Додано: Пон 23 січ, 2023 17:17

Будапешт не блокуватиме рішення ЄС про нову військову допомогу Україні, але пригрозив, що "антиугорські дії Києва" ускладнять подальшу підтримку України.



Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в кулуарах засідання глав МЗС країн-членів Євросоюзу, повідомляє угорське видання Hirado. "Рішення, яке може призвести до продовження або ескалації війни, суперечить нашим інтересам, тому ми не вважаємо збільшення поставок зброї гарною ідеєю, але ми не перешкоджаємо виконанню рішення Євросоюзу з цього приводу", - пояснив він свою позицію.



При цьому Сійярто пов'язав і висловив протест проти "раптових, масових і безпідставних звільнень директорів і вчителів угорських шкіл, а також проти того, що інститути зобов'язані прибрати угорську національну символіку". На його думку, "все це є ознаками серйозної, концентрованої антиугорської атаки".

Будапешт не блокуватиме рішення ЄС про нову військову допомогу Україні, але пригрозив, що "антиугорські дії Києва" ускладнять подальшу підтримку України.Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в кулуарах засідання глав МЗС країн-членів Євросоюзу, повідомляє угорське видання Hirado. "Рішення, яке може призвести до продовження або ескалації війни, суперечить нашим інтересам, тому ми не вважаємо збільшення поставок зброї гарною ідеєю, але ми не перешкоджаємо виконанню рішення Євросоюзу з цього приводу", - пояснив він свою позицію.При цьому Сійярто пов'язав і висловив протест проти "раптових, масових і безпідставних звільнень директорів і вчителів угорських шкіл, а також проти того, що інститути". На його думку, "все це є ознаками серйозної, концентрованої антиугорської атаки"я так розумію, що етнічні угорці Закарпаття не будуть призиватися, бо угорщіна можевважати це як тиск на меншинистосовно символіки -побачивши триколори у Криму в 2001му був дуже обурений і вирішив більше не відвідувати Крим