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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3381338233833384
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Польша рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии войны, заявил экс-глава МИД Польши Сикорский

"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правящая партия Польши в какой-то момент думало о разделе".

"Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному", - добавил он.

Премьер-министр Польши Моравецкий уже выступил с опровержением слов Сикорского.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:34

  beee написав:
detroytred написав:Так!
Наприклад, в США як вирішують питання з податками?
Нам і не снилося.

Але звертаю увагу, що компроміс...
Бо перегнути можна. Громадянини не дурні, повинна бути і законність, і справедливість.

А просто взяти і посилити примус -- дасть тільки негативний результат.
"Нахлобучите" тільки самі себе .
Я виїду куди треба і скільки треба.
Якщо не вдасться боротися з системою, то я став її частиною.

Мені з вашої жовчі та незакритих гештальтів байдуже. Ви це робите для самоствердження за рахунок більш сильних.
Хамство це ваша жіноча слабкість.

Потім смішно дивитися як система повертається до її творців і б'є їх між очі, які ще вчора бачили тільки божу росу

І де саме в мене хамство? Де жовч і гештальти? Яке самоствердження?

До того ж Ви якось абсолютно невірно сприйняли текст. А попереднього контексту думки мабуть не читали взагалі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Сейчас посчитать потери может каждый, при желании

Кто этот каждый? Тот, который ни одного закона не открыл, но зато так любит рассуждать о законности?

:lol:

Слишком много чуши в попытке оправдать свой страх перед призывом.
Можно просто сказать честно "мне страшно, я боюсь, пусть за меня лучше долярчик повоюет, а я ему плюсану на форуме ". Это будет хоть честно. А не вот это "тцк не такой, потери не так озвучивают". :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:

Резніков пояснив ситуацію з закупівлею продуктів від Міноборони для військових

Міністр оборони розклав по-поличках всю ситуацію:

Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками
Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Ціна вартості послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн
Аномальна ціна на яйця - 17 грн за штуку - помилка постачальника. Ціна вказана не за штуки, а за вагу яєць (за 100 гр). Вага 1 яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г. Тобто 170 грн не за 10 шт, а за 1 кг, а це близько 20 шт

"Яйця по "17 грн за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує", - наголосив Резніков

"Вичерпну інформацію з документами за кілька хвилин я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ"

Міністр впевнений, що "людину, яка розгорнула цей скандал — треба покарати".

"Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку. Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум — вчинив службовий злочин"

"Станом на зараз по усім контрактам завершуються додаткові внутрішні перевірки. Де-юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено"
https://www.facebook.com/reznikovoleksi ... 5mJ2RbD3kl

Шабунин:

Тепер детальніше про виправдання Резнікова щодо захмарних цін на їжу для ЗСУ.

«Це - звичайна технічна помилка». Тут все зрозуміло, навіть коментувати не буду.

Картопла по 22 грн\кг і курячі стегна по 120 грн\кг це теж «технічні помилки»?

Потім міністр пояснює, що в контракті ціна не за штуку, а за кілограм яєць. А в кілограмі, значить, два десятка яєць, тож насправді їх ціна 85 грн. за десяток (а не 170 як вказано в контракті).

Якщо коротко, то пояснення - брехня. В цьому і попередніх контрактах (починаючи з 2021 р.), видно, що Міноборони про яйця завжди писало штуки. Не кілограми. Не «лотокнадвадесятки». Штуки.

І ціна в тих контрактах відповідала саме ціні за штуку 3,90 – 6,00 – 9,00 грн за одне яйце.

Своїм постом Резніков чітко довів, що сам є частиною схеми.

Безвідносно того чи збирався він на ній “заробити” особисто, зараз міністр захищає і схему, і її виконавців (про це згодом).
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Героизм зеленского". Мир сошёл с ума
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:38

  GALeon написав:Польша рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии войны, заявил экс-глава МИД Польши Сикорский

"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правящая партия Польши в какой-то момент думало о разделе".

"Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному", - добавил он.

Премьер-министр Польши Моравецкий уже выступил с опровержением слов Сикорского.

Ще один вирішив поставити в розкорячку владу своєї країни.
detroytred
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