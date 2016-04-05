Польша рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии войны, заявил экс-глава МИД Польши Сикорский
"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правящая партия Польши в какой-то момент думало о разделе".
"Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному", - добавил он.
Премьер-министр Польши Моравецкий уже выступил с опровержением слов Сикорского.
beee написав:Сейчас посчитать потери может каждый, при желании
Кто этот каждый? Тот, который ни одного закона не открыл, но зато так любит рассуждать о законности?
Слишком много чуши в попытке оправдать свой страх перед призывом. Можно просто сказать честно "мне страшно, я боюсь, пусть за меня лучше долярчик повоюет, а я ему плюсану на форуме ". Это будет хоть честно. А не вот это "тцк не такой, потери не так озвучивают".
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Резніков пояснив ситуацію з закупівлею продуктів від Міноборони для військових
Міністр оборони розклав по-поличках всю ситуацію:
Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Ціна вартості послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн Аномальна ціна на яйця - 17 грн за штуку - помилка постачальника. Ціна вказана не за штуки, а за вагу яєць (за 100 гр). Вага 1 яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г. Тобто 170 грн не за 10 шт, а за 1 кг, а це близько 20 шт
"Яйця по "17 грн за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує", - наголосив Резніков
"Вичерпну інформацію з документами за кілька хвилин я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ"
Міністр впевнений, що "людину, яка розгорнула цей скандал — треба покарати".
"Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку. Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум — вчинив службовий злочин"
GALeon написав:Польша рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии войны, заявил экс-глава МИД Польши Сикорский
"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правящая партия Польши в какой-то момент думало о разделе".
"Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному", - добавил он.
Премьер-министр Польши Моравецкий уже выступил с опровержением слов Сикорского.
Ще один вирішив поставити в розкорячку владу своєї країни.