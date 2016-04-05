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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3384338533863387>
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 18:26

Вирвані куски тексту з ще не написаної книги... ;)

- ...чому, от чому я маю думати не як бути ефективнішим у війні/поставлених завданнях і, взагалі, як вижити/залишитись живим... - а голова має бути "забита" несправедливістю? Маю думати - "як подолати, чи хоча б придушити корупцію"?

- ...чому, такі банальні/прості речі, як "підтримати однин одного", чи "подати руку допомоги", навіть, не просто побратиму, а є так, що й ОДНОСЕЛЬЦЮ(з одного села пішли на війну!!!) - тут ігноруються?(дивно, але кажуть, що в піхоті ставлення/правило "один за всіх і всі за одного - в вогонь, в воду, під кулі, снаряди і т.п... - діє на 99%!!! А в нас чомусь на 5-10%?)

-...чому немає(а може і є, але ніхто ще не підказав) "гарячої лінії", на яку АНОНІМНО(щоб не було пізніше проблем) зателефонував і "приземлив" будь-якого командира, чи комбата, чи ще вище командування(вказавши номер бригади/дивізії і його ім'я/прізвище), який "починає літати вище хмар"?
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:АНОНІМНО(щоб не було пізніше проблем) зателефонував і "приземлив" будь-якого командира, чи комбата, чи ще вище командування(вказавши номер бригади/дивізії і його ім'я/прізвище), який "починає літати вище хмар"

Тут ти анонім. Бригаду можеш не казати. Прізвище людей теж. Обмежся посадами. Про яку несправедливість мова?

Так, на всяк випадок (я майже впевнених, що ти будеш нічого розказувати нам) , земляцтво ні до чого. Має працювати справедливість і правда, а не "мій земляк - я за тебе".
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 23 січ, 2023 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 18:43

Успих
Таковы реалии.
Все части разные. Кому как повезет куда попасть.

Сегодня слышал и вовсе лютый треш - в подразделении лишь 20 процентов, которые хотят что-то делать, вынуждены помалкивать, чтобы не отхватить от остальных.

И есть нормальные части, подразделения.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 18:45

Сообщается, что доходы бюджета от поступлений за торговлю нефтью снизились на 60 процентов:

На неделе, завершившейся 20 января, бюджет собрал лишь 47 млн долларов нефтяных пошлин, хотя в ноябре и декабре это было около 120 млн долларов в неделю, а весной и летом суммы доходили до 150-160 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут у темі критикували роздачу повісток "неправильним способом".
А чого?
Першу ж можна проігнорувати (там смішний штраф).
І "залягти на дно". Поки не почнуть роздавати "правильно".
Навряд чи аж на те "дно" повістки привозитимуть всілякі глови (разом з їдлом).

Також цікаві вкиди на тему "а хай депутати/судді/чиновники//... йдуть на фронт!"
Такою пролетарщиною (і московізмом) засмерділо... Страшно уявити, а що не на фін.форумах пишуть. А на трушно-пролетарських.
І як би країна у війні жила без без всіх-всіх гілок влади...?

А я ще з весни писав -- давайте частіше міняти людей на фронті.
Але чомусь люди в тилах цим не переймаються, аж поки їх самих не покличуть.
А дарма. Потурбувавшись тоді -- можна вже було зробити кращі умови ротацій собі й рідним тепер...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:02

  Успіх написав:- ...чому, от чому я маю думати не як бути ефективнішим у війні/поставлених завданнях і, взагалі, як вижити/залишитись живим... - а голова має бути "забита" несправедливістю? Маю думати - "як подолати, чи хоча б придушити корупцію"?

- ...чому, такі банальні/прості речі, як "підтримати однин одного", чи "подати руку допомоги", навіть, не просто побратиму, а є так, що й ОДНОСЕЛЬЦЮ(з одного села пішли на війну!!!) - тут ігноруються?(дивно, але кажуть, що в піхоті ставлення/правило "один за всіх і всі за одного - в вогонь, в воду, під кулі, снаряди і т.п... - діє на 99%!!! А в нас чомусь на 5-10%?)

-...чому немає(а може і є, але ніхто ще не підказав) "гарячої лінії", на яку АНОНІМНО(щоб не було пізніше проблем) зателефонував і "приземлив" будь-якого командира, чи комбата, чи ще вище командування(вказавши номер бригади/дивізії і його ім'я/прізвище), який "починає літати вище хмар"?


  Bobua написав:Також цікаві вкиди на тему "а хай депутати/судді/чиновники//... йдуть на фронт!"
Такою пролетарщиною (і московізмом) засмерділо... Страшно уявити, а що не на фін.форумах пишуть. А на трушно-пролетарських.
І як би країна у війні жила без без всіх-всіх гілок влади...?


https://patrioty.org.ua/politic/shukaty ... 52426.html
Шукатимуть зраду тепер не лише серед попередників? Арахамія анонусував "активні посадки" - цей тиждень буде часом відповідних рішень
понеділок, 23 січень 2023, 8:53


Почему то Все прямым текстом игнорируют "Прямое действие Конституции" и "Английское Право"?

А Вы представляете, что те судьи, депутанты, что за пределами Украины - официально получают заработную плату, при чём на порядок от Вашего потолка в голове.
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:07

по поводу скандала с продуктами, послушайте военного с 23й минуты, если своих мозгов нет, и ещё целый министр обороны, да и не только вынужден бегать по комитетам, вместо того , чтобы заниматься оружием и армией, даже предположим что там крадут, то всё равно заткнитесь до конца войны, а потом хоть шкуру сдирайте, там срока давности нет...а то уже оставили армию без броников перед войной, теперь ещё и без еды хотите...
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну, а в нас є два ворога: підараси і довбойби, причому підараси в поганому сенсі цього слова.
І от в категорію “підараси і довбойби” ідеально попадають ваєнкоми (чи як вони там зараз називаються: ЦТК і СП) і учєбки.
Ваєнкоми в нас такі самі, як і в русні: “Ми твой нєдуг пазорний в подвіг прєвратім, в дєсант атправім. Ти там ісчо і сраться начньош.”
У них є план па атлову і пасадкам і на все решта їм абсолютно похуй
https://ukrainainc.net/2023/01/22/10719/

Поки мене не забанили за панікерство, трохи про автора(знаю особисто): альпініст, інструктор з ножового бою, в 14 волонтерив, потім воював у складі ПС. В 22 з перших днів воював у складі ДФТГ, потім лікувався, після чого пішов у ЗСУ. Зараз неподалік від Долярчика.
По життю оптиміст, тому стаття особливо вдарила на психіку мені. В нього на телеграм-каналі в коментарях ще багато цікавого можна прочитати.
Разом з тим варто розуміти умови, в яких була людина останнім часом.
Хоча розумію і працівників воєнкоматів, у яких є плани, і яких теж трахають за їх невиконання. А люди з відповідними ВОСами до них не поспішають, та й взагалі хто-зна де
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 23 січ, 2023 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:09

  Hotab написав:Тут ти анонім.

В интернете уже давно не существует даже такого понятия. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 19:13

  sashaqbl написав:Разом з тим варто розуміти умови, в яких була людина останнім часом.

Просто к человеку стала приходить реальность.(Вам это по определению НЕДОСТУПНО)
Но, до понимания всего масштаба происходящего ему, ещё "Як до Києва рачки"
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