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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 23 січ, 2023 19:34
Hotab написав:
Про яку несправедливість мова?
Та є багато нюансів...
Ну от, наприклад, прийшов новий комбат і помаленьку почав себе вважати "царем і Богом". І, наприклад, ти хочеш піти у відпустку, скажімо в лютому... а він каже - нікуя, підеш коли я скажу! На питання - " а чому так?" А відповідь - " Бо я так сказав!"...
Ну і тому подібні інші речі...
Hotab написав:
Так, на всяк випадок (я майже впевнених, що ти будеш нічого розказувати нам) , земляцтво ні до чого. Має працювати справедливість і правда, а не "мій земляк - я за тебе"
А в цьому контексті - це мова не про командира, а про побратимів...
detroytred написав:
Таковы реалии.
Все части разные. Кому как повезет куда попасть
Нажаль, так.
Але, як прикро, що це не можна хоч добряче "налякати" простим телефонним дзвіночком
detroytred написав:
Сегодня слышал и вовсе лютый треш - в подразделении лишь 20 процентов, которые хотят что-то делать, вынуждены помалкивать, чтобы не отхватить от остальных
Ну от.
"Вякнеш"(типу стуканеш) - будуть проблеми на всю службу...
І от нах ще й таке щастя?
Тут війна - маєш на іншому зосереджуватись.
Bobua написав:
А я ще з весни писав -- давайте частіше міняти людей на фронті.
Але чомусь люди в тилах цим не переймаються, аж поки їх самих не покличуть.
А дарма. Потурбувавшись тоді -- можна вже було зробити кращі умови ротацій собі й рідним тепер...
Бо - НЕ думають!(ні влада, ні люди)
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Додано: Пон 23 січ, 2023 19:40
Успіх написав:
- - ...чому, такі банальні/прості речі, як "підтримати однин одного", чи "подати руку допомоги", навіть, не просто побратиму, а є так, що й ОДНОСЕЛЬЦЮ(з одного села пішли на війну!!!) - тут ігноруються?(дивно, але кажуть, що в піхоті ставлення/правило "один за всіх і всі за одного - в вогонь, в воду, під кулі, снаряди і т.п... - діє на 99%!!! А в нас чомусь на 5-10%
Товариш воює, в минулому році попав під мін.обстріл, з пораненнями в дві руки і ногу його хлопці витягнули. Ще й його розбитий калаш потім принесли. В піхоті на нулі без ,,один за всіх, всі за одного,, ніяк. Казав наколінники що держава дала розвалилися за неділю повзання, дав чоловік з взводу якісні. Попало по нозі, підлікувати, болить но не відрізали ж...
А ви мабуть постріляли з 10 км від нуля, переїхали в тил та в телефони втикаєте ? (Ви ж тута на форумі майже постійно?
) Де ж колективізьму взятися?
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