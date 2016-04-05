Польша рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии войны, заявил экс-глава МИД Польши Сикорский
"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правящая партия Польши в какой-то момент думало о разделе".
"Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному", - добавил он.
Премьер-министр Польши Моравецкий уже выступил с опровержением слов Сикорского.
beee написав:Сейчас посчитать потери может каждый, при желании
Кто этот каждый? Тот, который ни одного закона не открыл, но зато так любит рассуждать о законности?
Слишком много чуши в попытке оправдать свой страх перед призывом. Можно просто сказать честно "мне страшно, я боюсь, пусть за меня лучше долярчик повоюет, а я ему плюсану на форуме ". Это будет хоть честно. А не вот это "тцк не такой, потери не так озвучивают".
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Резніков пояснив ситуацію з закупівлею продуктів від Міноборони для військових
Міністр оборони розклав по-поличках всю ситуацію:
Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Ціна вартості послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн Аномальна ціна на яйця - 17 грн за штуку - помилка постачальника. Ціна вказана не за штуки, а за вагу яєць (за 100 гр). Вага 1 яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г. Тобто 170 грн не за 10 шт, а за 1 кг, а це близько 20 шт
"Яйця по "17 грн за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує", - наголосив Резніков
"Вичерпну інформацію з документами за кілька хвилин я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ"
Міністр впевнений, що "людину, яка розгорнула цей скандал — треба покарати".
"Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку. Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум — вчинив службовий злочин"
GALeon написав:Польша рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии войны, заявил экс-глава МИД Польши Сикорский
"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правящая партия Польши в какой-то момент думало о разделе".
"Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному", - добавил он.
Премьер-министр Польши Моравецкий уже выступил с опровержением слов Сикорского.
Ще один вирішив поставити в розкорячку владу своєї країни.
beee написав:"Героизм зеленского". Мир сошёл с ума
А кого там знают кроме Зеленского? Ну можно было ПАП или Чивокуню вспомнить. А называть неузнаваемые фамилии а-ля "героизм майора Пяточкина" как то не звучит, не политкорректно (всегда благодарят первое лицо) и вызывает много вопросов. А так героизм Зеленского, все всем ясно, ноль вопросов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 23 січ, 2023 16:40, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Сейчас посчитать потери может каждый, при желании
Кто этот каждый? Тот, который ни одного закона не открыл, но зато так любит рассуждать о законности?
Слишком много чуши в попытке оправдать свой страх перед призывом. Можно просто сказать честно "мне страшно, я боюсь, пусть за меня лучше долярчик повоюет, а я ему плюсану на форуме ". Это будет хоть честно. А не вот это "тцк не такой, потери не так озвучивают".
При всій повазі, але все ж таки зверну Вашу увагу на одну річ. А Ви виправте, якщо я грубо помиляюсь.
Не можна наполягати на моралі чи фізіологічних складових. Да нехай людина хоч просто не хоче йти воювати (або будь-що інше робити з того, що від неї вимагають держава, обов'язок чи ще щось). Да хоч боїться вона (хоч за себе, хоч як залишаться рідні, хоч за що).
На цьому не треба наполягати. Бо! Ну інша людина, інші пріоритети, інші погляди, інтереси. А їй, як ото піонери -- давай йди збирай метолобрухт, макулатуру. Або давай на суботник. Давай ... Який ти нероба, коли всі он пашуть.
Зараз епоха обивателів. Саме так і виховували всіх -- обивателями. І те, що громадян не робить! щось кримінального або сильно гидкого (не наркоманить, не заважає іншим гульбасами) -- це вже більш менш нормальний громадянин.
А є активісти, патріоти. В них інші стандарти. І ось вони бажають, щоб ... обиватель став таким же! Йшов збирати металолом. Або коли держава не все виконувала з своїх обов'язків, то цей обиватель виконував свої по повній.
Да ще й відносно найціннішого!!! -- життя.
Тому тут треба якимось іншими методами шукати компроміс, якщо! вирішувати по-демократичному. А не як ото або раніше в історії країн, або зараз в сусіда.
З іншого боку і Ви праві. Без примусу можна втратити державу. Держава зберігала життя обивателю, тепер вимагає борг. Але -- тоді і життю обивателя не було сильних загроз.
Коротше: хто сильніший, той і правий)) Але ж дискусія йде в інших категоріях. А в житті (тобто не обговорення з форумних) ніхто нікого питати не буде. Я вже і взуття купив, і розносив його добре.