вигідна позиція винити та стидити звичайних фіз осіб в позиціях

Яких фіз.осіб? В чому винити?
Я здається цілком конкретно кажу про ухилення від обов'язків по захисту своєї держави у відповідності до ЗУ Про оборону України та ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу.
  beee написав:захищати тих, хто своєю бездіяльністю та політикою привів до цього

Кого я захищаю в хто привів до чого?

Я задаю цілком конткретні питання і хочу почути цілком конткретні відповіді, без оцієї води:
"Що необхідно робити і як захищати державу, якщо судідня країна з 1+ мільйонною армією (ще до початку війни) додатково мобілізує 0.5-0.7 млн осіб?
Розказувати про не так сформовані ТЦК?
Казати "я не проф.військтвий"? (Так від ерефії теж сотні тисяч не проф.війсткових воює.
Конкретні кроки по захисту держави мене цікавлять! Сьогодні і зараз!
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 15:05

  beee написав:Флай, хоча я і пристосувася до системи, де закон використовуть за доцільністю, це грає в злий жарт, коли попадаєш в європейське суспільство, де закон вище за все. Тому в них все так довго але безповоротно.
Та попри все, я інстинктивно прагну захищати слабших, тому бентежусь від свавілля, за що піддаюсь тут хамству.
А от по риториці (самі бачете і читаєте) для когось, примус та порушення це ж наркотична залежність накшталт смотрового в колонії.
Тому не боріться з системою, а дійте по її "понятіям" або емігруйте поступово, як я

На жаль, треба було раніше, ще під час епопеї з коронавірусом, приділяти цьому увагу, коли попереджали, що це лише початок:
https://un-sci.com/ru/2020/04/04/chrezv ... o-agamben/
https://periodicals.karazin.ua/philosop ... /7404/6878
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