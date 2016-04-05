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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 33823383338433853386>
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Польша рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии войны, заявил экс-глава МИД Польши Сикорский

"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правящая партия Польши в какой-то момент думало о разделе".

"Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному", - добавил он.

Премьер-министр Польши Моравецкий уже выступил с опровержением слов Сикорского.
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:34

  beee написав:
detroytred написав:Так!
Наприклад, в США як вирішують питання з податками?
Нам і не снилося.

Але звертаю увагу, що компроміс...
Бо перегнути можна. Громадянини не дурні, повинна бути і законність, і справедливість.

А просто взяти і посилити примус -- дасть тільки негативний результат.
"Нахлобучите" тільки самі себе .
Я виїду куди треба і скільки треба.
Якщо не вдасться боротися з системою, то я став її частиною.

Мені з вашої жовчі та незакритих гештальтів байдуже. Ви це робите для самоствердження за рахунок більш сильних.
Хамство це ваша жіноча слабкість.

Потім смішно дивитися як система повертається до її творців і б'є їх між очі, які ще вчора бачили тільки божу росу

І де саме в мене хамство? Де жовч і гештальти? Яке самоствердження?

До того ж Ви якось абсолютно невірно сприйняли текст. А попереднього контексту думки мабуть не читали взагалі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Сейчас посчитать потери может каждый, при желании

Кто этот каждый? Тот, который ни одного закона не открыл, но зато так любит рассуждать о законности?

:lol:

Слишком много чуши в попытке оправдать свой страх перед призывом.
Можно просто сказать честно "мне страшно, я боюсь, пусть за меня лучше долярчик повоюет, а я ему плюсану на форуме ". Это будет хоть честно. А не вот это "тцк не такой, потери не так озвучивают". :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:

Резніков пояснив ситуацію з закупівлею продуктів від Міноборони для військових

Міністр оборони розклав по-поличках всю ситуацію:

Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками
Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Ціна вартості послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн
Аномальна ціна на яйця - 17 грн за штуку - помилка постачальника. Ціна вказана не за штуки, а за вагу яєць (за 100 гр). Вага 1 яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г. Тобто 170 грн не за 10 шт, а за 1 кг, а це близько 20 шт

"Яйця по "17 грн за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує", - наголосив Резніков

"Вичерпну інформацію з документами за кілька хвилин я особисто представлю народним депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ"

Міністр впевнений, що "людину, яка розгорнула цей скандал — треба покарати".

"Просто хтось дізнався про додаткові перевірки і вирішив розгорнути інформаційну атаку. Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум — вчинив службовий злочин"

"Станом на зараз по усім контрактам завершуються додаткові внутрішні перевірки. Де-юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено"
https://www.facebook.com/reznikovoleksi ... 5mJ2RbD3kl

Шабунин:

Тепер детальніше про виправдання Резнікова щодо захмарних цін на їжу для ЗСУ.

«Це - звичайна технічна помилка». Тут все зрозуміло, навіть коментувати не буду.

Картопла по 22 грн\кг і курячі стегна по 120 грн\кг це теж «технічні помилки»?

Потім міністр пояснює, що в контракті ціна не за штуку, а за кілограм яєць. А в кілограмі, значить, два десятка яєць, тож насправді їх ціна 85 грн. за десяток (а не 170 як вказано в контракті).

Якщо коротко, то пояснення - брехня. В цьому і попередніх контрактах (починаючи з 2021 р.), видно, що Міноборони про яйця завжди писало штуки. Не кілограми. Не «лотокнадвадесятки». Штуки.

І ціна в тих контрактах відповідала саме ціні за штуку 3,90 – 6,00 – 9,00 грн за одне яйце.

Своїм постом Резніков чітко довів, що сам є частиною схеми.

Безвідносно того чи збирався він на ній “заробити” особисто, зараз міністр захищає і схему, і її виконавців (про це згодом).
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Героизм зеленского". Мир сошёл с ума
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:38

  GALeon написав:Польша рассматривала вариант раздела Украины на начальной стадии войны, заявил экс-глава МИД Польши Сикорский

"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правящая партия Польши в какой-то момент думало о разделе".

"Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному", - добавил он.

Премьер-министр Польши Моравецкий уже выступил с опровержением слов Сикорского.

Ще один вирішив поставити в розкорячку владу своєї країни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:39

  beee написав:"Героизм зеленского". Мир сошёл с ума

А кого там знают кроме Зеленского? Ну можно было ПАП или Чивокуню вспомнить. А называть неузнаваемые фамилии а-ля "героизм майора Пяточкина" как то не звучит, не политкорректно (всегда благодарят первое лицо) и вызывает много вопросов. А так героизм Зеленского, все всем ясно, ноль вопросов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 23 січ, 2023 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Хотаб, ты где сам воюешь? Весь день, на диване

Увы. Весь день. Сегодня небо молчит. Свежи в памяти Бровары, нет смелых. Вернее смелые есть, законности нет в такую погоду. Не выпускают.
Так а что, я угадал истинные причины? :lol:

З.Ы. Заметь я не "стыжу всех мужиков", как ты сказал.
А конкретных персонажей, разводящих подрывную деятельность (интересно, с какой целью?) против мобилизации, рассказывающих как уклониться и т.д.

Ты хочешь рашизм в своем городе, или зачем ты ведешь эту деятельность?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 17:02

  Hotab написав:
  beee написав:Сейчас посчитать потери может каждый, при желании

Кто этот каждый? Тот, который ни одного закона не открыл, но зато так любит рассуждать о законности?

:lol:

Слишком много чуши в попытке оправдать свой страх перед призывом.
Можно просто сказать честно "мне страшно, я боюсь, пусть за меня лучше долярчик повоюет, а я ему плюсану на форуме ". Это будет хоть честно. А не вот это "тцк не такой, потери не так озвучивают". :mrgreen:

При всій повазі, але все ж таки зверну Вашу увагу на одну річ. А Ви виправте, якщо я грубо помиляюсь.

Не можна наполягати на моралі чи фізіологічних складових. Да нехай людина хоч просто не хоче йти воювати (або будь-що інше робити з того, що від неї вимагають держава, обов'язок чи ще щось). Да хоч боїться вона (хоч за себе, хоч як залишаться рідні, хоч за що).

На цьому не треба наполягати.
Бо! Ну інша людина, інші пріоритети, інші погляди, інтереси.
А їй, як ото піонери -- давай йди збирай метолобрухт, макулатуру.
Або давай на суботник. Давай ...
Який ти нероба, коли всі он пашуть.

Зараз епоха обивателів.
Саме так і виховували всіх -- обивателями.
І те, що громадян не робить! щось кримінального або сильно гидкого (не наркоманить, не заважає іншим гульбасами) -- це вже більш менш нормальний громадянин.

А є активісти, патріоти. В них інші стандарти.
І ось вони бажають, щоб ... обиватель став таким же!
Йшов збирати металолом.
Або коли держава не все виконувала з своїх обов'язків, то цей обиватель виконував свої по повній.

Да ще й відносно найціннішого!!! -- життя.

Тому тут треба якимось іншими методами шукати компроміс, якщо! вирішувати по-демократичному.
А не як ото або раніше в історії країн, або зараз в сусіда.

З іншого боку і Ви праві. Без примусу можна втратити державу. Держава зберігала життя обивателю, тепер вимагає борг.
Але -- тоді і життю обивателя не було сильних загроз.

Коротше: хто сильніший, той і правий))
Але ж дискусія йде в інших категоріях.
А в житті (тобто не обговорення з форумних) ніхто нікого питати не буде.
Я вже і взуття купив, і розносив його добре.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 17:04

  Hotab написав:Ты хочешь рашизм в своем городе, или зачем ты ведешь эту деятельность?

Так он хочет, чтобы нам рашизм, а сам бы он свалил с деньгами за границу.
Ведь его дети уже там

При этом, чтобы его дети получили какие-то льготы, потому в Украине война
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