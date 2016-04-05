Додано: Пон 23 січ, 2023 17:02

Hotab написав: beee написав: Сейчас посчитать потери может каждый, при желании Сейчас посчитать потери может каждый, при желании

Кто этот каждый? Тот, который ни одного закона не открыл, но зато так любит рассуждать о законности?







Слишком много чуши в попытке оправдать свой страх перед призывом.

Можно просто сказать честно "мне страшно, я боюсь, пусть за меня лучше долярчик повоюет, а я ему плюсану на форуме ". Это будет хоть честно. А не вот это "тцк не такой, потери не так озвучивают". Кто этот каждый? Тот, который ни одного закона не открыл, но зато так любит рассуждать о законности?Слишком много чуши в попытке оправдать свой страх перед призывом.Можно просто сказать честно "мне страшно, я боюсь, пусть за меня лучше долярчик повоюет, а я ему плюсану на форуме ". Это будет хоть честно. А не вот это "тцк не такой, потери не так озвучивают".

При всій повазі, але все ж таки зверну Вашу увагу на одну річ. А Ви виправте, якщо я грубо помиляюсь.Не можна наполягати на моралі чи фізіологічних складових. Да нехай людина хоч просто не хоче йти воювати (або будь-що інше робити з того, що від неї вимагають держава, обов'язок чи ще щось). Да хоч боїться вона (хоч за себе, хоч як залишаться рідні, хоч за що).На цьому не треба наполягати.Бо! Ну інша людина, інші пріоритети, інші погляди, інтереси.А їй, як ото піонери -- давай йди збирай метолобрухт, макулатуру.Або давай на суботник. Давай ...Який ти нероба, коли всі он пашуть.Зараз епоха обивателів.Саме так і виховували всіх -- обивателями.І те, що громадян не робить! щось кримінального або сильно гидкого (не наркоманить, не заважає іншим гульбасами) -- це вже більш менш нормальний громадянин.А є активісти, патріоти. В них інші стандарти.І ось вони бажають, щоб ... обиватель став таким же!Йшов збирати металолом.Або коли держава не все виконувала з своїх обов'язків, то цей обиватель виконував свої по повній.Да ще й відносно найціннішого!!! -- життя.Тому тут треба якимось іншими методами шукати компроміс, якщо! вирішувати по-демократичному.А не як ото або раніше в історії країн, або зараз в сусіда.З іншого боку і Ви праві. Без примусу можна втратити державу. Держава зберігала життя обивателю, тепер вимагає борг.Але -- тоді і життю обивателя не було сильних загроз.Коротше: хто сильніший, той і правий))Але ж дискусія йде в інших категоріях.А в житті (тобто не обговорення з форумних) ніхто нікого питати не буде.Я вже і взуття купив, і розносив його добре.