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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:09
detroytred написав:
Бо! Ну інша людина, інші пріоритети, інші погляди, інтереси
То хай ця "людина" (умовна, це і Флумана в повній мірі стосується) принаймні не переконує інших, що не потрібно йти воювати. Хай тихенько (або не тихенько ) донатить. Тобто допомагає чим може.
І так, я не гноблю тут всі без розбору. Бо прекрасно розумію, що хтось має і працювати. Да і справді не всі здатні.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:10
detroytred
Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія) попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту в грудні 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Української правди" Михайла Ткача у Facebook.
"Фото опублікувала дружина Симоненка в інстаграм. За інформацією джерел у правоохоронних органах Симоненко перебував у відпустці за кордоном 10 днів. Виїзд з України 30.12.2022 через пункт пропуску Краківець на автомобілі мерседес р.н. ВС 0001 ХН, разом з Віктор Деркач (за кермом). Повернення в Україну 08.01.2023 через пункт пропуску Краківець разом з Роман Серетко (за кермом) на тому ж авто", - написав Ткач.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:10
Итак, о повестках
Поспрашивал знакомых.
Повестки раздают, приносят на работу и там вручают. Но не прям всем-всем подряд
Вручение повесток на улице - из разряда страшилок, типа, "видели двух мутных типов в Голливуде, наверное повестки раздают" или "полицейские там стоят, наверное повестки раздают". Это из ТГ(авно)-канала "Повестки Чернигова"
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:17
Будапешт не блокуватиме рішення ЄС про нову військову допомогу Україні, але пригрозив, що "антиугорські дії Києва" ускладнять подальшу підтримку України.
Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в кулуарах засідання глав МЗС країн-членів Євросоюзу, повідомляє угорське видання Hirado. "Рішення, яке може призвести до продовження або ескалації війни, суперечить нашим інтересам, тому ми не вважаємо збільшення поставок зброї гарною ідеєю, але ми не перешкоджаємо виконанню рішення Євросоюзу з цього приводу", - пояснив він свою позицію.
При цьому Сійярто пов'язав і висловив протест проти "раптових, масових і безпідставних звільнень директорів і вчителів угорських шкіл, а також проти того, що інститути зобов'язані прибрати угорську національну символіку". На його думку, "все це є ознаками серйозної, концентрованої антиугорської атаки".
Будапешт не блокуватиме рішення ЄС про нову військову допомогу Україні, але пригрозив, що "антиугорські дії Києва" ускладнять подальшу підтримку України.
Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в кулуарах засідання глав МЗС країн-членів Євросоюзу, повідомляє угорське видання Hirado. "Рішення, яке може призвести до продовження або ескалації війни, суперечить нашим інтересам, тому ми не вважаємо збільшення поставок зброї гарною ідеєю, але ми не перешкоджаємо виконанню рішення Євросоюзу з цього приводу", - пояснив він свою позицію.
При цьому Сійярто пов'язав і висловив протест проти "раптових, масових і безпідставних звільнень директорів і вчителів угорських шкіл, а також проти того, що інститути зобов'язані прибрати угорську національну символіку
". На його думку, "все це є ознаками серйозної, концентрованої антиугорської атаки"
я так розумію, що етнічні угорці Закарпаття не будуть призиватися, бо угорщіна може
вважати це як тиск на меншини
стосовно символіки -побачивши триколори у Криму в 2001му був дуже обурений і вирішив більше не відвідувати Крим
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:19
pesikot написав:Итак, о повестках
Поспрашивал знакомых.
Повестки раздают, приносят на работу и там вручают. Но не прям всем-всем подряд
Вручение повесток на улице - из разряда страшилок, типа, "видели двух мутных типов в Голливуде, наверное повестки раздают" или "полицейские там стоят, наверное повестки раздают". Это из ТГ(авно)-канала "Повестки Чернигова"
Мене взагалі сусід запевняв, що зараз шлют повістки в Дію і він особисто бачив цю повістку в Дії, яка прийшла його колезі по роботі
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:25
pesikot написав: Hotab написав:
Ты хочешь рашизм в своем городе, или зачем ты ведешь эту деятельность?
Так он хочет, чтобы нам рашизм, а сам бы он свалил с деньгами за границу.
Ведь его дети уже там
При этом, чтобы его дети получили какие-то льготы, потому в Украине война
Не пизdи. Мои дети в Украине
Вот поэтому и веду. Деятельность против вашего противого тотального пизdeжа вокруг
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:44
ЧВК «Вагнер» выдает сбежавших и сдавшихся ВСУ зеков за погибших. Их родственники получают липовые похоронки, с них вымогают деньги.
«Заключенные массово побежали из ЧВК "Вагнер", причем в обе стороны — как в Россию, так и сдаваться в плен на Украину», — рассказала в программе «Воздух» глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Пригожин пытается выкручиваться своеобразным образом.
«Пригожин обещал Путину выиграть войну, ему дали карт-бланш — забирай заключенных. Скорее всего их уже более 50 тысяч было завербовано, а воюет на фронте 10 тысяч. Остальные — либо убиты, либо "трехсотые" (раненые), либо дезертировали, либо сдались в плен. Пригожину эта статистика не нужна. Ну ладно убитые, а вот сдавшиеся в плен и дезертиры с оружием в руках в России — ему этого Путину показывать нельзя», — объясняет Романова.
Поэтому сдавшихся в плен или сбежавших считают погибшими. И рассылают похоронки их родственникам. Романова рассказала и о попытках ЧВК заработать на родных заключенных.
«Когда речь зашла о выдаче тела, у женщины, которая живет не в России, стали требовать деньги за это. Она опубликовала скриншоты переписки с вымогательством. И тут появился живой муж, который воюет в ЧВК "Вагнер" — он сказал, не лезь, женщина, не в свои дела. То есть если бы она это не опубликовала, то оплакала бы его и, видимо, похоронила бы пустой гроб», — резюмирует правозащитница.
О том, как Пригожин кидает на деньги и самих солдат, записавшихся в его ряды, мы рассказывали здесь.
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:48
GALeon написав:Польша рассматривала вариант раздела Украины
на начальной стадии войны, заявил экс-глава МИД Польши Сикорский
"Я думаю, что имел место момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет
", - заявил Сикорский в эфире радиостанции Zet, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что "правящая партия Польши в какой-то момент думало о разделе".
"Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, это могло бы быть по-разному", - добавил он.
Премьер-министр Польши Моравецкий уже выступил с опровержением слов Сикорского.
бесформенная куча набрасывает рашистские нарративы
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:54
GALeon написав:
pesikot написав:Итак, о повестках
Поспрашивал знакомых.
Повестки раздают, приносят на работу и там вручают. Но не прям всем-всем подряд
Вручение повесток на улице - из разряда страшилок, типа, "видели двух мутных типов в Голливуде, наверное повестки раздают" или "полицейские там стоят, наверное повестки раздают". Это из ТГ(авно)-канала "Повестки Чернигова"
Мене взагалі сусід запевняв, що зараз шлют повістки в Дію і він особисто бачив цю повістку в Дії, яка прийшла його колезі по роботі
бесформенная куча опять набрасывает гфно на вентилятор из серии "я не видел но брат знает хлопа брат которого був у мисти и видел"...
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Додано: Пон 23 січ, 2023 17:57
Bobua написав:
Перший місяць всі зібрані, згуртовані.
А що далі -- то гірше. Напиваються, стріляють, ріжуть... одне іншого.
А я не наважуюсь про це зараз писати, бо "не на часі"...
А так хочеться все в деталях описати, ще й декілька конкретних випадків привести...
Але, мабуть, не можна... "не на часі"...
Потерпимо до завершення війни...
Bobua написав:
Це мене дивує.
От всі ж знають, що гуртожиток -- то погано для життя? Не всі?? А чому ж тоді не купуєте собі кімнату в гуртожитку, чи й узагалі кілька "койко-місць" (двоповерхових) для сім'ї? Подумайте наскільки так можна зекономити на житлі!
То який сенс у ротації на ту загадкову "2лінію", якщо люди так і продовжать жити на "койко-місцях" і напиватись...? І їм ще й зарплату плати.Хіба ж не логічніше 5-4-3-2... "лінії" заповнювати новобранцями, а після 0ї давати людям справжній, тривалий відпочинок. Вдома
Так би мало бути - але, ЧОМУСЬ(???), чомусь так нема...
Bobua написав:
А не так, що ми поїхали на фронт (хай навіть і не надто активний) після 3х тижнів у тилах. Після 57 вистріляних патронів. Пропустили всі 5-4-3-2-1 лінії. І одразу на 0. Майже всі без досвіду. А "досвідчені" були з тихих часів АТО і мали хіба що досвід життя у бліндажах
Так все і було... правда нам більше "пощастило" - ми 1,5міс в глибокому тилу пробули...(аж тоді попали на досить активний фронт)... але патронів випустили менше)) - хтось 14... хтось 7... а хтось - жодного(і жодного разу ще ніколи не стріляв)...
Але... - нехай це все буде неправда і ми їхали підготовленими універсальними солдатами)) - що аж Арнольд Шварценеггер, десь в окопі нервово курив і підкидував дрова у буржуйку)))
Bobua написав:
Солдати після поранень легко проходять комісії. Дуже нечасто чую про списання.
Певен, що в тилах є багато, мільйони(!) значно міцніших людей, аніж на фронтах (а тим більше у війську в цілому).
Так - зі списаннями - не густо... Відлежав в лікарні/рани загоїлись і... "ласкаво просимо знову на фронт".
І звичайно, що в тилах є значно міцніші люди...(тут би теж масу подробиць і прикладів привів/написав, але... "не на часі"...)
А так, то... "А в остальном, прекрасная Маркіза - всьо харашо, да харашо"©
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