jump написав:Москва та Київ місяцями не надають інформацію про втрати, яка б заслуговувала на довіру.
Эти цифры далеки от факта. Ибо каждый национальный специалист-эксперт имеет своё видение происходящего. На сколько оно далеко от факта может сказать только Залужный. Те, кто увидел результат в окрестностях Киева уже протрезвели. Но всего ... Вам никто не покажет и доходчиво не объяснит.
beee написав:взагалі, вигідна позиція винити та стидити звичайних фіз осіб в позиціях
Яких фіз.осіб? В чому винити? Я здається цілком конкретно кажу про ухилення від обов'язків по захисту своєї держави у відповідності до ЗУ Про оборону України та ЗУ Про військовий обов'язок і військову службу.
beee написав:захищати тих, хто своєю бездіяльністю та політикою привів до цього
Кого я захищаю в хто привів до чого?
Я задаю цілком конткретні питання і хочу почути цілком конткретні відповіді, без оцієї води: "Що необхідно робити і як захищати державу, якщо судідня країна з 1+ мільйонною армією (ще до початку війни) додатково мобілізує 0.5-0.7 млн осіб? Розказувати про не так сформовані ТЦК? Казати "я не проф.військтвий"? (Так від ерефії теж сотні тисяч не проф.війсткових воює. Конкретні кроки по захисту держави мене цікавлять! Сьогодні і зараз!
beee написав:Флай, хоча я і пристосувася до системи, де закон використовуть за доцільністю, це грає в злий жарт, коли попадаєш в європейське суспільство, де закон вище за все. Тому в них все так довго але безповоротно. Та попри все, я інстинктивно прагну захищати слабших, тому бентежусь від свавілля, за що піддаюсь тут хамству. А от по риториці (самі бачете і читаєте) для когось, примус та порушення це ж наркотична залежність накшталт смотрового в колонії. Тому не боріться з системою, а дійте по її "понятіям" або емігруйте поступово, як я
Резніков пояснив ситуацію з закупівлею продуктів від Міноборони для військових
Міністр оборони розклав по-поличках всю ситуацію:
▪️Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками ▪️Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Ціна вартості послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн ▪️Аномальна ціна на яйця - 17 грн за штуку - помилка постачальника. Ціна вказана не за штуки, а за вагу яєць (за 100 гр). Вага 1 яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г. Тобто 170 грн не за 10 шт, а за 1 кг, а це близько 20 шт
"Яйця по "17 грн за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує", - наголосив Резніков
"Вичерпну інформацію з документами за кілька хвилин я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ"
▪️Міністр впевнений, що "людину, яка розгорнула цей скандал — треба покарати".
"Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку. Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум — вчинив службовий злочин"
jump написав:Москва та Київ місяцями не надають інформацію про втрати, яка б заслуговувала на довіру.
Эти цифры далеки от факта. Ибо каждый национальный специалист-эксперт имеет своё видение происходящего. На сколько оно далеко от факта может сказать только Залужный. Те, кто увидел результат в окрестностях Киева уже протрезвели. Но всего ... Вам никто не покажет и доходчиво не объяснит.
Хотя странно. При взрыве, например, жилого дома никто количество жертв не скрывает. В чём секрет скрывать потери, не может объяснить никто. Недоцільність військова
beee написав:В чём секрет скрывать потери, не может объяснить никто. Недоцільність якась
тогда надо чтобы обе стороны говорили правду. Потому что получится у нас минус 100 тыс, а там "потерьнет". С соответствующими ложными выводами, кто на данный момент проигрывает. "Проигрывающий стороне" помощь будут давать крайне неохотно, зачем давать, если "исход" и так понятен? Чтобы трофеи достались врагу. Так же потенциальный проигрыш влияет на внутриполитическую обстановку. Кому нужен лузер президент?
Короче, то чего вы хотите никогда не будет. Может историки что то накопают, но все равно вряд-ли. Какой то архив сгорит и правда вместе с ним.
Вы иногда такие вопросы задаёте, детские. Как будто под вашей учётной сидит 12 летний сын.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 23 січ, 2023 16:28, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:В чём секрет скрывать потери, не может объяснить никто. Недоцільність якась
тогда надо чтобы обе стороны говорили правду. Потому что получится у нас минус 100 тыс, а там "потерьнет". С соответствующими ложными выводами, кто на данный момент проигрывает. Проигрывающий стороне помощь будут давать крайне неохотно, зачем давать, если "исход" и так понятен? Чтобы трофеи достались врагу.
Вы иногда такие вопросы задаёте, детские. Как будто под вашей учётной сидит 12 летний сын.
Ну слушайте, детским утверждением тогда будет допускать, что кто-то верит на слово нашей статистике. Ну ей богу. урсула фон дер ляйен нашей статистикой руководствовалась?
Нельзя мыслить совковыми категориями на лжи. Сейчас посчитать потери может каждый, при желании
Востаннє редагувалось beee в Пон 23 січ, 2023 16:31, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Ну слушайте, детским утверждением тогда будет допускать, что кто-то верит на слово нашей статистике. Ну ей богу. урсула фон дер ляйен нашей статистикой руководствовалась
а вы слушайте и улыбайтесь. Как раз она ползала по полю и собирала раненых, чтобы что то заявлять. Возможно это был посыл европейским лидерам, мол уже за 200 тыс с двух сторон погибших, давайте как то заканчивать. Если ей предъявят претензии про неточность, она всегда может сказать что "говорила примерно" или "ошиблась"
beee написав:Нельзя мыслить совковыми категориями на лжи
СБУшники убили Киреева, вы об этом когда узнали? а говорите нельзя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 23 січ, 2023 16:34, всього редагувалось 1 раз.